自由限時批》韓國瑜該急流勇退流了！

杭東

悔教夫婿覓封侯。這是韓國瑜妻子李佳芬歷經選舉風風雨雨的深切感受；甚且受訪表示，如果一切重來，她不會要夫婿從政。不過現在還不晚，可以急流勇退，只要認真管好高雄市政就好，否則不只輸大選、輸高雄，猶犧牲家庭幸福，一切歸零，誠是何苦來哉！

韓自己曾說有十多年沒工作，一個電話也沒有，根夲沒人理！去年好不容易徵得李佳芬、韓冰母女同意，讓他的62歲晚年「放肆一下！」以不虛此生。

知夫莫若妻，韓能擔幾斤，李佳芬清楚，如果知足守分，他們一家在高雄會很快樂！（資料照）

其實，當初原意，只是選國民黨主席、北高市長之類。豈料，時值民進黨執政低迷，民怨四起，而高雄市又為綠營指標區。韓將在北大所學的毛澤東那套活學活用，很接地氣，「貨出去、人進來、高雄發大財」！一時風雲變色，三山造勢，一舉拿下高雄，獲89萬高票，震驚海內外，成為知名度極高的政治人物，銳不可擋！

從冷凍到炙手可熱的韓國瑜，不但喊水會結凍，走路有風，逢迎拍馬者眾，使他陷入掌聲中，迷失自已，真以為自已是救國經世之神！無敵鐵金剛！忘了自己來自醬缸的老K，不知箇中迷幻藥的厲害，以為有旺中背後力挺，可所向披靡！自己無形中卻成了吳敦義和旺董的囊中物！任由他人擺布。

按照李佳芬的說法，並不贊同韓選總統，此從所謂的背後開槍到被動繳5百萬參加黨內總統初選民調，都中了圈套；及至韓遭圍攻，黨則袖手，亦未見有具體資源競選行動，光是農地違建屋案例，復是自力救濟，給人看

笑話！

簡言之，彼一時，此一時也。當初，韓落魄無人問，爾後竄紅，未能體悟「高樓起，樓塌了」的冷暖，被簇擁忘了蹭客的攀附名利企圖，失去自我，未能持盈保泰，知行知止，扮演自己最適當角色。

例如參與大選，連李佳芬都覺有點超過，甚至不斷「走鐘」。果不其然，不論私德、錢進錢出、才能等都要嚴格檢驗，連祖宗八代、家世背景、學經歷、中心思想、兩岸關係等等，通通都得經過「總統級」的查核，跟選立委、市長差別很大，因為所負的權責不同！

像韓當高雄市長，就需對高雄市民生命財產及福祉負責！而他又要選總統，更涉及國防外交和兩岸，就不是喊口號或江湖一招半式能唬弄的！所以，韓民調直直落，就說明他難擔國家艱巨重任！而李佳芬的「把韓困在高雄」說，頤笑大方在韓是現任高雄市長，除非辭退，專心大選，就另當別論了。

如今才不過幾個月，韓的市政或國政團隊，有春秋戰國「食客」之名，卻無令人亮眼的才幹，亦無獨到刮目的創見！泰半為失意政客或蹭客類，欲藉韓翻身而己。顯然鐵粉也非表面看來那麽簡單！

知夫莫若妻，韓能擔幾斤，李佳芬清楚，如果知足守分，他們一家在高雄會很快樂！何况時也，運也，命也。古有明訓。如今淌大選濁水，幾近傾家蕩產，聲譽掃地！胡不歸！回到高市長位子，恐才是正道！

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