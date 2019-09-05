自由限時批》中共別再鬥香港了！只會鬥垮自已！

東方亮

本來北京和林鄭特首的如意算盤，是柔硬兼施；一面以重兵圍港鎮壓，用暴力威嚇，再以撒回送中條例「放軟」，製造息事假象，但另4項訴求，卻寸步不讓！舖陳新一波鬥爭開始，徒讓內憂外患不斷升高，最後將鬥垮自已！

例如習大大將港澳台一併視為鬥爭的對象！（在近日的中央黨校就講了58次的鬥爭，不改毛澤東狼鬥本色）不但要對內部反習勢力鬥，因已有要習結束終身制的聲音：亦要對港澳中聯辦江澤民系統鬥（此次是習親信轉指示林鄭如何處理，認中聯辦提供不夠精確訊息，誤判情勢，自然亦是打臉江系的曾慶紅，讓習陷入香港抗爭泥淖，裏外不是，復又讓美中貿易戰火上添油），故不得已採緩兵之計，以免腹背受敵，卻擱下另4項訴求不提，反抵銷撒送中效益，又惹惱民怨！得不償失！

現連美國國會女强人、民主黨籍眾議院議長斐洛西（Nancy Pelosi）今天都表示，港府做得不夠，必須要以具體的行動滿足港人正當訴求；例如給以普選，及警察暴力調查權。如香港不能自治，甚至不能享受所謂「一國兩制」的合法訴求、公正的未來，及免於恐懼的自由等等，美國將會調整香港特殊優惠待遇，甚且嚴厲制裁！

美國國會現己不分黨派，一致在對付中共的相關軍事、經貿、科技等法案，不論是武器買賣或懲罰、制裁等等，幾乎全開「綠燈」通關！史上罕見！

像「香港人權與民主法案」的立法，參、眾兩院幾乎是同仇敵愾的一致支持，再如中共對台海的威脅，亦是義不容辭的力挺保護。在在使川普政府對中共的文鬥、武鬥遊刃有餘，近來美軍更將中共武器類別功能，製作撲克牌供士官兵辨識，而美軍歷經韓戰、越戰及中東、反恐等大小戰役，實戰經驗豐富，要比靠演訓精良的軍隊（飼料雞）強太多。諸此，一旦上戰埸易高下立判，此也是川普在美中經貿、科技戰背後有力的支柱！

由於香港民眾的5大訴求，北京和港府期虛應故事，以拖待變，持續文攻武嚇的鬥爭，今天已被民運人士和國際社會，乃至美眾院議長看穿！咸認誠意和信用不足。

北京當局勢須正本清源，依基本法全面實施立法會議員、特首普選，才是正辦！

習大大須知，今日之民，已非毛時代之民！文化、文明水平高太多，一直以為可用武力奴役人，或用宣傳恐嚇人民的「愚民」舊時代，己一去不復返了！如今地球村自由民主思潮澎湃！再玩槍桿子只是挖坑埋葬自己！前蘇聯一夕崩解，就是活生生的鏡子！

川普是何等厲害的狼角色！他不用在香港反送中著力，光是耍弄美中貿易戰，就把中共鬥得內憂外患不己！像不久前的北戴河會議，雜音不斷，堪為例証。

而現在中國經濟更是遍體鱗傷！加上美、港均有中共權貴家族龐大資產，任其欲取欲求，就連習大大左右上下，貪官汚吏不計其數，資產多在海外，只要根據情資網絡，按圖索驥，就可隋時收網，讓老美大撈一票！共產黨再狠，也狠不過鈔票！馬列毛主義思想，是用來唬人、騙人的！

今天川普就在推特狠嗆中共！他說，對付中共必須像我一樣强硬！像用關稅就是對付中共最有力的工具！而北京用各種手段鬥爭，企圖影響我的連任！？門都沒有。

川普說，我連任的話，將必加倍奉還！但我是現任，也一定奉陪到底！至少能使中國產業供應鍵崩漬！

川普並沒說大話，最新的一項民調支持度高達67%！

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