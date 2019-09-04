全面真軍》蔡衍明說出了柯文哲沒有說的謊言！

柯文哲剛選上第一任時，跟蔡衍明說中國不讓他去，因為怕他亂講話。因此蔡衍明叫他講「兩岸一家親」，並宴請中國駐台記者，建立與中國的信任關係...

全面真軍

最近當起Youtuber的旺中董事長蔡衍明，昨天一口氣上傳了三部影片「柯P這個朋友」（上中下集）。真軍一直以來都反對旺中的經營方式、不實新聞、惡劣報導以及各種偏頗。看蔡衍明跟柯文哲互咬實在很有戲，而且蔡衍明說話似乎比郭董好笑一點，但粉絲們應該還是沒有多少人願意看蔡衍明30分鐘的個人秀，因此我們幫大家做了懶人包，這個懶人包看完後，就能夠發現在蔡衍明的認知中柯文哲是如何「說謊、沒義氣」。

除了雙城論壇等公開場合外，柯文哲私下至少找蔡衍明七、八次，都是要他幫忙。

蔡衍明說出了柯文哲沒有說的謊言！（圖片擷取自蔡衍明YouTube）

柯文哲去找蔡衍明都怕人看到，不敢走神旺飯店正門，只敢走後門，蔡衍明覺得很桑心（有那麼見不得人嗎？我有那麼像魔鬼嗎？我們不是朋友嗎？）。

柯文哲剛選上第一任時，跟蔡衍明說中國不讓他去，因為怕他亂講話。因此蔡衍明叫他講「兩岸一家親」，並宴請中國駐台記者，建立與中國的信任關係，而柯文哲也照做了，果然換得中國願意與他交流。

「兩岸一家親」是蔡衍明教他說的，至於後面那句「命運共同體」是柯文哲自己不知道去哪學來的，柯文哲自己加上去的。

蔡衍明幫柯文哲澄清：國台辦確實是蔡衍明比較熟，但是上海台辦絕對是柯文哲熟

柯文哲私下也跟蔡衍明說「臺灣人就是中國人」，只是不敢在公開場合說。

柯文哲私下也跟蔡衍明說「臺灣人就是中國人」，只是不敢在公開場合說。（資料照）

雙城論壇後蔡衍明建議柯屁公開說「臺灣人就是中國人」，柯文哲吐舌頭說這樣我回臺灣會被打死。

柯文哲之前揭受訪問說最後一次跟蔡衍明見面是今年四月，這個時間點正確，但當時只講了市政議題。

柯文哲倒數第二次跟蔡衍明見面時，跟他說要組黨的事情，蔡衍明建議不要，柯文哲也覺得不妥。

柯學家們一定會說：「確定要打J個？」、「怎麼現在就這麼相信蔡衍明了？」、「蔡衍明1450好朋友喔？」真軍列出這些，不是要說旺董說的一定是真的，而是柯文哲應該要出來說清楚。柯學家們的柯學邏輯裡，引述蔡衍明的話好像叫做挺紅媒？如果這樣的話，法院採信共同參與犯罪行為的污點證人的證詞，是不是叫做挺壞人？科學家們不要再做這種低能的抗辯了，我們很期待柯文哲出來釐清真相，像個男人，不要扭扭捏捏。

柯文哲應該要逐一的說明哪個是真的哪個是假的，這樣一來我們就能回過頭去檢視柯文哲的言行。包括當是「兩岸一家親、生命共同體」以及AB稿事件，這個內容到底是誰加的？柯文哲、陳佩琪醫師跟柯粉一直說柯文哲被抹紅、被欺負，但如果事實還原後，發現柯文哲去找了蔡衍明十幾次然後對應的說了些什麼、做了些什麼？這樣還是不是民進黨抹紅柯文哲？

柯文哲投機、背刺、攀附、沒好處就丟的個性逐一顯現。這個時候柯粉或是柯文哲的家人是不是又要說「我們柯文哲是很乖的，一定是交到壞朋友。」、「他只是個孩子啊！」

本文經授權轉載自全面真軍 蔡衍明說出了柯文哲沒有說的謊言

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