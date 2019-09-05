自由限時批》歐盟有承認台灣的呼聲！

辛文

北京施暴香港，己到了天怒人怨！無怪美國國會將要一致通過「香港人權與民主」法案，嚴厲制裁港府和中共政權！而德國「世界報」集團更在近日呼籲歐盟國家和台灣及西藏達賴喇嘛流亡政府建立外交関係，以對抗中共的暴虐政權！

天下沒有什麽不可能的？！前蘇聯一夕崩潰，誰能預料！主要是一個獨裁政權，多行不義到了極端，殘民奴役必自斃！古有明訓。例如波羅的海三小國的立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞民衆，曾在1989年8月23日，手牽手6百公里長人鏈，表達爭取自由民主的訴求！震騖國際！旋即不久蘇聯解體，變成今天民選總統的俄羅斯了！在前蘇聯共黨專政時期，對附庸國一樣採高壓政策，結果下埸如何，不言而喻。

如今香港人民的不屈不撓的奮鬥，已贏得世人尊敬！（資料照）

現在立陶宛也挺身而出，支持香港反送中，在首都仿「823」形式，舉辦支持香港之路的活動，可見保障自由人權，已是舉世人同此心，心同此理的共識！任何違反人權的政權，必遭唾棄敗亡！

說來好笑，中共今天抨擊和平爭取自由的民衆，在搞「動亂」，是「暴民」！？簡直令人瞠目結舌！其實，這一切的一切，就是中國共產黨自己造成的！不但香港所有的法規框架，全部一手主導！甚至主宰港人的一切！何有自主、自由可言！現在走上街頭手無寸鐵的民衆，理性和平！卻是亂棍齊下，哀嚎遍地，全世界都在媒體鏡頭下，看得一清二楚！用無差別暴力鎮壓對待，無一倖免！

從兩個多月的反送中，三百多萬分次參與的民眾，不分男女老幼、也不分婦孺老弱，中共一律以無差別暴力待之！只見街頭巷尾、車廂、校園、公共埸所等等，不是血肉橫濺，便是哀號慘叫一片！連老人、年輕學生、孩童都不放過！手段之狠毒，己到了人神共憤地步！簡直成了人間煉獄！悲慘世界！

而今北京不知反省檢討，還要文攻武嚇，大肆暴力鎮壓，利用警察、黑道打人，利用法條大肆濫捕、濫關、控制企業主管制員工，利用媒體、網路製造假新聞醜化民主運動等等，已到了不擇手段，無所不用其極的地步，以奴役港民！

簡言之，人類思想源遠流長！有些基夲做人道理，則是萬古彌新！但中共卻是倒行逆施，出爾反爾，根夲不把自由人權放在眼裡！根本背離中國古聖先賢的仁民愛物、民胞物與的人道、仁道精神。更和「忠恕」之道，相去千萬里！

近日香港民主黨創黨主席李柱銘在接受「美國之音」專訪，就一語道破北京鎮壓香港，就是要回歸「一國一制」，兩制是騙國際，便於牟利而已（像香港有關稅獨立區的優惠待遇）。例如基夲法的終極目標，就是普選。按回歸十年即可施行普選，結果2007年未如期舉行；而2017年又違反承諾，特首一樣不能普選；眼看2020年立法會也恐無法普選，才不斷引起民憤！2014年的雨傘運動是其一。現在反送中的根源，一樣都是北京的一再出爾反爾！因為香港的框架和法令，中共才是始作俑者！

最近香港的民運青年領袖黃之鋒、朱凱迪、岑敖暉等來台訪問，受到各方重視和支持，使他們感到溫暖，特別是執政黨和中央政府給以力挺和照顧，讓黃之鋒等十分感動，更寫下感言：今天民主台灣，是明天民主香港的希望！如今香港人民的不屈不撓的奮鬥，已贏得世人尊敬！而中共的暴政和誠信蕩然無存，已引發國際公憤，如不能及早懸厓勒馬，則無異自滅亡矣！

（夲文截止前，聞送中條例或將撤回，或將是一大轉機！）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法