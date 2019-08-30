胡，怎麼說》追蹤器、賣豪宅農舍、雞！

糗事難免有，不如韓國瑜多；正事沒半撇，歪事一大堆！只拿最近10天的3件事來談:

1，追蹤器。韓國瑜在20日自爆座車被裝了「追踨器」，還指控「國家機器」監控他。韓陣營還加料指裝在引擎蓋下、拍照存證、留下物證，但是，過了10天，至今追蹤器卻拿不出、看不見、不見光，不提告、拒絕警方協查。

10天了，再問一次:「韓國瑜，那個該死的追踨器呢？」拿不出來，韓卻又向親韓媒體說是「有難言的苦衷」，那大家更要追問了，見不得光的「苦衷」是什麼？難道因涉個人隱私才不能透露，但為何卻推給國家機器？

10天了，再問一次:「韓國瑜，那個該死的追踨器呢？」拿不出來！（資料照）

2，賣豪宅農舍。韓妻李佳芬自己宣布已將豪宅農舍賠本賣出，但是，這種切割手法實在粗糙又愚蠢，以為形式上財產轉移了，過去特權違建、違規違法的事就一筆勾銷了嗎？

要問韓國瑜，你的「一瓶礦泉水、一碗魯肉飯」呢？去年此時，你夫妻本就坐擁不只一棟豪宅（包括賣掉的那棟違建農舍豪宅），還有吳敦義等為你募的數千萬獻金，卻打著一瓶、一碗口號，墅民裝庶民，現在賣了豪宅農舍，還想回到從前，裝庶民、騙選民嗎？

韓妻李佳芬自己宣布已將豪宅農舍賠本賣出，但是，這種切割手法實在粗糙又愚蠢。（資料照）

3，雞。韓國瑜昨率國政顧問團的張善政等，大談青年政策，卻稱台灣人才不斷流出去，勞動力進來，「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」，韓國瑜竟然把勞動力比做「雞」，根本就是對新住民、移工、基層勞動人口等等「庶民」的嚴重歧視。

韓國瑜在國民黨初選時，曾把自己形塑為庶民，把郭台銘、朱立倫都當做權貴，並因而獲得勝出，現在，「雞」的歧視比喻隨意就出口，曝露了他原本就自居權貴、高高在上的心態，才把勞動人口當做雞！

韓國瑜竟然把勞動力比做「雞」，根本就是對新住民、移工、基層勞動人口等等「庶民」的嚴重歧視。（報社合成照）

壞，壞，壞，韓國瑜最近10天何止以上連3壞，昨晚又加1個暴投，在職棒人氣王彭正閔的高雄家鄉最終告別戰上，韓國瑜竟然送彭正閔一個自己的簽名球，這簡直扯到爆！他以為自己是誰？不管是總統、市長或是誰，在偉大的運動員前面，就是一個球迷，像周美青就很不錯，只要草包又不要臉，才會這樣自我膨脹到爆炸，反而送自己的簽名球給球星。

韓國瑜竟然送彭正閔一個自己的簽名球，這簡直扯到爆！（資料照）

看了韓國瑜以上種種，藍營的焦慮深重豈會無因？郭台銘如不興起「彼可取而代之」的志氣，那他講的自己對國家人民的使命、責任等，豈不攏是假？

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