自由限時批》穿雲箭竟成了斷魂箭！

杭東

韓國瑜首發的穿雲箭，看來只滿足十萬韓軍的悶燒洩憤！全埸充斥仇恨、對立氛圍，原為凝聚同溫層，卻把馬英九前總統及黨內要角，通通得罪光光！無異自斷活路，支持圈越來越小，肇致穿雲不成，反斷魂矣！

所謂强龍不壓地頭蛇，韓甘冒不韙犯兵家大忌，連基本的人情義理都不屑，毫無請益誠意，竟得罪先後任的新北巿長朱立倫、侯友宜（有韓粉譙「藍皮緑骨）」，他們惹不起，避之則吉，一個到日本，一個跑市政行程。反正王不見王。

現在動輒利用高雄資源，藉選大位籌募政治獻金，大搞造勢活動，是在拼什麽？！（資料照）

韓量小非君子，許多新北官廟不跑，卻只跑前立委陳宏昌主持的廟（陳公開批韓，噶酒打牌抱女人），和郭董的起家廟撒野，甚至大放闕詞，還把中華民國和中華人民共和國傻傻弄不清，說是14億人認同ROC，竟不知是誰亡誰的國？！

一向力挺韓的中國時報今天卻未將昨造勢放在頭版頭；而聯合報的一版頭，卻反以最新民調指出一對一，蔡英文大勝韓11%為主要內容！而三脚督則是郭選贏韓，若郭不選柯選，則都輸蔡，而柯韓旗鼓相當！另蘋果日報一版頭，以郭董有感台灣在u18世界盃棒球奪冠，說拚埸不如拚世界冠軍。

然則，對井底之蛙、靠一張嘴玩政術者，有用嗎？！因為韓此次拼大選，完全比照去年選高雄市長模式，拼命造勢，讓韓粉隨他東奔西跑，均以十多萬起跳，至2、3、4十多萬，製造威勢凌人！若仔細觀察多為反年改老面孔，然卻易唬人，讓人心生恐懼，甚至「亡國感」？！

其實韓在玩政治魔法，上次得逞。這次食髓知味，以為總統大選，亦可如此「草莽」掛帥，以為亦是接地氣，滿嘴江湖話，大唱「浪子回頭」，荒腔走板，只唱對「菸酒」，猶自鳴得意，不知反省批東罵西；又以韋小寶式語言，冷嘲熱諷，還教韓粉批黑韓，用「他奶奶的！」反擊，殊不知教壞囡仔大細！連黑韓也者，亦是他自己！真是不知所云！據最新民調「討厭度」，不論高雄或全國，均己高達6成5以上！不難想見，人同此心，心同此理！

最可笑者，乃是羞辱馬英九，明明邀約7時多致詞，誰知韓得意忘形，弄個大進埸，讓己延後到8點多致詞的馬，還沒講幾分鐘，韓粉竟以噓聲中斷，狼狽下台！誠是情何以堪！

由此可看出韓粉的水平，連現場大片青綠草皮，都被踐踏不堪，真是韓兵走過「寸草不生」！猶擠爆捷運成「屍速列車」，令人側目！今天侯市長被議員質問時，亦表示該賠償的要賠償，以平巿民之怒！

概括言之，韓國瑜己是「德不配位」！諸多的失言、失格（像接待東大學者失禮事件），失能（高雄治理不到一年，就罷免連署高達30多萬，不信任度破6成5以上等等），而對國政毫無識見、高度！竟然大言不慚要當總統，恐怕酒還沒喝夠吧！

現在動輒利用高雄資源，藉選大位籌募政治獻金，大搞造勢活動，是在拼什麽？！已不言而喻矣。若是真選絕非如此玩法，看來落得拿穿雲箭穿黃金了！

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