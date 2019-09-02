自由限時批》韓國瑜打死不退了！

杭東

韓國瑜當立委、花天酒地，鬼混十多年，誰最「愛與包容」他，是李佳芬！而十多年沒工作鬼混，誰讓他生活無憂無慮徜徉山林，熟讀武林和毛澤束套路，亦是李佳芬！

李佳芬出身雲林政治世家，又選過議員，又創辦雙語貴族學校，成績斐然。其聰慧才能不在韓之下，特別是理財很有一套！韓是什麽德性，自是暸若指掌！所以韓愛玩，卻沒錢！這是李御夫術最高明的地方！

韓國瑜的崛起傳奇，己成為一門顯學，聞者莫不嘖嘖稱奇！卻忽略韓成功背後李佳芬扶持之功，她才是韓的真正「扶龍貴人」兼「上司」。（資料照）

是以，韓國瑜在選高雄市長以前，真的靠一張嘴、一瓶礦泉水、一碗魯肉飯起家，因為李佳芬、韓冰母女同意他下山揮灑一番，並不花錢，也無所謂成敗的懸念，只有開舊車，四處奔波，女兒還幫忙網路文宣：誰知去年高雄一埸水災，讓「瑜躍龍門」，接著三山造勢，大唱「夜襲」，聲譽鵲起，一舉拿下高雄。成功有一百個道理，失敗亦然。

無論從韓的品德、或話術、騙術，其實在台灣政壇，都可以找得到！只是時也、運也、命也的不同罷了！

韓國瑜的崛起傳奇，己成為一門顯學，聞者莫不嘖嘖稱奇！卻忽略韓成功背後李佳芬扶持之功，她才是韓的真正「扶龍貴人」兼「上司」！如今不管什麽辦（指競選總部的各類辦公室或小組），通通不如「李辦」，所謂的別讓佳芬姐不高興，己在韓營不脛而走。

然則，佳芬姐高興與否，和柯P的陳佩琪不同，陳是直接用臉書，李比較政客迂迴，巷內人懂。她們又與馬英九的周美青不同，美青姐根夲不問政事，只做公益不亮相，著有社會清譽。

或許李佳芬也曾是政治人物，又對教育產業了解，復經政治選舉洗禮，深諳箇中眉角，亦知理財的重要。

只要觀察她對黃光芹寫書版稅之事風波，斤斤計較，乃在態度和精箅問題，或認為蹭韓者眾，黃能接近寫「禿子跟著月亮走」，亦己獲無形收益：卻忘了自己「巿長夫人」應有的格局和分寸，變成針鋒相對，形同陌路，器量小矣哉。

偏偏韓大嘴巴說，政治獻金（高達一億數千萬）結餘款，還有選舉補助款2千7百多萬等，通通捐作公益，結果全數列入監察院財產申報，不但發現房地產多，高額保單亦多：一下子戳穿「庶民」面目，也發現「高雄發大財」，原來是韓家先發！

到了最近韓家農地豪宅違建，竟然以8百萬賣（私）了！企躲過違法的事實，引起社會議論紛紛。而李佳芬猶主動舉行記者會說明，更把參選國民黨內總統初選過程說明，才讓社會看到了韓氏夫婦的格局和胸襟，確是「與眾不同」！就是不能捨，都要能得！（不脫貪嗔痴）雖未強求名利，又是眾人（韓粉）心甘情願，但豈能視為理所當然？！

至此，不難了解李佳芬對黨內初選交5百萬心疼的理甴，就是原夲被動「黃袍加身」，來了個素人郭台銘「背後開槍」才會惹來分裂，罪魁禍首，自然就是吳敦義了！自然亦對當時的「馬吳郝」的「密室協商」，耿耿於懷了。此使得吳韓馬郝郭王之間的分合糾葛，益發變得複雜不堪。

直到今天國民黨還為韓是否退選？！大動干戈！郭營則嚴正駁斥不論韓是否選，都要獨立參選，結合大聯盟（郭王柯宋）作戰！

選舉要花大錢，郭董問題不多，但韓營問題多多?誰出錢?韓選情低迷，找大金主不易，老K自身難保，頂多借場地（如中央黨部），旺董得罪郭董、柯P，連北京都懷疑旺中媒團的能力，連韓都表態要親美、還公開說反一國兩制等等，均犯大忌，致投資者裹足。再者，母雞帶小雞，立委小雞刻正處於黨分裂，又沒資源，還有柯P民眾黨的壓力，形同腹背受敵。復次，地方輔選設競選總部，亦須花錢，像新北、中市、宜蘭等推遲，固與未必挺韓有関，但沒有資源補給則是事實！

大軍未動，糧草先行，古有明訓。然韓卻按兵不動，假日只跑宮廟行程，所到之處，亦只靠社群網站通知鐵韓粉前往造勢，省錢又省力，一樣有文宣效果。而韓李又向和地方派系通好，像雲林張家、台中顔家、花蓮傅家等，正應了韓說，選票不分黑金紅白，只要投進籃裡，都是菜！多多益善！

眼見韓民調跌跌不休，除了顔清標邀台中紅黑派到高雄打氣。昨天全台第一個韓國瑜地方競選總部在花蓮縣黨部登場，由花蓮縣長徐榛蔚和李佳芬共同主持，並由徐榛蔚擔任競總主任委員。顯見韓已成老K地方派系的共主，吳敦義的黨中央，已是名存實亡矣。

前一陣子，有黨內人士勸退韓國瑜，以留守高雄為重，避免發生三輸局面（總統、立委、市長），韓氏夫婦曾一度天人交戰，但蹭韓者則認2成左右的鐵粉，並未破底，復使他們有心一拼！

別忘了，韓國瑜的名言：能撈則撈，能混則混！縱使敗選，市長亦未必那麼快罷免！但鐵韓粉加上地方票，就是250萬起跳，約折合補助金一億，不無小補！再加上政治獻金，更是麥克！麥克！再抹黑也沒用！如同時下電玩的廣告「老子有錢」！好不威風！只有打死不退了！

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