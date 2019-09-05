胡，怎麼說》林鄭只將死掉、臭掉的送中條例，埋了！

香港特首林鄭月娥昨天宣布撤回「送中條例」，她其實只是承諾將已死掉、仍在發臭、發黑、潰爛的送中條例，回收、埋掉！

埋了送中條例，就以為可以將送中條例引發的專制暴政腐臭、專制統治下暴警狂射濫射催淚彈、槍彈對付人民的殘暴、驅使黑道暴力對付抗議人士等種種惡行，全部都埋掉嗎？當然不可能！

送中條例埋了，林鄭仍在位，中共專制政權仍籠罩香港全境，它們仍牢牢「管治」香港，就如百變惡魔，無孔不入，隨時可將已埋掉的「送中條例」惡靈，化做多種分身，變形復活，宰制香港人民，剝奪港人的自由、民主、人權。 反送中運動的5大訴求，林鄭只答應撤回送中條例1項。成立獨立調查委員會，還原真相，查清責任，有真相才有和解，這是反送中運動正當合理而謙卑的訴求之一，林鄭卻悍拒。

林鄭月娥昨天宣布撤回「送中條例」，她其實只是承諾將已死掉、仍在發臭、發黑、潰爛的送中條例，回收、埋掉！（AP）

為什林鄭及其背後的中共中聯辦怕獨立調查？因為它們不敢見光，怕港府、港共操控幹出的惡事、壞事、狠毒之事曝光，怕黨、官、警、黑合演大龍鳳被獨立調查起底！

6月15日，反送中運動如烈火般燒起時，林鄭就曾表示，「無限期暫緩修例」；7月9日，反送中運動再擴大延燒，接連有逾100萬人、200萬人上街頭反送中，林鄭則稱，條例已「壽終正寢」。

既然壽終正寢，為何之前一直堅拒撤回？就是因為港府、港共、中共黨中央，怕損了專制政權統治的「威勢」，中共仗恃的就是專政的威勢，並以嚴密的掌控系統，騎在人民頭上，凌壓人民。中共政權其實跟封建皇權愚民的「君權神授」鬼話，系出同源，對人民都是從上而下、恩賜恩賞的主子心態。

所以，即使送中條例早已壽終正寢，卻不送去埋掉，又歷經近兩個月抗爭，送中條例的屍體都臭了、黑了、爛了，還要利用其殘餘價值，以承諾送去埋掉，然後反過來藉此要求反送中運動結束抗爭。

林鄭更可惡的是，對於暴警與人民衝突，群眾被控涉及暴力仍要嚴辦，對於暴警殘暴及黑道惡行，卻包庇到底。

台灣人民不要以為與「惡」的距離很遠，香港的苦難遭遇不會發生在台灣，但是，明年大選選錯人、投錯政黨，台灣與中共專制之惡的距離，很快就近在眼前，惡，就會在你我頭頂上發威、拉屎拉尿！

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