自由限時批》三角+宋 韓輸老K分裂？！

董森霖

今傳郭董會和宋楚瑜合作，震驚政壇！加上郭、柯P和王金平的三角，不止是如虎添翼，勢不可擋！亦將衝垮韓國瑜低迷民調，擴大輸面趨勢，連國民黨都呈分裂頽敗局面！

當郭台銘出國前，便釋出一個重要訊息，就是不會等國民黨是否「換韓」，將會在9月中秋前有所決定，顯然是有備而來！

郭董會和宋楚瑜合作，震驚政壇！加上郭、柯P和王金平的三角，不止是如虎添翼，勢不可擋！（資料照）

果不其然，今天就透露郭宋合作的傳聞！如對照郭柯王「823」的「合體」前後動作，不難看出一些端倪。

一開始政壇傳「三角」時，郭王均未表態，只有柯動作頻頻，一會兒組黨，一會兒大談三角結盟，自己不做老二，只攻國會席次，但支持郭選，或許是大嘴巴，急於討好郭，幾變成呷緊弄破碗。所幸王及時斟旋不致破局。

然則，組黨、選舉都要錢，為羸得郭的信任，柯不惜和原先麻吉的旺董翻臉（郭和旺董宿怨甚深），亦氣得旺董直播痛批柯的不是，猛爆柯的「染紅」料（而柯紅的事實，亦已早為人知，旺董現身說法，則是提供了真實面）也讓柯的犧牲打，功不唐捐，並促成了「823」的三角和解，提供三角聯合作戰，好的契機！

至於旺董何以搞直播批柯？外界有一說法，就是向北京力捧的韓，己是「江河日下」，讓國台辦將面臨內部的批鬥，故先將柯作「替罪羔羊」，以利日後脫身。依共產黨鬥爭法則，十分慘酷，一旦推舉不當須負連坐責任，留待日後証明。

選舉需花錢，總統大選更是花大錢。不論國民黨或參選大選的政治人物中，除郭董不在乎外，幾多須藉民調和網路聲量，以爭取金援，始能事半功倍！

例如國民黨沒有黨產後，一度還向郭董借4千5百萬！固然有錢沒有什麽了不起！但沒錢卻萬萬不能！現在國民黨連地方縣市都沒法輔選，就是欠東風。

而韓國瑜自國民黨總統選提名人，因私德、施政能力、國政論述等，不是荒腔走板，便是弄虛作假，不受高雄市民支持，連全國性民調都週週降，甚且成了六成以上的「討厭型人物」，自使金主不看好，也無異提供三角結盟，乃至與宋楚瑜合作的空間！

宋楚瑜歷練豐富，現為親民黨主席。不僅是宮鬥高手，更是選舉能手，高票當選過台灣省長，也參選過總統大選。况且他和王金平、郭董熟識，猶是柯「政治導師」，一旦聯手出擊（亦解決政黨的符咒，無所謂退黨，親民有權推薦他黨人士為總統候選人，過去新黨就曾推薦過李敖），韓輸、國民黨分裂，當是預期可見！

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