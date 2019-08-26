自由限時批》中共玩火自焚？！

辛文

美中貿易戰高潮迭起，驚險萬狀！而北京一再滑頭，在香港反送中血淚抗爭兩個多月，違反自由人權及不人道的惡行，遭國際非議！又淨玩義和團式的把戲（不斷刀槍演訓，或像英駐港職員鄭文傑無故被失蹤，今才釋放），復激怒英美歐盟將合力採取各種嚴厲制裁措施，正是山雨欲來風滿樓！

今天美國川普總統又揚言報復加徵5500億美元中國商品關稅，甚且以「敵人」代替「朋友」的嚴峻口吻（可運用1997年國會授權總統的「國際緊急經濟權力法」），得以下令美國企業撒出中國等。（美企1990-2017在中國投資達2560億美元。中國在美為1400億美元）

美國川普總統揚言報復加徵5500億美元中國商品關稅。（美聯社）

美中國富豪郭文責近日驚爆，由於中共8月1日至8月16日武警及解放軍分有7萬人及12萬人以便衣潜入香港，更引起國際民主社會憤慨！而在818當天有逾160萬人理性和平有序上街頭！結果中南海自制，沒有槍聲！

然則，接下來因民衆未獲北京和港府任何善意回應，再持續上街頭，卻發生不幸流血事件，激怒美英歐盟民主國家，決聯合採多項嚴厲制裁措施，對象以港府和中共高幹為主！

其次，考慮停止或取消「香港關係法」、「香港自甴貿易區協議」、停止外匯交易等；並要求對反送中有更明確政策表態和作為，也更將有一系列的保蘐香港居民的具體做法等等。顯然是有備而來，決不容64天安門事件重演！是在玩真的！

如果仔細觀察，香港反送中開始只是「星星之火」，但中共以强權自居，態度傲慢、顢頇、官僚不予理會。豈料越燒越烈變成燙手山芋！震驚全球，更變成人神共憤的大事！形成如同「八國聯軍」壓境的嚴峻之勢！

所謂「寧犯天條，不犯衆怒」，現中共面臨如此艱困險惡之境，可說咎由自取！

如今美國與盟邦，不論在經貿和軍事部署及璌訓，都是有備而來，乃採圍而不攻態勢，有如天羅地網。像美國就一把台港一起防衛，一面加強軍備，售我F-16v戰機，一面海空巡弋台海，並加强軍演；另透過印太司令部與東協十國南海軍演（最近中越又為主權爭議翻臉交鋒）。諸此，都是經過慎密精算，就連中共的網軍，都還被google及twitter查出假帳號及假新聞。可見川普政府在對中共的知已知彼功夫十足，如今中共不知檢省，卻一味狂妄自大，又不知跟上自由民主人權潮流，順天應人，終將玩火自焚！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法