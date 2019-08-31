自由限時批》撼山易，撼香港民心難！

東方亮

中國共產黨70年前打敗中國國民黨，就是靠貪腐、獨裁、失民心使然！想不到今天全在香港重演，而且還有「一國兩制」假民主法制的帽子，都會搞到天怒人怨，人神共憤的地步！引發國際的公憤，再不懸崖勒馬，將會連中共政權一起陪葬！

今天中共解放軍、武警藉「換防」大舉進入香港，已是國際輿論公認的鴨霸事實！而濫捕濫訟9百多無辜，甚至連97年前出生的年輕民運領䄂包括黃之鋒等4人都遭莫須有罪名强押企阻撓今（31）日大遊行等等，充分証明中共之不得民心一斑！而民不畏死更証明坦克、大炮、飛機、飛彈、軍艦等再精良厲害，也挽回不了民心！徒增暴政惡名昭彰罷了！終有被推翻的一天！古今中外史書，堪為例證！

中共解放軍、武警藉「換防」大舉進入香港，已是國際輿論公認的鴨霸事實！（REUTERS）

七十年前，中共在中國大陸叫「土八路」穿草鞋、爛槍一隻，卻能打敗武器精良的國民黨政府軍隊，此無它，乃在蔣介石的獨裁專斷、孔宋家族貪腐，政商黑金沆濊一氣，導致民不聊生，結果敗退到台灣。

此在當時從事中共地下黨的王蒙，後任中共文化部長，就著有《不革命 行嗎？》將國民黨政府腐敗、種切不民主、不知苦民所苦等等，描繪得淋漓盡致！

其實翻閱毛澤東的民主、自由論述，汗牛充棟，可說是中國民主的「先進」！但能深諳槍捍子出政權訣竅，死抓住「黨指揮槍」信條不放。嘴巴高喊以民為主，但是卻用黨和槍桿子騎在人民頭上！致能脅迫驅使奴役人民！

簡言之，世界民主潮流重人權法冶！軍隊國家化！中共則不然，是黨和槍桿子結為一體，他們是民主的代理人，永遠是類似「皇權」的小圈圈治國，人民根本在圈外，亦無法置喙國政。所以衹要威脅影響「小圈圈」權力者，就會動用武力鎮壓！所以64天安門事件，難以平反，甚至甘冒天下之不諱，也要把劉曉波關到死，其理至明！

歷史証明，皇朝難持久，除非像日本天皇、英國國王是虛位制，沒有軍政大權；而民主政治的「任期制」，至少避免有專制獨裁，戕害自由人權，傷害人民權益福祉。

然則，中共打下天下，自是抓住權力不放，有關科技、財金、經濟等專業，又一竅不通，但要保持黨軍大權，又要駕馭治國一大批的知識分子；因而產生一大堆的國企、軍企等，復由紅二、三代的「家族」掌理，自易衍生各種貪腐現象，而香港就是紅色權貴貪腐大夲營之一！

香港97回歸，鄧小平視為改革開放的經濟指標性地區之一，有「5O年不變」的指示，舞照跳，馬照跑！但不到22年全走了樣，「一國兩制」名存實亡！根本推翻了中共預設的「鳥籠經濟」，亦推翻中共設計的基夲法！現竟連鳥的基本生存、生活權益都沒了，甚至剝奪居民集會結社言論選舉等自由！

換言之，從香港雨傘抗爭至今天的反送中血淚抗爭方興未艾，均是中共濫權方便行事，置人民的基本人權，及民生福祉不顧，一味文攻武嚇，用鎮壓杜塞言路和人民權益，無異是「官逼民反」！

再者，紅朝權貴及扈從盤據香港，貪腐傳聞不斷，人民生活苦不堪言。此由反送中的5大訴求，中共和港府竟然置之不理，反以暴力相向，還指手無寸鐵的數百萬上街頭人民是「暴民」，類此造成傷亡，血淚斑斑的事實，自然引起國際公憤！

須知，香港7百多萬居民，近一半是外國籍，他們都是在地的目擊者，不論紅媒如何汚衊都沒用！因還有衆多國際媒體在現場採訪紀實，肇致整體事件，受到國際的嚴厲譴責，連美英及歐盟都已將採經濟的制裁及軍事圍堵！

中國有名的「阿房宮賦」就說過：滅六國者，六國也。族秦者，秦人也。中共當年如何推翻國民黨政府的，如今卻仍走國民黨敗亡的路，真是歷史的嘲諷！

誠是「後之視今，猶今之視昔」！嗟夫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法