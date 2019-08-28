胡，怎麼說》柯文哲的算計--「討厭鬼」戰術

9月快到了（9月13日到17日為申請參選總統被連署人時程），網聲量繼續下探，民調繼續低盪，柯文哲很急、很忙！

只見他像無頭蒼蠅般，東叮西咬、批藍罵綠、踼蔡踏韓，對郭、王也不時刺刺，還忙著與前首富旺董隔空叫陣，比拚互指對方與中共國台辦最麻吉。

柯文哲除了倉皇急忙、方寸大亂之外，這其實也是一種「討厭鬼」戰術，他有意東罵西罵，讓被罵的藍綠等色系的人，把他當討厭鬼，這對他不會增加損失，但這也激起本就討厭藍、綠，討厭韓、蔡等的選民，加深討厭感，可能因而投入柯營帳下。只憑一張嘴，不花本錢，罵愈多愈廣就賺到愈多，誰說這種討厭鬼戰術不是一種政治算計？

柯文哲除了倉皇急忙、方寸大亂之外，這其實也是一種「討厭鬼」戰術。（資料照）

「敵人要的，就是我不要的；敵人不要的，就是我要的！」柯文哲顯然很自豪自己的「戰略」，其實這正可佐證他施展的就是討厭鬼戰術，把藍綠等等各路人馬都當「敵人」，遍罵各路敵人，激起各路反彈，讓對各路政敵具厭惡感的人浮出，既傷敵、維繫自己網路聲量，正可取得他要的。

柯文哲那句話，其實用在他自己也才剛剛好而已，只要把敵人定義為「中共」。中共是世界上唯一企圖併吞台灣、消滅中華民國的敵人，「中共要的，就是我們不要的；中共不要的，就是我們要的！」，從柯、旺之間隔空對戰中可以發現，柯文哲不就曾是「中共要的」那個人嗎？台灣人民當然不要、不要！

柯旺之戰中，不管誰輸誰贏，讓人感覺很恐怖的是，竟然比拚的是：誰才是那個跟「敵人（中共國台辦）」最麻吉的人？

柯旺之戰中，不管誰輸誰贏，讓人感覺很恐怖的是，竟然比拚的是：誰才是那個跟「敵人（中共國台辦）」最麻吉的人？圖為旺中集團蔡衍明。（資料照）

柯文哲最近頻頻質問蔡英文「台灣價值」的考卷，他自己面對相同問題時，則講了很多，包括民主、自由、人權、多元價值、台灣整體利益等等，還要大家去看YT，不過，只要加上他也講很多的「兩岸一家親」，馬上就「以上皆非」，前面講再多的民主自由人權多元...，全都被否定光光了，中共一黨專政的那種貨色，你跟它一家親，那你跟吳敦義的「解放台灣又嫌霸道」哪有差別！

柯文哲愛翻舊帳質疑別人，但他的舊帳也不少，像他過去批財團老闆都是「用刀叉吃人肉」，前天夜間卻密會多位財團老闆們吃高檔法式餐宴，不過，企業老闆們吃的應是高檔牛排等，柯文哲用刀叉吃到的是什麼「肉」？他自己心知肚明，照他過去強調的「公開透明」說出來就可以，卻顧左右而言他，還惱羞成怒牽拖、怪盡監督之責的媒體把他曝光，實在有夠遜咖！

「順其自然」是最近柯文哲掛嘴邊的，這真的是天下最虛偽、最假的一句話！檯面上下都用盡心機、討厭鬼戰術都使出、圖謀自己政治利益、急急忙忙像無頭蒼蠅，卻自稱順其自然。人為為偽、反常為妖，再聰明的政客也不過如是而已！

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