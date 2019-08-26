自由開講》柯文哲該問的是哪些不是台灣價值

◎魏水秀

這幾天羽球世錦賽是國人關注的焦點，女子單打我國好手戴資穎惜敗印度一姐辛度，許多國人為之扼腕。而辛度則在冠軍賽打敗日本名將奧原希望奪冠，奧原希望賽後記者會難掩失望，並自責落淚，但是比賽剛結束時奧原拿出手機跟辛度一起自拍，這一幕動被在場記者拍下來，這是真正的運動家精神，感動全球許多觀眾。

職業運動跟民主選舉有幾個很類似的地方，一是贏者幾乎全拿，奪冠後世界知名，且隨之而來的就是廣告代言商業利益，這是殘酷競爭的現實面，而另一方面就是很多名將都會遇到時不我予的遺憾，即使今年是你狀況最好的一年，但遇到別人狀況也是最好，那強強相爭就只能有一個勝出得冠享受所有榮耀，輸的人只能捶胸嘆氣。所以，運動家精神跟政治家的風範，之所以會被世人普遍尊崇道理即在此。

柯文哲主席應該先釐清什麼不是台灣價值，並砥礪自己不要閃躲，這樣再對蔡英文總統提出問題時會更有立場。（資料照）

什麼是政治家風範？除了言出必行、信守承諾、以國家利益為最優先外，還有在關鍵時刻能挺身而出以身作則。台灣政治圈很遺憾的是，許多人喜歡炒短線的政治利益，例如剛當選的高雄市長韓國瑜，因為有高人氣而受到權力魔戒的誘惑，背棄自己對高雄市民的承諾，從被動變成主動投入總統大選，這是不能信守承諾。

柯文哲市長日前嗆聲蔡英文總統，除了要蔡英文交出考卷，還要總統說明台灣價值為何？確實，在中國習近平對台灣步步進逼，香港情勢急轉直下一國兩制崩壞，而在台灣的紅色勢力毫不掩飾的侵蝕我們的民主，此時，政治人物必須表態，因為這是最關鍵的時刻也是最黑暗的時刻，能表態敢表態才是真政治家。不過，柯文哲若是以市長的身分來說這話，那是有失風度，畢竟直轄市長也是執政團隊的一員，要總統跟你報告，是對台灣人民無禮，這肯定不是台灣價值。若柯文哲是以政黨主席的身分來挑戰總統，那就合情合理，不過，柯主席對中國進逼、香港情勢也沒有明確的表態過，反民主並不是台灣價值，而不以身作則帶領支持者與政黨也不是台灣價值，確實，人民有不表態的自由，但此時此刻，政治人物沒有，政黨主席更沒有。

支持香港人民的民主訴求，反對中共紅色暴力，這都是做人基本原則，堅持民主與反共都是台灣價值，但多次對香港反送中運動與對中共立場說不清楚的柯文哲主席，在要別人說清楚台灣價值時，是不是自己要先立下典範呢？台灣價值不是自助餐，對維護台灣主權、堅持民主自由的立場不能模糊、不能算計，柯文哲主席應該先釐清什麼不是台灣價值，並砥礪自己不要閃躲，這樣再對蔡英文總統提出問題時會更有立場。

（大學教授）

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