自由開講》澎湖真的需要自設焚化爐嗎？

◎許榮松

澎湖將規劃提案自設垃圾焚化爐案，建議要全面性用巨觀觀點慎重評估比較後再做最佳的決策，原因有：

1. 民國85年陸續在全台建造大型垃圾焚化廠在政策的支持下，已順利推動、興建，最少有超過二十座以上公有大型焚化廠（500~2000噸），再加上政府也「鼓勵公民營機構興建垃圾焚化廠推動方案」，全台陸續核定超過十五廠地。

2. 80年代台灣的垃圾處理政策鼓勵興建焚化爐、大量興建焚化爐，已達過多的程度，故有所謂「垃圾唯焚化政策」之譏評。所有這些興建、操作的成本，將仍由人民負擔（所謂徵收垃圾處理費）。

焚化爐示意圖。圖為屏東崁頂焚化爐與本文無關。（資料照）

3. 澎湖是一個特殊的地方，理應要回歸自然與保護原貌，應該將當地『垃圾』另眼看待，從垃圾源頭起管理與管制，用適地適宜的制度來管理和面對垃圾，全面了解垃圾中如何區別資源型回收垃圾、可焚化垃圾、不可焚化垃圾（如牡蠣殼之類海產廢棄貝殼），針對每一項不同垃圾，規劃出一套可執行的方案好好去對待它和面對它，而不是只有建造焚化爐一途可以選用。

4. 教育縣民垃圾和資源是一線之隔，規劃在現有的垃圾處理基礎上如何再提升資源回收的比率，例如廣推堆肥與生物處理，將有用資源繼續留於澎湖而不是當垃圾外運。

5. 台灣的人均垃圾產出是低於一公斤，這幾年澎湖垃圾都是外送到本島去處理與處置，縣府理應有能力掌握澎湖垃圾產出的大數據，並好好管理這些垃圾。以澎湖縣現有設籍常住人口估6萬，流動人口估1.5萬，在參考主計處2015年人均垃圾產出是0.863公斤，其中垃圾可以回收成資源佔比是55%來計，用此數字推估澎湖一天產出真正需要焚化垃圾量估計在30噸以內。

6. 澎湖目前的垃圾處理費是隨水費徵收，收費之費用除大台北以外，是全台最低（相信這垃圾處理費數據是對的，除非自來水公司有兩套標準）。

7. 從經濟或經營的角度觀之，澎湖是一個經濟窮困縣，如自設焚化爐從建造、營運、管理、環境污染等，和現有處理方式相對比較衝擊因子與成效？

8. 有智慧的台灣人民，如果用地球村的角度看澎湖垃圾，目前澎湖的垃圾處理是先經每鄉公所垃圾車收集集中後，再用海運方式運送到台灣焚化處理，而往來澎湖與台灣之間的貨運量幾乎是單方面貨源， 對海運之運量沒有衝擊，因此目前這種處理模式運作方式不會有困擾。

9. 現有全台焚化爐都缺垃圾來餵飽（因為當初設計的時空背景問題，容量都設太大），用巨觀的觀點看待代處理垃圾焚化，在未來10年內合作處理垃圾，對雙方經濟面和環境面都是有利。

（報社讀者）

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