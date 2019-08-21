自由限時批》大選結束了嗎？！韓國瑜該公布身體檢查表了！

董森霖

韓國瑜還沒選上總統，就己「失心瘋」了！滿嘴胡言亂語，說什麼「國家機器」整天在跟監！（又不敢報案查察，完全烏龍爆料，昨卻提告一個警方已在二月以竊盜罪移送擅闖市長室離職員工）現連貴為「高雄市長」的「夫人」也莫名其妙地發顛，說什麼「抄家滅族」，怪市民把韓「困」在高雄！還和男性十指相扣逛台北「永康商圈」！喧騰一時！果然是「神鳥諧侶」矣！

總統府復在今天再度呼籲韓市長，無論是為了昭明社會公信，或確保韓市長合法權益、嚴查不法，尤其涉及所謂的「監控」證據的保全，韓市長都應該立即提告，由檢警等單位迅速介入偵辦，讓真相水落石出。義正辭嚴，確為必要的舉措，避免以訛傳訛！

韓國瑜還沒選上總統，就己「失心瘋」了！滿嘴胡言亂語，說什麼「國家機器」整天在跟監！（資料照）

然則，最詭譎的是，韓國瑜竟不予處理，反以「國民黨總統競選總部」（尚未正式登記），首度發布中、英文版新聞稿回應「美國總統川普批准對台F-16戰機軍售案」，其既非黨主席又非中選會（將於11月）正式公告的「總統候選人」（萬一中途「換柱」？）卻欲藉「95」之尊名號，妄言「台美國防與安全關是」（難道另有意向北京表態嗎？！）簡直是僭越過分！完全藐視中華民國憲法，不尊重現任的中華民國總統蔡英文職權，簡直是不成體統！變成國際級笑話！這樣無厘頭的「妄自尊大」，是不是該作「身體檢查」了？並應立馬公布社會，交由公眾評論吧！

其實，當過醫生的柯文哲，雖然嘲笑韓是「草包」！但卻以醫生立場表示同情，畢竟長期性喝酒，不止對心肺、肝腎、腸胃等有礙，還會影響言行舉止的異常！

簡言之，韓自己都承認過去「花天酒地」的「荒唐歲月」，然從三年前的北農總經理，到2018高雄勝選期間，亦並沒有不喝，無怪連黨國大老的趙守博，都苦勸他「要公開宣示戒酒」直到進入總統府！卻忘了提醒更要及早公布「身體檢查」的內容！此在民主國家的總統競選周知社會，十分普遍！（俄羅斯總統普廷更常以健康身材炫耀於世）

特別是，韓國瑜只要一談到「國家機器」，就會「興奮異常」（形似抓狂），猶描繪得鉅細靡遺，結果發現完全不是那麼回事！所謂有多少證據說多少話！近日徵信社業者和資深刑警均紛紛以各種專業角度分析，現身說法，無異戳穿了韓的胡說八道！何況追蹤器怎會裝在高溫的引擎上？這種說法太外行了。再者，跟監怎可能輕易被發現？！豈非穿幫！不然，為什麼此次高雄水災的過程中，很多人根本找不到人韓市長？！

類此要不得的心態，就是故作「被迫害者」（還要護衛每天檢查針孔攝影機之類），並用以「凝聚韓粉」，製造仇恨、對立！（順我者昌，逆我者亡。反之，只要他當上總統，便一樣會用以制壓政敵、異議者）實在太恐怖了！像王丹就曾說過「中二病」，一是把別人都想成像自己一樣傻，然後笑別人傻笑到口水都流出來了；第二種就是編造一個別人沒有說過的話去攻擊，別人當然無法反駁啊，就好比說，我說你們是智障，你們恐怕也很難找到你們不是智障的證據吧」，他覺得「看來韓國瑜陣營現在採用的就是第二種」。

而政大的徐世榮教授近日則更指出：「韓國瑜陣營不斷地採用這種鬥爭手法，遠從他過去到美國哈佛大學演講到企圖受邀到日本訪問、及現在宣稱另有100位顧問因受蔡英文打壓而無法公布等，韓國瑜陣營都是在運用『中二病』的選戰策略，它不斷地『編造一個別人沒有說過的話去攻擊』、及『編造一個別人根本就無法驗證的事情去攻擊』」，誠是一針見血！

他並揭發韓國瑜的5種選舉技倆，就是以：「自己抹黑及打壓自己」為核心，而運用的手法：一是自己先編造一個別人都沒有說過的話；二、自己先編造一個大家根本就無法驗證的事情；三、藉此來抹黑及打壓自己；四、接著進行責任的轉嫁；五、再反過來攻擊對手抹黑及打壓。

例如去年高雄選情最為緊張的時刻，LINE群組突然瘋傳民進黨將在投票前一天晚間10點召開記者會，揭發韓國瑜十幾年前在雲林開車撞死人的事情，還要找一位雲林人出來指控某位候選人十年前酒駕害人家破人亡；結果陳其邁競選辦公室發言人趙天麟嚴正駁斥，表示絕無此事，而陳其邁陣營根本就沒有車禍撞死人的相關訊息，自然也就不可能去散播及利用這個假訊息來攻擊對手。

一般人絕對不會想到自己會抹黑及打壓自己，其直接的反射動作就是，這一定是對手的爛招，因此就很容易會讓對手蒙上不白之冤。加上，台灣人純樸善良，不喜歡去議論別人的是非，所以就更容易上當，反而對陳其邁產生惡感。

韓國瑜近日自己爆料的「預告民進黨下周會抹黑他吸毒」，及張善政所說的，「蔡英文總統利用國家機器來查水表，及打壓韓國瑜及國政顧問團顧問」之類，與「自己抹黑及打壓自己」的伎倆如出一轍？！顯然選民已不能再上當了！

如果認真觀察，韓國瑜在指「國家機器」動得非常厲害，懷疑自己座車被裝了追蹤器，表情和動作都很傳神！而韓「市長夫人」李佳芬更不遑多讓，還疑神疑鬼，像前晚就感嘆，這不是一場選舉，而是一場「抄家滅族」（自己蓋違建農地豪宅可以？有將選舉補助、政治獻金節餘捐公益？自己的「閨蜜」或祕書卻能任職市府，如此這般的「用人唯親」可以嗎？！）還更莫名其妙地質疑女兒韓冰被狗仔偷拍，連度假打麻將，也可能是「國家機器」介入。真是令人啼笑皆非！

例如，高雄近日豪大雨，農作物損失持續擴大，市長韓國瑜卻北上新竹造勢，遭外界批評「心不在高雄」，但李佳芬卻認為是：「大家想盡辦法『困住』他」，讓他不能動！？對此，媒體人張雅琴19日在年代新聞中不滿開砲，強調，「你（韓國瑜）今天是高雄市民選出來的，你拿的是高雄市的薪水，我們在享有權力的時候，我同樣享有義務（責任），請問你憑什麼，禮拜六禮拜天你不在高雄，然後人家跟你講說高雄下雨，你（李佳芬）就說你把我困在高雄」。她忍不住怒嗆韓國瑜：「你是哪根蔥！你本來就應該留在高雄的，好不好」？！真是快人快語，引起不少人共鳴！

又如，媒體人黃光芹，近日也在臉書PO文表示，她上政論節目時，通常對面或旁邊都會坐著1、2位「拚上吃奶力量的韓國瑜護衛隊」，這些人可以因全黨護一人，從農舍違建到政治獻金、爬樹、神隱等事情，都說謊、硬凹。黃光芹舉例，例如打人就是不對，但到了他們嘴裡，韓粉打人就都沒錯；再如，可憐的女騎士都溺死了，他們卻冷血地說，災害應變三級開設，不關市長的事。

黃光芹說，最驚駭的是，他們為了護韓，進行政治大屠殺，「就像處置地下黨，殺殺殺殺殺殺殺，把原本可以淡化的過去事，炒到最高點」，結果，原本可以輕描淡寫的事，帶入戲劇化的高潮，一張照片，也成為造成壓力的稻草。還企圖把蔡英文總統塑造成一位會利用國家機器來打壓異己的政治人物，這就是選戰的惡毒操弄手法，也就是王丹所說的『中二病』。」

本來「民主政治」，就是「責任政治」，包括「政治責任」、「行政責任」、「法律責任」等在內，而政治人物，本就須為自己的品德操守及言行負責，不能無的放矢，更不能恣意妄為！而韓國瑜的「德不配位」，又無才德出眾和事功貢獻，只憑過去的「花天酒地」本事走天下，靠「舌燦蓮花」的話術和騙術，善操弄毛澤東式的「民粹」，以圖謀大位，簡直讓人膽顫心驚！徒然讓許多的無辜民眾興2020「芒果乾」（亡國感）！顯然須各方仍須不斷匡導以「撥亂反正」，積極振作努力，團結自強應付內外惡劣形勢，始能轉危為安！

有本《總統的品格：我們有這樣的總統可以選嗎？》（LA REVOLUCIÓN TRANQUILA）的著作，是描述第40任烏拉圭總統荷西·阿伯托·穆西卡·康丹諾（José Alberto Mujica Cordano，1935年5月20日－）的典範故事。被國際讚譽為是「世界上最窮、但最受人民歡迎的總統」！亦曾被推選為2013、2014年諾貝爾和平獎候選人；他在任內五年，捐出九成薪水，不搞權謀、誠懇簡樸、有魄力任事。《經濟學人》雜誌更將人口僅三百萬的烏拉圭封為2013年「全球年度風雲國家」！

穆西卡總統引以為豪：「我不窮，我是自制而知足。」原來，總統的品格，才是人民投票前心底最深的盼望！可說是一語中的！

歷史學者對穆西卡總統的評價是：他留下了有別於其他政治人物的另一種風範。有許多事物能讓偉大政治家名留青史，其中一項就是創造民氣與時勢，而穆希卡則是透過他的言行舉止、思考和生活方式影響旁人，強調『沒有人比其他人更偉大』！充分表現出一種政治人物罕見的誠實！在在值得吾人省思。

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