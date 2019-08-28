恐懼鳥》出門要小心？！八件網民發生在旅遊途中的恐怖經歷

大家旅遊時經歷過什麼恐怖事件？以下小編分享八個發生在酒店、渡假村、旅遊途中的網民恐怖親身經歷！

出門要小心？！八件網民發生在旅遊途中的恐怖經歷！圖中人物與本文無關。（歐新社資料照）

◎恐懼鳥

小編覺得近來在日常工作與政治抗議來回轉動，就來精神分裂。但始終寫都市傳說是職責，而且我們所有人都需要在長期激昂中偶爾放鬆下來，所以小編也弄了個圖片集給大家放鬆（謎之聲︰只有你覺得看恐怖故事會放鬆心情）

暑假又是旅遊好時機。話又說回來香港人幾乎一年365日都在計劃旅遊，仿單那怕少許時間也想逃離這鬼地方。

亦因為外遊需求上升，所以近來網絡上冒起不少旅遊達人。他們會帶大家做深度遊，講解景點背後的歷史文化，哪裡購物最便宜，哪間餐廳最美味......然而他們卻很少跟我們說以旅遊危險做特定主題。畢竟叫你不要去旅遊始終有點不對題。但實際上，旅遊可以是一件很可怕的事。

旅遊能發生什麼恐怖事，酒店撞鬼？鬼當然恐怖，但老套講句有時候人更加危險。從實際角度出發，幾乎從落機一刻，我們所有旅客都散發一種香味。

可不是因為你那支名牌香水，而是"犯罪香味"。旅客有很多原因讓他們成為"完美受害人"，包括聚集在擁擠的景點、不熟悉當地法律民情、語言不通、怕延誤行程即使遭受傷害也默忍。以至很多本地人不察覺的罪案，都會聚集發生在遊客身上，例如搶劫與黑的。

如果再危險些，小編回顧近年旅遊經歷，也試過在伊朗德黑蘭被人嘖迷暈氣；在意大利羅馬被一夥東歐小孩包圍想搶錢；在肯亞山峰被數名軍人威嚇。非罪案的意外還試過在美國遭遇雪崩，蒙古碰到野狼，在高山與雪地公路也分別撞過幾次車。當然還有一大堆數不清想騙錢的黑店商人。

大家旅遊時又經歷過什麼恐怖事？以下小編分享八個發生在酒店、渡假村、旅遊途中的網民恐怖親身經歷，包括酒店房變毒氣室、吊橋上的女人、北京酒店的秘密、飛機上的搭訕...

雖不至於藍可兒與巴拿馬失蹤案般恐怖，卻能給出實用的警揚，以免你成為某宗外地失蹤懸案的主角！

1. 房間裡有幾人？！

2. 請把衣服穿上！

3. 2人變15人

4. 連續三天晚上！

5. 他是你老公

6. 可以替你們拍照嗎？

7. 滅蟲？！

8. 瘋人

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本文經授權轉載自恐懼鳥 出門要小心？！八件網民發生在旅遊途中的恐怖經歷

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