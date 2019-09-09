自由開講》國民黨不要與惡共舞，就不用怕中共代理人法！

◎余夏炎

近日國民黨不斷發動自己的外圍團體、甚至台商朋友一起大力抨擊中共代理人法。不斷的在台灣內部製造恐懼，說政府會如何入人於罪，會動員戡亂復闢云云。然而，套一句國民黨自己最愛講的：「不要犯罪，就不用怕被抓！」現在國民黨這麼害怕這部法律，難道是因為與惡的距離太近，所以慌了手腳？

我們記憶猶新，2013年馬王政爭之際，許多人對於檢察官濫權監聽，一張監聽票可以無限吃到飽，感到瞠目結舌。沒想到馬英九脫口一句名言：「沒有犯罪，就不用怕監聽」事實上更早以前，馬英九在擔任法務部長之時，就經常有類似的法律見解，甚至羈押或監聽，乃至於搜索都可以套用至類似見解，堪稱我國司法界的經典之作。

2013年馬王政爭之際，許多人對於檢察官濫權監聽，一張監聽票可以無限吃到飽，感到瞠目結舌。沒想到馬英九脫口一句名言：「沒有犯罪，就不用怕監聽」。（資料照）

但是國民黨如今害怕的中共代理人法，邏輯就十分古怪。現在時民主時代了，跟中共保持什麼關係，是不是言聽計從，是不是甘於為中共賣命，已經不是白色恐怖時期，政府異議者的誣指為共匪的年代。反而是許多人勤跑中國，整天在中南海之間穿梭，這才讓人起疑到底是否有中共代理人之嫌。

政府並不是想先抓人，而後製造中共代理人的恐慌。而是實在是太多人明顯危害國家安全，從事明目張膽的投共行為，政府是在人民壓力之下必須以法令遏止！這個與戒嚴時期政府欲抓人而羅織罪名，有極大根本上的不同。假若民意沸騰之下，政府仍消極漠視，縱容多數共諜大膽公開的非法行事，這才是台灣政府的失職。

國民黨整天與其擔心自己是否會被認為是中共的代理人，怎麼不先反躬自省為何至今洗刷不掉：逢中必躲，逢共必閃的惡名，而且這項惡名已經深植人心。就連韓國瑜的國政顧問團團長張善政過去都曾說過：中共對我攻擊沒有一天少過。甚至朱立倫在國民黨總統初選落敗之後，都曾經說過：台灣的年輕人不會買單九二共識。張善政甚至加碼說，國民黨未來不要再提九二共識。凡此種種才是國民黨真正的出路，而非成天在觥籌交錯之中和共產黨取暖。台灣人民厭惡與共產黨保持若有似無的邪惡距離，請國民黨認清事實。

國民黨整天與其擔心自己是否會被認為是中共的代理人，怎麼不先反躬自省為何至今洗刷不掉：逢中必躲，逢共必閃的惡名，而且這項惡名已經深植人心。（資料照）

我們希望，未來有一天，國民黨能在面對共產黨議題之時，腰桿打直，抬頭挺胸，回到那個為了反共而逃難來台灣的中國國民黨。若連這點事情都做不到，國民黨在台灣也沒有存在的意義，乾脆回到中國和國民黨革命委員會抱在一起共圓中國夢！

國民黨面對中共代理人法不要怕，只要行的正做得直。沒有甚麼好怕被入於罪的。只要維持尊嚴的兩岸交流，不要成天和中共搞七捻三，就不用怕被當作中共代理人。否則怕熱就不要進廚房，請國民黨搞清楚自己想要甚麼，只要還想活在台灣政壇的一天，就請自重！

（政治工作者）

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