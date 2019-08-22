伊朗與西亞世界》阿拉伯半島的百年政治

到沙烏地的種種作為，像是轟炸葉門、封鎖卡達等等，只有伊朗會發表嚴厲譴責，這主要因為兩方對美國的立場相斥。主流輿論總是強調沙伊衝突，源自於遜尼派與什葉派的差異，而且是「瓦哈比主義」與「何梅尼主義」兩大「原教旨主義」的對戰，但是，若從歷史脈絡看下來卻並非如此。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

近幾年來，阿拉伯半島上的諸多事件，都圍繞著沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）發展。Saudi Arabia從字面上的意思來看，是「紹德（Saud）家族的阿拉伯半島」，音譯為「沙烏地阿拉伯」。然而，這個半島本不應該屬於紹德家族，卻在外來強權與情勢演變的影響下，讓紹德家族一躍成了半島的主角，甚至和美國沆瀣一氣形成籠罩西亞的龐大勢力。這百年來，究竟發生了什麼事，何以致此？

18世紀紹德家族崛起於阿拉伯半島的內志地區（Nejd），成立過紹德王國。當時有位伊斯蘭宗教哲人瓦哈卜（Mohammad al-Wahhab）認為半島上的社會充滿異端，已失去伊斯蘭純樸的面貌。而對紹德家族來說，阿拉伯半島受異族統治，指的就是北方的鄂圖曼人（Ottomans），自16世紀起佔領了半島，把麥加（Mecca）據為己有，往後鄂圖曼君主還自稱為「哈里發」（Caliph，即伊斯蘭先知穆罕默德的權位繼承者），他們是外來侵略者。在這樣的機緣下，瓦哈卜與紹德一拍即合，兩者合一後掀起一股破壞力十足的「瓦哈比主義」（Wahhabism），就像撿到槍一樣，瓦哈比主義帶著讓半島「正本清源」、「反璞歸真」的意涵。

許多研究學者稱「瓦哈比主義」是很早期的「原教旨主義」（fundamentalism，另譯「基本教義」）。不過這並不代表「瓦哈比主義」真的比較純樸、正統、基本教義，畢竟半島上的居民多數都是穆斯林，而每個人、家族、社群都有各自的想法與習慣，誰有資格能說自己「最純樸」、「最正統」？問題是，紹德家族算不上是「最純正」的阿拉伯家族，因為在半島上還有先知穆罕默德的後代—哈希姆（Hashmite）家族，其主要勢力範圍在漢志（Hijaz）地區，包括聖地麥加（Mecca）。19世紀初期，紹德與哈希姆之間就有著勢力衝突的問題。

Saudi Arabia從字面上的意思來看，是「紹德家族的阿拉伯半島」，音譯為「沙烏地阿拉伯」。（Claudio Divizia／Shutterstock.com）

20世紀第一次世界大戰期間，鄂圖曼加入德國陣營，對抗英、法、俄陣營。哈希姆家族期待靠著英國的力量，在戰爭結束之後建立阿拉伯王國。但英國卻無意如此，1916年英國與法國的西亞專家達成《賽克斯—皮科協議》（Sykes-Picot Agreement），將兩河流域與敘利亞地區劃分為英法的勢力範圍。隔年又有英國的《貝爾福宣言》（Balfour Declaration），讓歐洲的猶太復國主義者（Zionist）移居巴勒斯坦（Palestine）。

戰爭結束後，哈希姆雖無法建立王國，但家族中的阿布杜拉（Abdullah）與費薩爾（Faysal）兄弟，在英國的扶植之下，於約旦及伊拉克建立王國。阿布杜拉與費薩爾當然知道這樣不甚妥當，但當時英國在西亞地區的影響力最大，對英國妥協也是不得不為的權宜之計。同時，紹德卻在1924年拿下了麥加，到了1932年大致掌握了半島，建立沙烏地阿拉伯。哈希姆無法建立王國的命運，肇因於英國邪惡的背叛。若當時哈希姆家族建立王國，現在的阿拉伯半島，可能就要改稱「哈希姆阿拉伯」，而非「沙烏地阿拉伯」。

由於哈希姆藉由英國的協助建立了兩個國家，這使得沙烏地持反英政策，同時選擇正開始於西亞開發石油工業的美國。美國過往在西亞地區沒有利害關係，而且與英法等老牌帝國主義國家相比，美國就像是個不具殺傷力的友善紳士。1938年，美國在沙烏地境內挖到石油，正式開啟雙方的合作關係。二戰結束之後，由於美國與蘇俄的冷戰展開，美國總統杜魯門（Harry Truman）於1949年發表「四點計畫」（Four Point Program），強調要以美國先進的技術協助未開發地區，而沙烏地就適用於這項政策。

哈希姆雖無法建立王國，但家族中的阿布杜拉與費薩爾兄弟，在英國的扶植之下，於約旦及伊拉克建立王國。左5為前約旦國王阿布杜拉一世。（圖：網路）

但是，沙美兩國在當時都還不是西亞最有勢力的國家。1950年代之後，埃及納賽爾（Gamal Abdel Nasser）在1956年的蘇伊士運河戰爭中，與英、法、以色列鏖戰，「納賽爾主義」（Nasserism）因而席捲阿拉伯世界，而且背後還有蘇俄的支持。這使得沙烏地與美國感到芒背在刺，彷彿「納賽爾主義」與「共產主義」強壓「瓦哈比主義」與「資本主義」。於是，儘管沙烏地也敵對以色列，但卻選擇不與埃及合作，而美國則是加強對以色列的保護。1967年6月的阿以戰爭在6天內結束，埃及輸得奇慘，納賽爾失去既有的影響力，3年後去世。沙烏地開始加強對以色列的批判，1973年新一波的阿以戰爭爆發時，沙烏地則以提高石油油價的方式，重挫世界經濟，希冀以美國為首的國際社會停止對以色列的支持。

儘管美國支持以色列，但此時的美國深陷越戰（Vietnam War）泥淖、總統尼克森（Richard Nixon）的「水門案」（Watergate Scandal）危機，沒有能力對沙烏地施壓。眼看沙美關係可能出現裂痕，但1979年伊朗在革命後的何梅尼（Ayatollah Khomeini）政府，宣示堅決反美與反以色列，連帶也批判起沙烏地這個舔美的伊斯蘭走狗。而同時蘇俄攻打阿富汗，美國在沙烏地人奧薩馬賓拉登（Osama bin Laden）的經濟與軍事協助下，與蘇俄糾纏至1987年才停戰。80年代新的西亞氛圍，把沙烏地向美國推得更近，沙烏地對以色列的態度也不再像70年代一樣強硬。這百年來，阿拉伯半島都在紹德家族勢力影響之下，在取代哈希姆家族後，除了英國與美國的先後介入，又因為周邊局勢的變動，沙烏地面對埃及、以色列等對手之後，在今日轉移到了伊朗。

於是，我們可以看到沙烏地的種種作為，像是轟炸葉門、封鎖卡達等等，只有伊朗會發表嚴厲譴責，這主要因為兩方對美國的立場相斥。主流輿論總是強調沙伊衝突，源自於遜尼派與什葉派的差異，而且是「瓦哈比主義」與「何梅尼主義」兩大勢力的對戰，但是，現今的結果其實有其複雜的背景，並非簡單的二元對立，在不斷流動的國際局勢之中，往後阿拉伯半島的情況也不會是如此。

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