自由限時批》旺董舞劍，玉石俱焚？！

杭東

旺董突搞直播批柯P，意在毀郭董總統選舉之路！殊不知此舉未必有助韓國瑜低落的選情，亦未必能使柯更"紅"，反更揭露旺中的紅面貌，形同蔡、柯、郭向北京爭寵的內鬥，一場有如玉石俱焚般的慘烈戰爭！

旺董突搞直播批柯P，意在毀郭董總統選舉之路！殊不知此舉未必有助韓國瑜低落的選情，亦未必能使柯更\"紅\"，反更揭露旺中的紅面貌。（資料照）

如今証實在美中國富豪郭文貴的說法：韓和旺董一夥，柯藉旺董攀上國台辦，過河拆橋成「自營紅政客」；郭原就與中南海關係密切。

當初，海外所指中共介入台灣大選的「三劍」或「三棋子」，就是指韓、郭、柯。而居韓幕後的旺董，卻是郭董在中國的「宿敵」，郭來往多權貴，自不把旺董放在眼裡。像郭在選舉中，可對兩岸高談濶論，北京未予置評。然則，韓、旺董則是一切以國台辦意旨為依歸。無怪郭董敢大聲批旺中媒體是國台辦狗腿、「傳聲筒」，連香港的「反送中」亦是跟中共照夲宣科，亦步亦趨！引起港台社會極大反感，自也是韓民調下滑的因素之一。

所謂世事無常，人算不如天算！韓從原先國民黨內總統民調勝出後，旺董、韓粉等信心滿滿，以為勝券在握，詎料韓接連爆發違建農地豪宅、假日跑選舉平日又無心市政遭罷免聲浪不斷，加上私德、選舉金錢傳聞不停，復以告止謗，換來社會非議，又砲火亂射包括無厘頭的國家機器監控，卻不敢提告等，不一而足。肇致週週民調下降。連北京都表示關切。

就在此時，郭董海外「學習之旅」回台，就已與王金平、柯P私下接觸。有三角結盟訊息傳出，震驚政壇！柯加碼演出組台灣民眾黨，復大嘴巴亂講話幾使三角破局，幸經王轉寰始峰迴路轉。

或許柯意圖爭取國會席次以延續政治生命，棄大位以支持郭，而民眾黨及立委選舉皆須糧草。為示合作誠意，不惜投名狀，與旺董撕破臉，連連揭發紅媒與北京謀台種切內幕！

旺董自亦不甘示弱，以直播系列戳破柯P紅東東媚共、跪共歷程！恐更不堪入目！簡言之，旺董敢公開與柯、郭對幹，是一種「紅色鬥爭」，而也不只是為拉抬韓的選情，恐有更深的國安問題在！

試想，台灣曾幾何時，變得中共同路人及紅媒敢明火執杖公開互咬、互鬥，根本沒把現在執政（民主反共保主權）的中華民國政府放在眼裡！

他們口口聲聲愛台灣！口口聲聲中華民國！其實就是配合中共的一種「和平解放台灣」（一國兩制）」的陽謀！所以拚命鼓吹「和平協談」，不要流血戰爭！也就是公開「降共」論調！此和當年越南淪陷前，投共媒體鼓吹和平（拉下阮文紹，現北京和旺董及三劍一樣，就是拉下蔡英文），如出一轍！民主台灣難道也要步其後塵嗎？！

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