自由開講》柯文哲墮落到輸給連勝文

◎王耀偉

還記得2014年的台北市長選舉，無黨籍柯文哲以清新的素人之姿，獲得年輕族群力挺，以85萬票對60萬票的差距，擊敗國民黨推出的連勝文，蔚為一時政壇佳話。

然而沒想到不過區區五年時間，柯文哲的立場反覆，不但使得誠信遭到選民質疑，也讓許多柯粉紛紛轉為柯黑。更讓人感慨萬千的是，柯文哲在今（28）日回應連勝文的批評時，完全沒有台北市長的格局與高度，不甚唏噓。

柯文哲現在看得是政治利益，怎麼會關心敗軍之將的批評呢？（資料照）

事件起因是連勝文在分析柯文哲近期頻頻與郭台銘、王金平示好的舉動，是「陽謀」、「只要看完喜羊羊與灰太狼的卡通，就知道柯文哲在做什麼。」柯文哲的回應則是「我已經脫離看卡通年紀很久了，連勝文還在看卡通嗎？」不屑之情，躍然紙上。

然而，柯文哲藉由暗諷「看卡通的年紀」來迴避連勝文的批評，合理嗎？顯然不但不合理，而且還不合台北市長的格。此話怎講？第一，連勝文的言論，其實就是俗話「黃鼠狼給雞拜年，不安好心」，只不過是換了一個比較貼近當代流行的說法，重點依然在於質疑柯文哲對郭王二人示好，是別有所圖。柯文哲要嘛回應是真心誠意，要嘛就嚴正駁斥，把焦點轉移到看卡通的年紀上，豈不是給大家一種心虛的見笑轉生氣感覺？

再來，看卡通又怎樣？卡通有規定只能給特定年紀的人看嗎？姑且不論「喜洋洋與灰太郎」是華語世界的代表作品，就以英國BBC的兒童頻道「cbeebies」為例，裡頭的卡通題材遍及自然、歷史、科學，以及更重要的「人與人之間的尊重及多元」。相較於標榜「It’s science」的柯文哲，看英國的兒童頻道，反而能學到更多東西呢。

此外，柯文哲這種瞧不起卡通的態度，也恰恰好打了自己一巴掌。2017年元宵節，台北市政府在西門町舉辦的「西城嘉年華」中，主燈就恰好是動漫板的媽祖林默娘，可愛的造型吸引全場目光。當時柯文哲受訪被問到對林默娘的感想，柯文哲也是笑笑肯定的說「漫畫嘛」、「大家開心就好」，怎麼沒隔幾年，立刻轉變成一副瞧不起動漫的嘴臉？

反觀連勝文敗選之後，持續與年輕族群互動，甚至擔任霹靂舞協會理事長，推廣青少年次文化，兩人相比，怎麼能讓人不產生「柯文哲墮落到輸給連勝文」的感慨呢？

（大學生）

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