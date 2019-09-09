全面真軍》柯文哲退讚是因為自己爛，不要牽拖別人

過去柯市長曾在競選台北市長時喊出很高的進步價值與道德標準，現在每一項拿出來檢視都是在自打臉。對支持者而言，露出本性的柯市長與過去被包裝的形象這中間所產生的巨大斷裂就是不斷讓柯粉轉柯黑的關鍵。

全面真軍

1450無所不能

柯文哲從8月份組黨、陳佩琪大酸網友1450網軍以致網友發起臉書退讚活動以來，其fb粉專的按讚人數從最高峰的212萬人，至上週末已跌破200萬人，掉粉人數高達14萬人，目前數字來到198萬人，且仍在不斷下修中。

柯文哲臉書粉專至上週末已跌破200萬人，掉粉人數高達14萬人，目前數字來到198萬人，且仍在不斷下修中。（截自柯文哲臉書）

這應該是國內有史以來第一次政治人物粉專粉絲人數大幅度下修的事件，柯文哲的「掉粉」所反映的，絕對不只是他或幕僚在媒體上回應說的「隨著議題正常波動」而已。政治人物的網路聲量與粉絲人數，固然會隨著議題而有所波動，但持續一個月粉絲每日下跌，且跌幅高達14萬（大約佔總按讚人數6%）可不是簡單的小波浪。

柯陣營的某些天才一向宣稱這波掉粉是1450動員退粉所致。這意味著1450們在2014年那個還沒有任何決裂跡象時，就預測到今天的局勢而默默埋伏按讚許久，堪稱智商左打諸葛亮右踢司馬懿，真的非常有想像力。

柯文哲從8月份組黨、陳佩琪大酸網友1450網軍以致網友發起臉書退讚活動。（資料照）

真的很不爽才會特地去退讚

正常情況下，沒有人會為了要創造某人退讚潮而去按對方讚的，即使是反串或網軍，也是以社群觀察及惡整誤導為目標，你要弄退讚潮還得先點讚，那你KPI怎麼算？柯陣營把退讚潮歸咎於綠營網軍，根本不符合心智正常的一般人的社群網路使用習慣，也過於高估「網軍」這個職業的能耐，還是柯師傅自己有批小朋友在幹這檔事？因此要說這是政治對手陣營有計畫性地先埋伏14萬人按讚，再一次退讚重挫柯文哲的政治聲量，要嘛是想像力超乎常人，要嘛是自慰，再不然就是自介。

柯文哲真正消風的原因是什麼呢？是他自已為幽默的「失言」？是他欠缺核心思想？是他對專業的不尊重？還是他對曾經的盟友或下屬的糟蹋？這些當然都是原因，但問題在於，過去5年的柯文哲一路走來始終是類似的行徑，為何直到最近才累積如此龐大的退讚潮？確實是個值得研究的議題。

從Facebook後台的受眾資料顯示，柯文哲的主要受眾以青壯年人口（18-44歲 ）佔了高達約八成的比例，而高等教育比例更是接近八成五。不管是從近期幾份民調的數字分析或是從臉書的受眾分析數據來看，都可以很明顯觀察出他正在大量流失青壯年族群與高學歷這兩個過去被認為是他的主要支持群眾。

言行荒腔走板只為刷流量

柯文哲從踏入政治場域開始，就不斷有各種發言失當的問題，但當時憑藉著政治素人以及說真話的金身，不管對手與媒體怎樣檢討批評，似乎都不減支持者對他的熱愛。直到今年開始，網路與現實的風向開始反轉，柯文哲各種不當的言論與破綻百出的政治語言已經無法像過去那樣可以全身而退，每一次的事件都反應在他臉書的掉讚人數上，這種只求聲量的發言模式只是飲鴆止渴。

這套柯陣營過去所倚賴的輿論操作模式不再奏效的轉捩點是發生在年初中共領導人習近平對台政策的緊縮以及香港反送中事件後他始終保持對中共曖昧不明的態度，並且在兩岸國防外交上儘管嚴詞批判蔡英文的兩岸政策與外交路線是在製造問題，但柯陣營所提出的統獨假議題、三角理論、孫子兵法上兵乏謀及幻想自己是美日中都能接受的人選這些都只讓人啼笑皆非的笑話。

柯文哲真正消風的原因是什麼呢？（資料照）

網紅政治人物壽命短

從柯韓兩位竄起的政治新星身上可以觀察到，新型態網紅型政治人物的賞味期限越來越短。即使透過再多的創意與行銷包裝，缺乏好的政策內容輸出，沒有核心價值的政治人物終究只會淪為投機政客。台灣民眾黨創黨至今已經一個多月，實質內涵是什麼沒有人搞清楚，我們只看到民眾黨內幹部充斥著統派人士，同時柯文哲也跟國民黨地方勢力眉來眼去。如無意外，台灣民眾黨聲勢最高的那刻就是宣布組黨的當下，現在已經後繼無力。

空洞化論述名實不符

政治是需要高度專業，選總統更是需要龐大的幕僚團隊來運作操盤各項議題。很明顯地在柯市長身邊留下來的幕僚專業能力無法擔當大任，從他各種不受控制的膝反射式言論可以發現，不管是在國防、外交、兩岸等議題上，柯市長每一次經不起檢驗的發言都是對自己聲望的一次重擊。

過去柯市長曾在競選台北市長時喊出很高的進步價值與道德標準，現在每一項拿出來檢視都是在自打臉。對支持者而言，露出本性的柯市長與過去被包裝的形象這中間所產生的巨大斷裂就是不斷讓柯粉轉柯黑的關鍵。

算計與報復民眾黨淪笑話

這波退讚潮始於組黨，接續著柯郭王的整合戲碼以及柯跟旺旺蔡董的糾葛，最後是上週的不當發言都已經顯示出他真正的人格特質。甚至台灣民眾黨的區域立委提名是以報復性的不讓人當選為策略更是前所未聞。從過去到現在不論是跟民進黨、親民黨、旺中集團甚至到郭台銘陣營，柯文哲所展露的性格就是精於計算的投機主義者以及將幕僚和合作對象用完即丟的習慣。

柯文哲 （197萬的那個 ）（資料照）

柯文哲在2014年的崛起一向是被認為是承接了過去幾年台灣社會所累積的公民運動能量。他本人因愛滋器捐案意外而成名踏入政壇，但人格特質與價值卻無法撐起眾人的期待。終於在2019因為自己的言行失當與時空背景的改變而讓過去所建立起的支持度雪崩式瓦解。

柯文哲接下來不論是打著競選總統的算盤或是以民眾黨進攻立院席次，手上能打的牌及能出的招已經不多，僅剩下每天在媒體漫罵的負面言論只會不斷地讓他的支持度與按讚數更往下探，而且這一波跌勢目前仍深不見底。

柯文哲 （197萬的那個 ）

本文經授權轉載自全面真軍 柯文哲退讚是因為自己爛，不要牽拖別人

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