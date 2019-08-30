全面真軍》乩童與桌頭：時代力量的黃徐體系

黃國昌與徐永明，就像台灣傳統信仰中的童乩跟桌頭。童乩在需要的時候就會「天神下凡、上身現世」，常見的方式是咆哮、癲狂、進入自我的領域、完全與外界斷絕溝通。這個時候桌頭就非常重要，桌頭要揣摩童乩的意思，好好的「翻譯」，好好地把童乩心裡真正的話說得清清楚楚。

◎全面真軍

經過了一番清洗之後，時代力量終於成為了黃國昌最愛的樣子，沒有林昶佐、沒有洪慈庸、沒有林峯正、林郁容、林世煜。黨內已經幾乎沒有異音，就算有僅存負隅頑抗的年輕人，也能透過旗幟清楚「決策委員會」迅速清洗。時代力量不會消失，它只變成黃國昌喜歡的樣子。

﻿經過了一番清洗之後，時代力量終於成為了黃國昌最愛的樣子，沒有林昶佐、沒有洪慈庸、沒有林峯正、林郁容、林世煜。（資料照）

為什麼是童乩跟桌頭

乩童的台語唸做童乩，用台語表達比較傳神，本文均以童乩稱之。

黃國昌與徐永明，就像台灣傳統信仰中的童乩跟桌頭。童乩在需要的時候就會「天神下凡、上身現世」，常見的方式是咆哮、癲狂、進入自我的領域、完全與外界斷絕溝通。這個時候桌頭就非常重要，桌頭要揣摩童乩的意思，好好的「翻譯」，好好地把童乩心裡真正的話說得清清楚楚。童乩跟桌頭需要信眾的宗教的狂熱，表演的越好、越煽情、越強烈，信眾跟得越兇。黃國昌從來都不是神，對於選區的遁逃更加證明他頂多是怯戰神，但黃國昌經常認為自己天神附身；徐永明則稱職的扮演好一個桌頭的角色，揣摩上意、大膽發聲。

童乩跟桌頭日日秀

最近這二位一連秀了幾輪，8月20日黃國昌推出了他的侍從賴嘉倫先生，以大人教小孩的方式作為新北市第十二選區的候選人。全世界都知道黃國昌怯戰了，只有黃國昌以鴕鳥的方式「介紹」賴嘉倫參選，賴嘉倫只有在那一天有新聞聲量，此前及此後都是零，真軍不忍苛責這位為主犧牲的舊部。在8月19日桌頭徐永明大聲疾呼「他會以『黨的需要』為名列不分區立委。」桌頭一個完美的解讀童乩心理的話。

8月20日黃國昌推出了他的侍從賴嘉倫先生，以大人教小孩的方式作為新北市第十二選區的候選人。（資料照）

林亮君表態參選時代力量黨主席，時代力量在一人表態的情況懸而未決。邱顯智拋出「徐永明、曾威凱」兩個人選，8月21日決策委員會突然可以決策，徐永明理所當然的成為了新的黨主席，童乩的意志必須要貫徹政黨，桌頭當然要有話語權。幾日後，民進黨在松山信義提名了許淑華，徐永明立刻大喊：「民進黨打破承諾，要全面開戰！」黃國昌愛將陳惠敏踩點高雄鳳山、黃國昌力挺的路人在淡水林口參選，在黃國昌心中所謂的「協議」就是你要照我的意思，不然你就是邪惡。時代力量松信候選人陳雨凡都還沒說話，桌頭徐永明又一個完美的解讀神旨。

今日黃國昌對是否列為時代力量的不分區名單表示：「尊重黨的意思」。作為童乩，不能輕易說出自己想要甚麼，一定要桌頭好好的來降旨、要信眾好好的簇擁。徐永明今天則說：「以目前支持度來看，應會拿4到5席，因此會將黃國昌擺在第6或第8」。桌頭漂亮的鋪出了康莊大道，讓童乩可以好好的走紅毯。只可惜這位桌頭高估了廟，時代力量這間廟還能拿4到5席嗎？其實也不重要，在童乩跟桌頭的庇佑下，排名於黃國昌之前的所有不分區候選人當然都會自動退下，「國會不可以沒有國昌」。

時代力量主席徐永明。（資料照）

神的乩身不會出錯

今日賀德芬在立法院召開會議指控蔡英文「可能是」學歷偽造，賀德芬所提出的證據極其不足，作為法律教授實在令人遺憾。昨日有人發現賀德芬的立院會議室是黃國昌辦公室借的。黃國昌身為美國博士，對於倫敦政經學院學位真假應該不會不知道。黃國昌昨日說：「賀德芬教授打電話留言拜託我借會議室，因為學生時代就認識賀老師，就請助理幫忙幫忙借會議室。事前根本不知道會議主題。今天中午知道主題後，也拒絕代發採通。我根本沒參與此事，事實上也不贊成。」

這樣的理由極其荒謬，黃國昌在調查他人的事情時總是追根究柢，賀德芬近日倡議最深的議題是什麼？賀德芬突然要借立院會議室要幹嘛？黃國昌會完全不聞不問，傻傻的代借？如果用黃國昌來質疑黃國昌的話，這就是明知！可惡！裝傻！再者，知悉這個會議主題後，如果黃國昌不贊成的話可以撤借會議室，但黃國昌沒有撤借，仍然讓賀德芬在沒有證據的情況下在立院做出無端指控。賀德芬今日說：「她不記得黃國昌有沒有上過她的課、黃國昌要不要承認她這個老師她也不敢奢求，希望黃國昌不要切割爭議。」黃國昌的學生時代就認識是否已經不攻自破？如果用黃國昌來質疑黃國昌，這就是一再說謊！可惡至極！無恥至極！

賀德芬（左）突然要借立院會議室要幹嘛？黃國昌會完全不聞不問，傻傻的代借？（資料照）

桌頭徐永明在8月27日拜會了陳水扁，獲得陳水扁的「讚賞」。8月29日賀德芬持著「喜樂島、一邊一國」的論調用黃國昌借的會議室開記者會，黃國昌在「不贊成」的情況下沒有選擇撤借，這是為什麼呢？

廟倒人散的時代力量

黃國昌是童乩、徐永明是桌頭，那陳惠敏是什麼？有童乩、有桌頭，那麼一定要有一個來處理信眾世俗事的師姐，這是廟宇必備的三大角色。時代力量還有文章比人兇的人渣文本周偉航。對於周偉航賣課程、賣書，我們一點意見都沒有。但整天喊別人黨工、小綠綠、薪資條都是黨發的，我們看了也是笑笑而已。整個黨暮氣沉沉，想要卻不敢說的童乩、說話顛三倒四的桌頭、毫無人氣的師姐。廟裡沒有神、童乩演不下去，我們正在看著廟倒人散。

時力立院黨團主任陳惠敏。（資料照）

本文經授權轉載自全面真軍 乩童與桌頭：時代力量的黃徐體系

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