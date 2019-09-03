法操》管中閔懲戒案申誡理由看這裡！

公務員若不專心從事公務，就屬於有違本職且妨礙職務尊嚴的行為，則應該受罰。

管中閔違法兼職案判決申誡。（資料照）

◎法操司想傳媒

針對管中閔在擔任公職期間，匿名為壹週刊寫社論有無違反公務員不得兼職的規定，公務員懲戒委員會（下稱公懲會）昨日宣判管中閔申誡，理由有哪些呢？一起來看看吧！

公務員服務法（下稱公服法）第14條第1項

公務員除法令所規定外，不得兼任他項公職或業務。其依法令兼職者，不得兼薪及兼領公費。

公服法的業務該怎麼定義？

公懲會針對公服法第14條所指的「業務」定義，採取和司法實務一樣的見解，也就是「以反覆同種類之行為為目的之社會活動」。不過再根據大法官釋字第71號解釋見解，「如公務員於公餘兼任外籍機構臨時工作，祇須其工作與本職之性質或尊嚴有妨礙者，無論是否為通常或習慣上所稱之業務，均應認為該條精神之所不許」，也就是如果公務員兼任的業務與本職之性質或尊嚴有妨礙的話，不論是否符合前面定義的業務，公務員都不能兼任。

所以公務員匿名常態性寫社論算違法兼職

公懲會職務法庭認為管中閔與壹週刊達成合意，常態性匿名幫壹週刊寫社論，屬於新型態的兼任業務，而且管中閔在社論中批評國家政策，對任職的行政院也多有針砭，不但會減損相關部會首長和閣揆的形象，違反行政倫理，也會讓人民對公務員有紀律鬆散的不良觀感，認為公務員不專心從事公務，屬於有違本職且妨礙職務尊嚴的行為，應該受罰。

根據公務員懲戒法第62條，本案在宣示時確定，也就是管中閔如果不服判決，只能透過再審程序救濟。

本文經授權轉載自法操 管中閔懲戒案申誡理由看這裡！

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