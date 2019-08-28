Lin bay 好油》每逢選舉必爆倉：最具台灣價值的公糧收購

公糧一共有90萬噸，如果以40萬噸的法定存糧來看，超過50萬噸，每10萬噸政府就要花20多億來收購，超收這些公糧的浪費超過100多億，只能說，我們的政府真的很有錢。

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今年是水稻稻熱病嚴重的一年，稻熱病雖然可以補救，但會影響產量，因此今年普遍的收成量都不高，部分的農民一分地的收成量不到一般的18－20掛（一掛100斤），有的甚至只有13、14掛，和去年動輒21、22掛的收成量來對比，產量差了不少。

今年水稻稻熱病嚴重，雖然可以補救，但會影響產量，因此今年普遍的收成量都不高。（本報資料照）

但在今年稻熱病疫情傳佈的同時，農委會主委陳吉仲喊出了不限制餘糧收購的大補貼。然而，如果真的不限制餘糧收購，真的會沒完沒了。上有政策，下有對策，長官闖的禍下屬要負責出來收尾，經過兩個月，農糧署就出面解釋是要合理化收購，所以增加餘糧收購量1300公斤，讓過去公糧收購量從6200公斤提升到7500公斤，來為陳主委不限制餘糧收購收爛尾，最後的結果呢？

當然是公糧收購再創新高。

根據農委會農糧署的統計，截至今年7月29日為止，一期稻作公糧收購量48萬2,515公噸，比去年同期收購量38萬4,732公噸增加逾四分之一（9萬7,782公噸），稻穀欠收的一年，結果公糧收購量比起去年豐收的一年高出四分之一，以7500公斤公糧的稻穀加權平均收購價來看，每公斤是22.99元，也就是當陳吉仲喊出不限制餘糧收購後，最後政府至少多支出了22.5億來替這一句話收尾，沒關係，我們的政府很有錢的。

公糧收購的歷史

公糧收購又分為計畫收購、輔導收購、餘糧收購，但一個收購為什麼搞得那麼複雜呢？

光復後初期，台灣進入了二十多年的糧食增產時期，從米糧的欠缺到米糧過剩必須出口，1957年時出口25.9萬公噸創下出口的紀錄，米糧過多當然是問題，於是在70年代的初期為了推動糧政的改革，廢止了「肥料換穀制度」並進行稻穀的減產等多樣的減糧產政策，只是這些政策執行沒多久就遇到石油危機，台灣不只沒辦法輸出稻穀還缺稻穀，造成國內米價大漲，只好緊急從泰國進口13.8萬噸的稻米應急，當時的政府就嚇到了，於是在1974年撥出30億元設置糧食平準基金，用糧食平準基金進行公糧收購，收購價是稻穀生產成本加20%的合理利潤，剛開始試辦時，只是為了解決眼前的問題，所以稻穀的收購是無限量，但無限量的收購再加上好價格，馬上公糧就爆倉了，不收又怕缺糧，收了又會爆倉，因此在1977年的第一期稻作改成計畫收購每公頃970公斤，折衷一點問題就解決了。只是1974年公糧無限制收購的後座力太強，就算1977年改成計畫收購只收970公斤，也沒辦法馬上減少農民的種植，過量的稻穀導致米價大跌，政府在民怨下，1978年第一期馬上增加了一個比市價高一些的新收購方式－輔導收購2000公斤（依縣市不同調整），來解決民怨，從此公糧收購就有兩個價－計畫收購跟輔導收購。

稻穀欠收的一年，結果公糧收購量比起去年豐收的一年高出四分之一。（本報資料照）

但米過多的問題還是要解決，糧政需要改革，因此政府開始推動稻米轉作其他作物，加上台灣社會開始富裕，需要蔬菜、水果等其他農產品，所以開始有稻作轉做其他的作物，台灣稻米的生產面積從過去的70萬公頃到了1997年只剩下36.4萬公頃，年產量也降到166萬公噸，供需維持平衡。但維持了20年後，為了進入WTO又再進行一次的糧政改革。

WTO之後的台灣糧政

我國為了進入WTO，在稻米這個項目上必須有所開放，最後談定開放稻米進口每公斤關稅新台幣45元，並從量課稅，而有14.5萬噸的糙米屬於限量進口不用課徵高關稅，65%由政府進口，35%由民間進口。

日本比台灣更早加入WTO，日本的配額是77萬公噸，日本在進口後將這些糙米全部打做飼料，以減少對日本國內的衝擊，但這樣做當然有礙外國米在日本的販售，所以換台灣談的時候，台灣進口的米就被加入了限制條件－不能援外、外銷、提撥飼料。

進口這麼多米當然馬上就對台灣本土造成影響，但上有政策下有對策，只說不能做援外、外銷、飼料，要拿來吃，又沒說要馬上吃，所以這些進口米就變成公糧存起來，公糧存放三年後，糙米已經變質不適合吃了，只好報銷供米糧加工業者使用，這樣一來就沒有違反當初承諾的問題。

但稻農抗議的聲音還是很大，甚至發生了白米炸彈案，最後政府只好再增加公糧收購來安撫農民。2003年第2期稻作開始辦理餘糧收購，公糧的收購量又更多了。

在這時期，公糧收購量每年都只有20萬噸左右，再加上WTO的10萬噸，每年約為30萬噸，公糧收購與消耗剛好維持一個穩定的狀況，然而，一切就壞在選舉。

每逢選舉必爆倉

2007年因接近總統大選年，為了稻農的選票，2008年的第一期稻作稻穀收購價每公斤提高2元，這兩元一提高，公糧稻穀的收購量就從2007年的不到20萬噸變成2010年的40萬噸，但台灣又面臨稻米消費不斷下降的狀況，公糧的收購量又超過負荷，爆倉就成了問題，除了爆倉以外，這些多餘的公糧收購用的都是人民的納稅錢，只為了政客騙選票，每年得多浪費40億以上的公帑處理公糧的問題。但到了下一個大選年就更慘了，2011年第一期稻作又提高每公斤3元的收購價，之後公糧就年年爆倉。

公糧收購量每年都只有20萬噸左右，再加上WTO的10萬噸，每年約為30萬噸，公糧收購與消耗剛好維持一個穩定的狀況，然而，一切就壞在選舉。（本報資料照）

公糧應該有多少的儲備量才合理？

根據行政院於95 年 9 月訂定發布的《國內稻米安全存量標準》，明定主管機關應儲備不低於3個月稻米消費量之安全存量，占消費量 25%，高於聯合國糧農組織（FAO）建議 17%－18%及日本11.8%、韓國 16.7%。但只講要三個月安全存量還不夠明確，行政院在100年3月7日召開第2次「跨部會糧食安全專案小組」會議決議，將維持每年5月底國內稻米安全存量不低於40萬公噸糙米量，確保緊急糧食供應。

也就是一期稻作完，公糧的存量不能低於40萬噸的糙米，這是一個很合理的數值，兼顧一般公糧食用跟儲備，那麼，事實上台灣到底存了多少公糧？

我們來看看農糧署的臺灣地區公糧掌握及配撥情形：

（圖：取自農糧署）

公糧一共有90萬噸，如果以40萬噸的法定存糧來看，超過50萬噸，每10萬噸政府就要花20多億來收購，超收這些公糧的浪費超過100多億，只能說，我們的政府真的很有錢。

執政黨剛執政時推出了新農業創新推動方案，裡頭宣示要扭轉過去消極補貼的舊思維，建立強本革新的新農業，只是碰到選舉一切又不同了。選舉年將近，面對糧政過度補貼的問題不但不處理，農委會反而加碼補貼，只是這些補貼並不同於過去的消極補貼，可以說是具有「台灣價值」的積極補貼。

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