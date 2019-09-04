自由開講》台灣二十年停滯？郭董您還投資中國1.5兆？

◎陳真

鴻海集團創辦人郭台銘最近獨立參選2020總統的態勢越加明朗化，這看得韓國瑜支持者心驚膽顫，很多名嘴政客都哭了，可見郭董參選對藍營支持者有多揪心。郭台銘設定自身形象是霸氣總裁、經濟強人，時常對執政者提出批判，特別是經濟政策、產業政策等。眼看獨立參選連署的登記日期趨近，郭董的動作也越加頻繁，音量也越是提高，昨天（9/3）郭董在嘉義的公開行程，提到「我今天為什麼希望出來，台灣經濟太弱了，停滯20年，鈔票是沒有顏色的，科技是沒有顏色。」

郭董愛護台灣關心經濟的方式有點令人費解，如今說停滯20年的而願意出來，那常識性的問題是，停滯5年的時候，怎麼不出來呢？停滯10年的時候，馬英九上任當總統，您怎麼不出來說句話？停滯15年時，為什麼不在2016年出來參加國民黨初選，跟柱柱姐一決高下？

試問郭台銘董事長，以您過去的紀錄，是要如何取信於民？（資料照）

今年4月8日的自由電子報，報導郭董累計投資中國已經2055億元，是全台上市櫃企業之冠，累計在中國獲利高達1148億元，匯回台灣的金額僅有16億元，而鴻海在中國投資項目的帳面價值有1.1兆元之多。請問郭董，您對台灣經濟那麼關心，為什麼在中國獲利不願意拿回來台灣投資呢？您不是要跟蔡英文總統辯論產業升級嗎？您自己都不匯錢回台灣投資，如何跟人民證明您對台灣的掛念是真心的呢？郭董近年對在中國生產基地的自動化、機器人大軍，以及無燈工廠相當自豪，如果是擔心台灣的人工比中國還貴，那要如何對這些自動化生產不願意回台灣投資自圓其說呢？

同樣是今年4月的報導，商周雜誌統計郭董您的富士康在中國有100萬員工，鴻海在台灣僅雇用8000多人，台灣的鴻海集團投資在中國的帳面資產約1.2兆元，加上香港、中國及其他海外公司投資，總額約1.5兆元台幣。1.5兆這麼龐大的金額，難道不能撥個2、3千億回台投資？您如果在台灣經濟停滯5年的時候就回來，可以創造多少就業機會呢？台灣勞工總數約1000萬人，將100萬的就業機會部分引回來台灣，可以創造多少消費、稅收，幫助年輕人，甚至為台灣健保、勞保挹注多少保費呢？這不只可以為台灣經濟加值、產業升級，還可以補充我們的社會安全網，怎麼您當初都沒有想到這些事呢？如今要選總統，才想到台灣的悶經濟？

檢驗一個人是不是朋友，需要時間，檢驗一個商人是不是真心，要看他是不是真的敢用自己的錢下去投資。身為一個台灣首富，如果台灣過去在陷入悶經濟的時候，都不能大刀闊斧拋磚引玉，擔負報答國家栽培的重任，現在出來競選總統，卻說要帶領台灣經濟向前，試問郭台銘董事長，以您過去的紀錄，是要如何取信於民？

（台北市民，大學教授）

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