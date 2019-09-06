自由限時批》郭台銘未戰先羸！韓敗象已顯！

杭東

看到韓國瑜民調週週跌，就連今天國民黨智庫唱衰小英總統的民調，也難挽回頽勢。而郭董尚未正式宣布參選，就已打垮韓吳團結的氣勢，造成國民黨實質的分裂，且將崩解在即！

換言之，就現階段觀察，郭董顯然未戰先蠃！他已成功地運用與王金平及柯P的合作策略（並非「結盟」），便讓旺董現形，且運用空戰及國民黨基層系統，促使黨中央高層和大老，乃至基層，普遍對韓的私德、操守、能力產生疑慮，民調不停下滑，及和小英差距擴大，若一對一穩輸，就具指標性意義！而郭未參選下的民調，反而比韓强，尚有贏的機會。

類此，韓的言行淨出紕漏，大本營的高雄幾近「失守」（不支持率逾6成5）狀態（罷免連署已逾30萬份），連新北大諸侯侯友宜都婉拒擔任韓新北競選總部職務，更表示9月8月新北大造勢未克參加（傳言的「韓朱配」亦破局，朱立倫陣營說，從未相邀，9月8日旅遊日本）等種切，顯見韓在黨內「人和」出了嚴重失和問題，目前僅賴幾十萬的鐵粉隨他「南征北伐」（造勢場合所見，大多為老面孔），虛張聲勢，反映在民調，等於沒份量，因為韓的支持度大減，討厭度大增！何以致之？！乃咎由自取！

韓的言行淨出紕漏，大本營的高雄幾近「失守」。（本報資料照）

一般皆知，總統大選和縣市長、立委、議員不同，其國政、主權維護論述願景，必須清楚明白，要如何把國家和人民帶向民主自由幸福大道，絕不是一句口號，像台灣安全、人民有錢之類的空洞，而個人私德操守及才能，更須經過嚴格的檢驗，不能譁眾取寵、信口開河玩話術，甚至騙術等等，通通都會被戳穿的，因為今天之民，已非昔日文盲之民，是無法愚民的！

再者，大選不是靠粉可獨擅勝場，因每個參選人都有粉，都須大力爭取佔4成的中間選民及大多青年、婦女族群。沒聽聞只靠單一粉勝選！而今韓粉再多，也不及總額選民多，况且因排他性强，反而淪為被討厭的一群！

是以，郭董在黨內總統初選的民調，是輸在沒有手機的市話，此由7月15日後韓的週週眾家民調，不難看出，加上未參選的郭董，未必輸韓，有的還贏小英。可見韓越來越不得民心，反更讓多數選民討厭。

當郭表明將會獨立參選，不做備胎，也不接受搓圓仔湯之時，民調又連贏韓，無怪國民黨內換瑜聲音不斷，即使吳敦義擁抱韓也沒用，而旺董的直播固毀了柯P，但也跛了韓，把韓更紅了，導致欲蓋彌彰，聲勢不起！

近日韓及鐵粉躁急不安，除國民黨實質分裂外，韓本人及高雄問題一大堆，內憂外患，腹背受敵，已是江河日下！光靠9月8日2O萬造勢有用嗎？就算是百萬亦是無濟於事矣！事實勝於雄辯！

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