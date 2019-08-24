法操》【GPS定位】海巡利用GPS查私菸，會構成「妨害祕密」嗎？

隨著科技發展，許多新的偵查方法出現，這些新方法的確可以提升偵查的效率，但在效率提升的同時，也加劇了對於人民的影響與侵害。身為一個民主法治國家，為確保國家機器不會恣意侵害人民，司法機關、偵查機關在進行調查時需要恪守正當法律程序。

法操司想傳媒

根據媒體報導，海巡署的王育洋士官長為調查私菸，將GPS衛星定位追蹤器裝設在陳姓男子的貨車底盤。卻在取回追蹤器時，被陳男察覺報警。案件經檢方不起訴後，陳男不服聲請交付審判。法院准許後，又經法院審理，判決如下：

但最高檢察署不服，提起非常上訴，認為「隱私權」與「非公開之活動」不同，刑法第315條之1第2款是處罰無故竊錄他人非公開活動，並非處罰侵犯他人隱私權，原判決以「隱私權」替代「非公開之活動」，違反罪刑法定主義。

究竟利用GPS定位，有無構成「無故竊錄他人非公開活動」呢？就讓我們來看看檢察官和法院的說法有什麼不同吧！

檢察官：裝GPS根本沒隱私的問題

本案相當特別，每次的上訴都是檢察官為了被告的利益上訴。檢察官上訴的理由如下：

行為人欠缺合理隱私期待

首先，針對「非公開活動的合理的隱私期待」，檢察官認為陳男駕駛小貨車行駛在外，公眾都可以看到他的行蹤。雖然主觀上，陳男對於自己的行蹤具有隱密性的期待，但客觀上並無避免或確保自己的行蹤不被發現。所以在公共場與駕車，不屬於「非公開活動」。

而GPS所蒐集到的資料只是陳男現實「所在位置」、「動靜行止」等資訊，與獲取私人聲音、影像不同。另外，任何人以皆可以透過跟監方式收集「所在位置」、「動靜行止」等資訊，故認為無隱蔽性可言。

警方是在偵查，才不是無故

再者，針對「無故」竊錄這點，檢察官認為王育洋之所以會於陳男的貨車上加裝GPS發射器，是基於陳男貨車屬於先前緝獲私菸的運輸公司所有。故王育洋是在知有犯罪嫌疑而進行調查程序，屬偵查作為，應屬刑法第21條所定之依法令之行為，而非為「無故」。

法院：護人性尊嚴與尊重人格自由發展，隱私權是不可或缺的基本權利

法院認為個人是否處於「公共環境」中，並「非」有無「隱私權合理保護」之期待的「絕對標準」。即使個人身處公共場域中，仍享有「私領域」不被使用「科技設備」非法掌握行蹤或活動之合理隱私期待。

GPS的確有侵害隱私的問題

針對「駕駛小貨車行駛於公共道路上」，法院認為，在外觀上因為無法有任何隔絕，屬於公開活動。但車輛是由人駕駛移動，經由所蒐集長期而大量之位置資訊進行分析比對，掌握車輛移動資訊，自可窺知車輛使用人之日常作息及行為模式。

另外透過GPS監控可以取得「連續多日」、「全天」候「持續」而「精確」地掌握該車輛及其使用人之位置、移動方向、速度及停留時間等活動行蹤，且追蹤範圍「不受時空限制」，所取得資料量和細緻程度，與人為跟監有很大的不同。

偵查分很多種，有合法的、有非法的

至於檢察官以「偵查」作為警察非無故的理由，法院表示，偵查分成「任意偵查」與「強制偵查」，當偵查手段有壓制或違反個人之意思，而侵害憲法所保障重要之法律利益時，就屬於強制偵查，在這樣的情況下就必須以法律有明文者為限。GPS追蹤器之使用，為新的偵查手法，欠缺法律授權，無法律上正當理由。

GPS偵查方式應盡速立法

隨著科技發展，許多新的偵查方法出現，這些新方法的確可以提升偵查的效率，但在效率提升的同時，也加劇了對於人民的影響與侵害。身為一個民主法治國家，為確保國家機器不會恣意侵害人民，司法機關、偵查機關在進行調查時需要恪守正當法律程序。在欠缺法律授權的狀況下，國家就不可以想幹嘛就幹嘛。

回到本案，法院也在判決最後呼籲立法機關應該進行相關的修法，因為實務上確實已經在使用GPS做為偵查工具，未來可能更廣泛的利用於偵查實務上。而這個議題其實在2019年4月有經過討論，根據媒體報導，立法委員尤美女希望把裝設GPS修入「刑事訴訟法」內，列為強制處分一種，採法官保留原則，而六大警察系統，則是希望比照搜索的要件，降低聲請門檻。

GPS納入刑事訴訟法，勢在必行，至於最後會如何修法，仍須等待立法院做出決定！而本案除了利用GPS偵查的問題外，還有其他很特別的地方，例如交付審判成功、檢察官為被告利益上訴、檢察總長提起非常上訴等，對此《法操》將於另一篇文章為您帶來更多深入分析。

本文經授權轉載自法操 【GPS定位】海巡利用GPS查私菸，會構成「妨害祕密」嗎？

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