自由開講》鴻海四十年繳四千億是誰的功勞？

◎錢永旺

日前台灣制憲基金會創辦人辜寬敏先生，接受記者採訪被問到鴻海創辦人郭台銘打算獨立參選的事，辜老先生直言郭台銘是經濟界很成功的人，但過去對台灣有什麼貢獻，且什麼都不懂，所以不贊成郭參選總統。辜老先生這番話，是因為出席「催生21世紀台灣新憲法學術研討會」的場合，被記者採訪所說的，換言之，辜老先生指的貢獻是過去台灣民主發展上、政治上的貢獻，在這個脈絡下致意郭對民主、政治缺乏深厚的素養，因此才說他不贊成郭台銘參選。

辜老先生指的貢獻是過去台灣民主發展上、政治上的貢獻，在這個脈絡下致意郭對民主、政治缺乏深厚的素養，因此才說他不贊成郭台銘參選。（資料照）

郭台銘董事長被問到對於辜寬敏老先生的評論，直接回應說他40年繳了4000億稅，言下之意，因為繳了很多錢，所以貢獻很大。這是標準的郭台銘式自大，難道對國家的貢獻只能用錢來衡量？那軍人保家衛國這種貢獻如何量化成錢？清潔隊員掃街，難到因為錢賺的沒有郭董多，就對國家貢獻微博嗎？動輒講錢，講自己很會賺錢，這是你家的事，但論及對國家的貢獻，每個國民都是很認真的在貢獻自己的能力，這有高低之分嗎？

如果真的要論繳稅給政府，那在台灣做生意的股票上市公司，繳稅給政府這不是理所當然的事嗎？誠實納稅只是基本法理底線，何來特別有貢獻之說。再則，鴻海集團旗下除了鴻海之外，還有其他幾家集團企業都是在台灣股票市場上市，也就是說，鴻海集團今天能夠有一年約4兆營收的規模，是靠台灣的資本市場撐起來的。財訊傳媒董事長謝金河日前曾批評過郭台銘，郭董過去一再對股民承諾說要鴻海公司的股票價格到200元，他才會退休，謝金河批評郭台銘說鴻海的市值不重要，郭董此言差矣，發行股票等於是直接想股民融資，作為企業的責任是想辦法賺錢，把股息股價的報酬回饋給願意承擔風險投資你的股民，如果股票發行後，拿到錢亂做生意，股價直直落市值不斷蒸發，那就是企業負責人沒有擔當，怎麼能說你鴻海的市值不重要呢？還是你把願意相信你的股民，當成年輕選民一樣「先把選票騙到手再說」嗎？

除了股票市場是投資人直接給你鴻海錢，讓你可以賺錢，搭私人飛機到處去旅行，還有台灣的銀行對你鴻海的融資，這也是台灣人民的血汗錢辛苦存起來的。台灣存款利率長期偏低約在1%左右，台灣企業貸款利率在2%以下，中國的貸款利率4.35%起跳，你鴻海用較低的利率在台灣融資，然後到中國做生意，賺到錢台灣的存款戶也沒多領你利息，你自己賺的飽飽的，繳稅給政府只是剛好而已，拿來當成是給台灣人多大的恩情，這樣說，郭董你自己不會不好意思嗎？

（大學經濟學教授）

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