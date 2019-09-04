自由開講》國民黨怎麼不敢譴責中共侵害人權？

◎剛普朗克

近日香港衝突越演越烈，香港政府始終不肯回應人民的訴求，為了威嚇反抗意見，開始大範圍逮捕反對派意見領袖，如香港眾志主席林朗彥今早回港入境時，即遭海關在機場帶走，被警方以「煽惑參與未經批准集結」及「參與未經批准集結」拘捕。更早之前，學運領袖黃之鋒、周庭、民族黨召集人陳浩天等人也都曾相繼被捕。

除了逮捕反對派領袖，香港政府更是加重警力打壓港人，9月1日，大批防暴警察闖進太子站往中環月台車廂內，用警棍無差別毆打市民，現場有諸多民眾一度跪地求饒，但警方仍在持續對其噴灑胡椒噴霧，並且在月台上逮捕多名示威者。

對於中共的惡行惡狀，國際社會紛紛發表聲明支持香港民眾，美國提出「香港人權與民主法案」保障香港人權，歐盟對外事務部則發表聲明，指稱香港人民的權利「需要受到尊重」，英國呼籲香港政府應遵守1984「中英聯合聲明」，應該暫停暴力鎮壓，而德國則以廢止香港引渡協定，來向中國施壓。

筆者想問，在這香港人權自由將要被中共摧毀殆盡的危急時刻，全球民主陣營都對中共的惡行一片撻伐，七成台灣民眾也支持香港反送中，為何唯獨台灣最大的在野黨，國民黨中央從頭到尾不曾有任何支援香港的聲音？

在這香港人權自由將要被中共摧毀殆盡的危急時刻，全球民主陣營都對中共的惡行一片撻伐，為何唯獨台灣最大的在野黨，國民黨中央從頭到尾不曾有任何支援香港的聲音？（資料照）

筆者會有這個疑問，是因為國民黨口口聲聲說守護中華民國，捍衛民主價值與基本人權，但是當全球民主陣營都齊聲表達對中共惡行的抗議時，國民黨卻噤若寒蟬，無論是8/25港警第一次開槍、9/1逮捕群眾領袖、還是9/1地鐵無差別打人，國民黨都選擇視而不見，默不作聲。

筆者認為，國民黨這樣的作法，根本就是為了「巴結中共而不敢吭聲」。倘若對國民黨來說，親中就是第一優先的選項，那國民黨又有什麼資格，聲稱自己支持民主自由？當國民黨口惠而不實，又要怎麼證明，國民黨真的願意捍衛台灣的現況，而不會欺騙台灣人民，私自將台灣賣了？

更令人痛心疾首的是，縱使今天中共違法逮捕的是我國國民，國民黨也根本莫不關心。

2017年，中共為了報復台灣查辦新黨共諜案，以「顛覆國家」的罪名逮捕李明哲，國民黨面對我國國民基本人權被侵害，卻絲毫不敢將矛頭指向中國，國民黨總統參選人周錫瑋更是在被記者問到是否聲援過李明哲時，回答:「不知道李明哲是誰」，顯見就算是台灣人被捕，國民黨也還是視若無睹。

而在這次的抗爭中除了有多位在台念書的港生被逮捕外，更有一位屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居入境中國後失聯，想問國民黨從李明哲事件，到這次的李明哲事件第二，國民黨有對中國表達任何不滿嗎？

濫用政治司法等工具殘害人權，是中共維穩常用的卑劣手段，而國民黨卻連聲援台灣人都不願意，指責執政黨時最大聲，結果遇到一切兩岸問題的元兇時就變縮頭烏龜，顯然國民黨聲稱的保衛中華民國，保衛民主，根本就是用來欺騙選票的「民主自助餐」！

（政治評論者）

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