自由限時批》芝麻市長？！燒餅總統？！

董森霖

韓國瑜說得好，吃燒餅哪有不掉芝麻的！但他沒想到，市長雖不過是「芝麻綠豆官」，掉多了，恐連如「燒餅」的總統，也會沒了！

就像芝麻民調，連續九週15個不同樣夲，通通在掉，韓國瑜的鐵粉，已是與2的距離接近，亦己在2成左右。換成選舉專家說法，就是選了也不會贏！等於「燒餅」（總統）也沒了！能說芝麻綠豆事，不重要嗎？！

搞直播叫何庭歡抱犬在旁，連超級韓粉、名英文補教師高國華都凍未條。（翻攝韓國瑜直播）

韓自選上高雄市長不到4個月，就公開說，不會選總統，會做好做滿！結果由被動變成主動繳5百萬參與國民黨總統初選民調，結果以守電話勝出，實則與7月15日之後的15家民調，大相逕庭！全面下滑至不可思議地步！不是居次，便是第三！

簡言之，是韓言行和才能的芝麻太多，也掉太多所致！

不論是中學模範生送書「為什麽愛說謊」，或謂「吃碗內看碗外」的落跑市長，或跑行程太多，忽視市政，連模範里長都嗆韓掛紙板「苦民所苦，睡到中午」；甚且韓爬樹察看登革熱，連最近政大新生訓練還以此照片，引用愛因斯坦的話挪喻！肇致高雄罷免市長連署，突破30萬份，巿民不信任、不支持均超過6成7以上！今天最新不喜好（討厭）竟高達68%！能說芝麻掉多，不影響市長位子嗎？！

而韓假日跑總統行程一條龍，平日處理市政則一條蟲！意興闌珊，不是睡到中午，便是遲到！如遇勘災，有如蜻蜓點水，言不及義，通通分層負責，自已好像是「掛名市長」，反正準備落跑了，說不定雙雙落空！因為他不懂「一鳥在手，勝於百鳥在林」的哲埋，權慾薰心到了家！

就算是國政，韓國瑜竟看成是「江湖、武林」！淨搞些毛澤東、國共相鬥時代的玩意兒，根夲早已過時！毫無新世紀、新時代的新知識！無怪許多人叫他「草包」！一天到晚自已出洋相，連現行憲法和五院職權分工，都不清楚，整天只會也只有的一句就是「黑韓」，還自嗚得意獨創「黑韓產業鍵」！殊不知他自已就是最大的來源！用芝麻的累積，毀掉自己的燒餅（總統），能怪責誰？！

例如前一陣子的農舍違建案，鬧得滿城風雨，不就是韓家自拆違建引發的司法事件，全都自說自話，還以為找人買違建屋，就沒事！而此處理方式，自引起違建事實並未消除，乃至買賣有無涉及利益輸送或圖利問題等箏，此乃是韓「自黑」！非人家黑他！其理至明！

再者，核四能否重啟是何等大事，未搞清楚，草率發言，連新北巿長侯友宜都不認同，猶說燃料棒都沒了，而核能涉及安全，兹事體大， 致淪為笑譚，此亦是韓自說自話，怎能說人黑他！簡直莫名其妙！

復次，國政談到人才問題，竟然淪為「黃色笑話」，說什麽「鳳飛雞來」！惹來一堆非議！居然不服，還搞直播叫何庭歡抱犬在旁，連超級韓粉、名英文補教師高國華都凍未條，在臉書提6條炮轟，其中之一，就是這個直播鏡頭，說是「不倫不類」，引起不少人的共鳴！

韓國瑜之敢狂妄自大，得意忘形！就是自恃有鐵粉，可以東騙中間西抓年輕，就能勝券在握，還狂言三脚堵他是最大邊！郭董算什麽！？

然則，這番自我麻醉的話，昨天被大數據專家高虹安推翻了，她估計韓民調連番下跌，所謂唯一支持韓者，已掉落累計11%，使韓支持度在二成上下！

顯然，國民黨和韓營還活在心理學家威廉詹姆斯（William James）的「平行時空」當中，自我膨風，整天都是空洞口號，只知黨同伐異，並不斷催眠選民，以討好降順老共進行和平協議，這樣不會有戰爭！簡直令人瞠目結舌！看看香港不是降順在「一國兩制」中，結果卻失去自由人權及民主！何其悲慘！

現在韓營企圖搞造勢威嚇不支持的選民，以為靠反年改、退將的鐵粉，扳倒民主台灣，和中共一國兩制台灣方案，沆瀣一氣，能得逞嗎？！正嚴峻考驗台灣的民主制度！

韓芝麻不可怕！可怕的是，由他製作的燒餅，敢吃嗎？！

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