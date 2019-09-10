自由限時批》韓國瑜 恁爸風暴擴大中！

◎宋娣

韓國瑜不是口口聲聲復興中華文化，連他老婆李佳芬不也辦教育，還口口聲謦講「教養」嗎？！怎麽一埸選舉造勢，韓卻滿嘴髒話，還教韓粉講粗話，什麽恁爸、他奶奶的……紛紛出籠，如此下流言行，豈非毀壞中華文化，教壞下一代嗎？！

怎麽一埸選舉造勢，韓卻滿嘴髒話，還教韓粉講粗話，什麽恁爸、他奶奶的……紛紛出籠！（中央社）

難道韓家子女也整天恁爸、他奶奶的嗎？！簡直玩笑開大了，比噓馬英九下台還嚴重！令社會瞠目結舌！

2O2O大選，海內外矚目，參選人的言行，莫不動見觀膽！如今韓因自己黑自己，還創造一個「黑韓產業鍵」名詞，不論是政治獻金查核、違建農舍或鳳飛雞來，或東大學者訪問烏龍遲到等等事件，乃至吸毒（自說自話，也無媒體報導），莫不因自曝肇致自辱:猶無憑據，隨便指控名嘴拿錢黑他，更是荒謬至極！

所謂行得正，不怕半夜鬼敲門！而况清者自清，何黑之有？！現竟然教人罵髒話抗黑韓！讓人不敢想像這是什麽樣的國民黨總統候選人，可見國民黨真是「爛泥扶不上牆」！嗚呼！

如果看過今天喜歡講粗話的「館長」直播，便知恁爸兹事體大！因為它比三字、五字經，更要低級下流！館長是混過江湖的，他直說這不是規矩庶民語言，而是流岷地痞的髒話，意指我和你媽有一腿的客兄爸爸！而恁爸等你，豈不更羞辱人到家！（館長講解十分清楚，例不勝舉）如果有人對韓家人說，恁爸等你，你，韓市長忍受得了嗎？！

己所不欲勿施於人！古有明訓！韓國瑜如此身教，請公開向國人叩頭道歉！中華民國怎可以有這樣的總統候選人！荼毒下一代！

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