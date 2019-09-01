自由開講》印花稅該廢了？！

◎蔡薏真

針對工商協進會日前會見行政院長蘇貞昌時表示，印花稅與營業稅有重複課稅問題，建議廢除印花稅。對此，我身為一位代客記帳員深表贊同。

為回應多數民意，政院研議取消印花稅；圖為印花稅票樣本。（資料照）

我幫中小企業作帳已近25年，約10幾年前，地方政府為籌措財源，大舉的擴大稽查印花稅之行業，我的客戶多為一般買賣業，也被查的一蹋糊塗，老闆收到公文時都非常傻眼，營業稅、營所稅都繳了，怎麼還有這個稅？！

地方稅務局認定買賣必然有契約，既然有契約就要繳印花稅，於是要我們提出5年內的「進項」與「銷項」契約，並補繳千分之1或千分之4或1份買賣訂單貼足12元印花稅等等，廠商與客戶間多年配合往往以一通電話就完成交易、並隨貨附發票並沒有簽訂合約。

為了應付查稅官員，我們要製作無數筆沒有意義的契約，還要擔心我的客戶開立發票跟供應商的進貨是否對得起來，這樣的查稅手法，實在令人反感。

印花稅對業主而言，除了5%營業稅及20%營所稅，等於又無端增加人事與稅務上的成本，近年來景氣差生意不好做，不少業主乾脆把公司收了。我手上的大型客戶越來越少，小店舖也開了又關。

台灣執政黨對各縣市政府統籌分配不均，而地方政府跟中央要不到錢就只好想辦法籌措財源，除了提高房屋稅、地價稅之外，也從中小企業印花稅下手，殊不知這些稅金都是老百姓的血肉，可以說是ㄧ頭牛被剝好幾層皮啊！

（新竹市記帳士）

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