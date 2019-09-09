小葉日本台》40代以上依然主宰日劇＆《俗女養成記》有親情有羈絆的日劇形式

這陣子最夯的台劇《俗女養成記》，有笑有淚，質優水準高，演員演技超強大，真的好好看，這款有家庭親情牽絆的題材如果換成日版，最先想到的四個字非「是枝裕和」莫屬。而現階段日劇主演的世代年齡層現象，可以說薑是老的辣，但重點是這些演員都不屬資深演員改當綠葉，而是掛卡司主角。40代以上的藝人為何依然主宰日劇？是枝裕和又有哪些作品值得推薦呢？

小葉日本台

不知大家有沒發現，現階段日劇談戀愛的類型變少，每季矚目的焦點戲主角常是熟面孔，如果你是資深日劇粉，亮出來的那些卡司多半還會很熟很親切。這一季的，上一季的，下一季的，把那些收視率前段班的主角演員列一列，唐澤壽明、大泉洋、大森南朋、天海祐希、福山雅治、內野聖陽、米倉涼子、阿部寬、中谷美紀、松雪泰子……，通通40代，鈴木京香50了，木村拓哉也不年輕，即便深田恭子、上野樹里也都30好幾，顯然40代以上的藝人依然主宰日劇，為何？

此外，這陣子最夯的台劇《俗女養成記》，有笑有淚，質優水準高，演員演技超強大，真的好好看，這款有家庭親情牽絆的題材如果換成日版，最先想到的四個字非「是枝裕和」莫屬，至少他的四部作品很值得推！本次專欄就談這兩個主題，歡迎捧場。

鈴木京香50代，木村拓哉不年輕，深田恭子也37了

現正放送中的2019夏季檔日劇，除了話題很熱《凪的新生活》外，還有幾部表現不錯的作品，像是大森南朋、松雪泰子的《SIGN～法醫學者 柚木貴志的事件》，大泉洋的《NO SIDE GAME》，唐澤壽明的《VOICE 110 緊急指令室》，東山紀之的《刑警7人》，上野樹里、時任三郎、山口智子的《監察醫 朝顏》，以及澤口靖子的《科搜研之女 19》等，舉的這些日劇收視率全是本季前段班，然後大家有沒發現，列出的這些演員幾乎都在40歲以上，50代的不少，最年輕的上野樹里也30好幾了，再把《輪到你了》的女主角原田知世，《魯邦的女兒》深田恭子算進來，猜一下她們多大？原田知世50代，涷齡的深田恭子也37歲了，這群厲害的大明星多半是小葉開始瘋日劇時就在演戲，一直到現在他們還是能扛收視的主役。

40代以上依然主宰日劇～《Grand Masion東京》的鈴木京香50代，木村拓哉也不年輕了。（圖：網路）

這只是夏季檔的巧合嗎？並不是，上一季（春番）的焦點作：《女王偵訊室3》是天海祐希，《集團左遷》是福山雅治，《昨日的美食》則是內野聖陽；至於即將的下一季（秋番）：《還不能結婚的男人》是阿部寬，《晴～總合商社之女》是中谷美紀，《Doctor-X 6》是米倉涼子，《事故調小姐》是松雪泰子，《Rika》是高岡早紀，《時效警察開始了》是小田切讓和麻生久美子，還有大矚目的《Grand Masion東京》則找來木村拓哉搭檔鈴木京香，怎麼看呢？全都40代以上，木村拓哉不年輕了，鈴木京香竟然是50代，怎麼保養的啦～

電視誰在看，日劇就誰主演～40代以上才是陪伴你我一起成長過來的

關於現階段日劇主演的世代年齡層現象，當然可以說成薑是老的辣，但重點是上述所列他們都不屬資深演員改當綠葉，而是掛卡司主角。電視台劇組會這般選角考量，其實相當程度反映了現今電視誰在看的問題，即有多少年輕人還在看電視？從這個角度觀似乎不難理解，當年與1990年代那一波日劇黃金期一同成長過來，年紀變大，習慣固定的你我才是看電視的大宗主力吧，加上看到亮出的這群演員表，感覺會很熟，當年《戀人啊》的鈴木京香，《繼續》中的「柴田純」中谷美紀，還有《東京仙履奇緣》的唐澤壽明，一路看他們演出長大的，因為懷念，自是特別有親切感。

或許也就這個誰才是現階段會守在電視機前看日劇的理由，所以40代以上的這些藝人依舊大有機會當主役，然後殘酷的現實是這批明星和同世代的觀眾歲數都有了，劇的類型最直接過了賞味期限的就屬愛情戲（夫婦道或出軌不倫除外），而這也正是目前純愛類日劇銳減的原因之一。大家常說的富士「月九」檔，電視台可能也是試了老半天才終於發現，原來戀愛劇已非收視王道，之前一直垮掉的月九戀愛劇未必是因為難看才收視差，而近期不再怎麼談戀愛的月九檔收視大復甦，似乎也可做如此解釋。

此外，朝日電視台擅長各類型刑事推理劇，基本盤向來不是問題，每個系列也總能一季接著一季演，這在以前日劇很厲害的年代或許不算特別突出，不過到了今天，《相棒》、《特搜9》、《刑警7人》、《科搜研之女》……這些劇集不僅長青屹立不搖，只要推出，幾乎全是該季日劇收視的優等生，就年紀大的人愛看電視啊，大概吧！

《俗女養成記》的家庭羈絆日劇版，直覺浮出來的四個字「是枝裕和」

這陣子最夯的台劇《俗女養成記》，有笑有淚，溫馨感人，質優水準高，演員演技超強大，真的好好看。故事描寫的是出身台南，離鄉在台北奮鬥近20年的陳嘉玲，在即將跨入40歲大關之際恍悟自己沒房、沒車、沒老公也沒小孩，甚至連特助的工作都辭了，過去一直追求的淑女夢想竟然一場空，她反思自己開始認清，其實自己是個「俗女」，不過「俗女」又如何，她有滿滿小時候快樂的回憶，有深愛她的父母親和阿嬤，有幸福溫暖的後壁老家，還有從青梅竹馬到現在一直都暗戀著她的蔡永森，這樣的陳嘉玲決定回台南開始她的嶄新人生！

有網友問能否推薦幾部類似人生階段重新檢視自我，有家庭親情羈絆的題材日劇？嗯，直覺浮出來的四個字「是枝裕和」，《橫山家之味》、《比海還深》、《我的意外爸爸》、《海街日記》，至少這4部日影都值得細細品味。

是枝裕和的《比海還深》訴說的不是每個人都能成為自己理想中的大人。（圖：網路）

上述提的四部戲，阿部寬就佔了兩部，《橫山家之味》演的是始終活在已過逝大哥陰影下的油畫復修員，《比海還深》扮的是過氣不成材的作家，而另外這部《我的意外爸爸》，福山雅治演的則是養了6年才驚覺小孩是當年抱錯的上班族，這三位男性角色在片中的名字好巧，都叫「良多」。是枝裕和在其散文集提到，人生的難題即便軟弱或逃避都是正常的，他的電影裡把每位軟弱的中年男子都取名良多，他不會去批評那些看似不負責任的行為，而是溫柔的接納和包容，進而寫出主角與現實的妥協。此外還有姐妹情深的《海街日記》，15年前被再婚父親遺棄的三姐妹（綾瀨遙、長澤雅美、夏帆），在出席完父親喪禮後選擇接納了同父異母的小妹（廣瀨鈴）並開始一起生活，凡事未必圓滿，或有缺陷，但只要有羈絆就可以成為一家人。

是枝裕和這四部家庭親情戲想要點出的：《橫山家之味》感嘆人生為何總有太多遲了一步的遺憾，《比海還深》訴說的不是每個人都能成為自己理想中的大人，《我的意外爸爸》是在成為那樣的父親後，如何重新理解家庭為何物？如何重新學習父子之間的關係，而《海街日記》則是在放下與接納之間用思念媽媽的味道將彼此的心緊緊串在一塊。

《海街日記》～凡事未必圓滿，或有缺陷，但只要有羈絆就可以成為一家人。（圖：網路）

樹木希林的老媽形象＆《東京鐵塔─老媽和我，有時還有老爸》

這類家庭劇老媽的角色很重要，然後請直接想像成「樹木希林」吧，提的四部戲都有她，《橫山家之味》和《比海還深》演的都是阿部寬的母親，《我的意外爸爸》是福山雅治的岳母，到了《海街日記》則是三姐妹住在大船的姨婆；這還沒完喔，接下來介紹的另一部作品，老媽當然還是樹木希林。

《東京鐵塔─老媽和我，有時還有老爸》，藝人兼作家的Lily Franky自傳式小說，原著很紅，電影大賣，很經典，很溫馨，很寫實，特別是對長年在外的遊子而言。善良的人心，樂觀的態度，藉由「東京塔」這個地標，不管快樂或不如意，雅也與他老媽的親情都緊緊連繫著。劇名老爸的前面刻意加上「有時」、「還有」？附帶的嗎？的確是，畢竟雅也從小老媽就是因為受不了老爸的冷落才帶他一起離家出走的，而之後的 10 年裡，母子相依維命，老媽的辛苦和老爸的不負責任，雅也當然冷暖自知，點滴在心。

樹木希林的老媽形象＆《東京鐵塔─老媽和我，有時還有老爸》。

電影裡演雅也的是小田切讓，演「老媽」的同樣是樹木希林；電影版花了較多時間描寫年少時的雅也，所以年輕時的媽媽也就跟著有較多露臉的機會，內田也哉子飾演，她真的就是樹木希林的女兒，真實生活中的母女在電影中演同一個角色，前後呼應，也讓「老媽」的精神一以貫之，更具說服力。

把《俗女養成記》的台北換成東京，老家「台南後壁」換成「福岡築豐」，然後敘述一下劇情：「雅也有美術的天賦也想去東京實踐理想，老媽榮子了解也拼命賺錢讓他唸東京美術大學，而後來到東京的雅也，求學和畢業後的就業過程並非事事順心，大都會的五光十色讓他差點沉淪，工作的不如意也一度讓他沒錢睡公園，而這期間除了幾位好友的鼓勵外，老媽自是最大的精神支柱。沒錢到必須打電話向老媽伸手，這是多難堪的事啊，而在老家『築豐』的母親除了要他照顧好自己外，不但寄錢甚至連積欠的房租都偷偷幫他繳了……」

感動之餘，還能在笑中飆出淚光，一看就很喜歡。

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