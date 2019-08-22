自由限時批》「三角」乘勢再起 韓吳心餘氣絀 未戰先敗！

宋娣

英雄比氣長！拿來形容韓國瑜、吳敦義目前的處境，可說已顯「氣急敗壞」窘態（「吳郭會」破局），除了民調直直落，「手足無措」外，而韓炮火的亂射（什麼國家機器或黨紀開鍘），則有如「煙火」，徒增敵人，友軍紛離，中間、年輕選民全面流失中，致使氣勢遽墜！

從韓變成國民黨總統候選人以來，居然週週民調下跌，連大本營的高雄，更是「慘不忍睹」。（資料照）

相對而言，郭台銘、王金平及柯文哲的「三角」，反而「羽扇綸巾」、「氣定神閒」（柯、王轉向「輔選」角色），有如「潛龍」進行十面埋伏（像郭董最近「招兵買馬」，強化青年平台，企業聚落、文宣陣營，郭友會、老虎兵團等組織部署，已然浮現，連電視政論都有精銳團隊），既可伺機而動，乘勢而起選總統，亦能使「三角聯軍」進退裕如（扶植立委席次），「第三勢力」亦已隱然成形，自是2020最大變數，及不容忽視的政治力量！

簡言之，一般對「三角」多持「表象」看法，例如韓民調掉至20％上下就會「換人」，或謂郭、王退黨，或由郭或柯代打等等，不一而足。其實不然，「三角」已有超越坊間傳聞的想法和作為，根本已有「實質」性的「結盟」做法，只是如何妥善「磨合」及「分工合作」罷了！

至於大位也者，則持「順天應人」、「隨緣隨機」態度，有無皆視時勢變化和韓、吳營的「氣數」而定；然而進取國會席次部分，則是「三角」可依據眼前的實力，以「手到擒來」者為主，亦將會積極合作推動，採「出奇制勝」策略作為，均將對藍綠產生衝擊性影響，不可小覷！

截至目前觀察，柯P雖已顯露「變色龍政客」特性（與蔡衍明互咬，兩敗俱傷，反坐實「輸誠」北京之事），但這種「投名狀」的犧牲打，相當「阿莎力」，多少能獲得郭董的若干信任，對「三角」合作基礎，起了良善的作用！而郭、`王之間是「關公兄弟」，麻吉得很！再者，王在三人之間則具「調和」功用，不在話下，像前次桃園會面，柯「大嘴巴」壞事，但王發揮斡旋、緩衝能力，使合作得以開展，連柯都對王的「橋王」功夫，都欽佩不已！

由於韓國瑜始終停留2018勝選的思維，未知時移勢轉，不可能「歷史重演」！同時，亦犯了兵家大忌，就是狂妄無知的「輕敵」（對王金平的「過河拆橋」，蔑視郭的不接地氣、柯的白目等），只會「話術」、「騙術」的空洞口號（像發大財，只有韓家及自己圈圈發財），失去「誠信」！而團隊又多充斥「庸碌之輩」（市府團隊「用人唯親」，身邊充斥爭寵內鬥之徒；「國政團隊」成員鬧緋聞者有之，攀緣附會者有之，連個「核四」話題都遭侯友宜及社會非議等，不勝枚舉），而也只有「蹭韓」者（順我者昌，逆我者亡），四處「樹敵」，讓社會對立、仇恨，產生「肅殺」氛圍」（「愛與包容」成了最大的諷刺），在在難以「服眾」！

從韓變成國民黨總統候選人以來，居然週週民調下跌，連大本營的高雄，更是「慘不忍睹」（罷免聲浪不斷，連署都逾20萬份，不信任度高達近7成）！個人的「花天酒地」私德又不絕如縷，連選舉都「帳目不清」，亦被放大檢視（媒體人黃光芹近日對韓國瑜參選市長的政治獻金接連爆料，更在臉書出了《我們來對帳》系列，她又再爆，根據消息透露，高雄市長韓國瑜在競選期間，收了「南X公司」公司的200萬政治獻金，但這筆紀錄卻未出現在公開資訊中，質疑韓未將款項如實申報），加上上班、批公文不正常，連淹水都未妥善處理惹民怨等等，地方怨聲載道，堪為明證！而今韓卻每週六、日固定跑總統選舉，社會更是嘖有批評，創下台灣民主的奇聞！

根據《TVBS》昨公布最新民調，總統蔡英文與韓國瑜對決下，小英以47%支持度擊敗韓國瑜的42%，這是藍綠總統提名人確定後，蔡英文支持度首度領先韓國瑜，此對頻頻走鐘的韓國瑜來說，是極大警訊！藍營基層莫不憂心忡忡，反使「換韓」訊息不脛而走！

韓國瑜為何幹市長不到幾個月，就要選總統？除了讓人感到只是要爭「權力！權力！權力！」，毫無政治責任（行政、法律）和「誠信可言！還能為高雄市民、台灣人民做什麼？！這不是國民黨造的孽？！又是誰造的孽？！吳敦義自難辭其咎！而像韓從未譴責中共暴力，卻要抗議香港民眾聽命北京，當順民？！現在卻又發表不倫不類的「加強美台國防外交關係」聲明，擺明向北京表示「乃不得已耳」，益發使人想起韓剛上任市長就忙著跑港澳「中聯辦」輸誠，能怪香港人如此厭惡韓國瑜和國民黨嗎？！簡直丟盡中華民國先烈志士的臉！（現在還敢厚顏到慈湖謁陵，忘了兩蔣「反共」遺訓，益發讓人看不起！）

現在柯文哲將和郭台銘、王金平明（23）日在台北市823戰役紀念活動合體，反予社會有莫大的新期待，而國民黨仍是「故步自封」，卻宣布將擴大辦理慶祝93軍人節，以「分庭抗禮」！顯已「黔驢技窮」，因為韓的聲勢之無法拉抬，乃敗在他自己！吳敦義又有何能力幫忙？！（試想，當年的國民黨費用，還是向郭董借的！）現在再用「鐵粉」撐韓，亦難敵大勢，已是「明日黃花」矣！

所謂「謀事在人，成事在天」，「三角」之能異軍突起，就是「人、錢」及資源雄厚，所以不必等韓「被換」與否，只要謀定後動，步步為營，時機一到，就能發揮「摧枯拉朽」的效用，何愁大事不成，值得拭目以待！

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