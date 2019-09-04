自由開講》一群東吳大學的學生丶教職員及校友就黎同學被香港政府控以暴動罪的聯署聲明

（取自東吳大學學生會臉書）

◎邵智恒、李豐傑

就我校德文系黎同學被港府控以暴動罪，我們發出聯署聲明作聲援，以表達我們守護自由民主之決心，內容如下：

1.我們強烈譴責香港政府連同香港警察於6月9日因反送中而起的自由之夏運動中各種濫權及暴力行為。721及831無差別恐怖襲擊分別由香港警察和警察所縱容的黑幫所發動。事實擺在眼前，無容置疑。事實證明香港在中共及其黨羽把持下已經淪為警黑共治的軍警政府。我們對此感到痛心疾首，並堅決反抗到底。

2.在雞蛋與高牆之間，我們堅決的站在雞蛋—香港人民的一方。我們希望東吳各方持續聲援及支持受港共迫害而被拘捕的黎同學。審訊及牢獄之災決非一時三刻能捱過，而是漫長的苦路，固此他人的支持絕對是繼續前行的動力。我們要求律政司馬上撤消所有因自由之夏運動而被捕的義士之控罪，讓黎同學享有其應有的自由平安返回東吳繼續其學業。

我們堅定地支持香港人民追求民主自由！

五大訴求，缺一不可！

3.國立東華大學趙涵㨗校長表示願意到香港作保，以換取其該校被捕學生李同學平安回台上課。我們認為自詡為一流私立大學的東吳大學管理層應該見賢思齊。我們希望潘維大校長亦能以相同積極的態度協助黎同學，而非僅視學生為過客對其不聞不問。我們不期待潘校長以愛汝之心愛天下人，但我們至少希望潘校長能以愛己之心愛東吳人。支持黎同學乃刻不容緩。

4.我們亦希望貴為總統候選人，與中共眉來眼去的傑出校友韓國瑜（相信是日間部畢業）早日迷途知返。認清台灣民主自由及主權的危害者，與中共劃清界線。現時對此最具體的表現莫過於聲援及支持黎同學，並支持香港人民爭取五大訴求。校友韓國瑜終日尋找島內內部敵人，命令别人不投票給他並非關鍵時刻明智之舉，政治零分。如果他連公開肯定地支持五大訴求並譴責香港警察及政權的暴力都做不出，只會以謝謝二字來回應恐怖襲擊，我們實在很懷疑其守護台灣民主的決心，並恥與為伍，只能割席。

我們亦希望貴為總統候選人，與中共眉來眼去的傑出校友韓國瑜（相信是日間部畢業）早日迷途知返。（中央社）

冷戰期間，甘迺迪於其著名的演說中以「我是柏林人」（Ich bin ein Berliner） 明其守護西柏林及自由世界之志。今日香港已經成為對抗極權世界最前線的新西柏林，但願東吳人亦能站起來說：「我們都是香港人」。倘若香港失守，作為西德的台灣亦不能獨善其身，是為唇亡齒寒之理。

不止我們都是香港人，如果爭取如此卑微丶如此基本的自由與民主，也會如黎同學一樣被政權詆毁成暴徒。那麼，我們必須高呼沒有暴徒，只有暴政，我們永遠以對抗暴政者為榮。



聯署網站：一群東吳大學的學生丶教職員及校友就黎同學被香港政府控以暴動罪的聯署聲明

聯署發起人︰



邵智恒 2018年哲學系畢業（港生）



李豐傑 2019年哲學系畢業（港生）

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