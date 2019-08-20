自由開講》國家機器跟鬼月哪個可怕？答案是韓國瑜

◎曾宥霖

現在是鬼門開的農曆七月，當代都市傳說結合古老傳統禁忌，讓台灣社會充滿不少神怪經驗談。超自然的力量是否要信其有，這個是見仁見智；可是動見觀瞻的政治人物要是把鬼話當人話講，那就恐怖啦。國民黨假日總統候選人兼平日高雄市長，最近可能就是受到鬼月影響，鬼氣上身，動不動就是鬼話連篇，足可稱之為政壇鬼娃，連幫恰吉代言的王世堅恐怕都要甘拜下風。

韓國瑜最近的一連串鬼話，就像系列電影《驚聲尖叫》，都有一個核心的角色，叫做國家機器。打從直升機經過他的雲林超豪華農舍起，韓國瑜便動不動就指控國家機器在搞他。接著一下是出國打麻將的照片，一下是上班時間被鎖定，一下又是自稱座車被裝監聽器，一時之間彷彿一舉一動都有國家機器登記在案，說不定連上廁所的時間都有紀錄。

國家機器跟鬼月哪個比較可怕？答案是滿嘴鬼話的韓國瑜，最可怕。（資料照）

以上的劇情，拜託，連湯姆克魯斯的《不可能任務》都不可能拍出來好嗎？正如行政院長蘇貞昌所言：「國家機器很忙，沒時間搞他」。這邊先幫韓國瑜精準定義什麼是「國家機器」，簡單說就是情治單位啦，調查局、國安局這一類的。

問題接著就有兩個層次可以討論。第一個，台灣的情治單位那麼神喔？又是直升機又是竊聽器，而且更重要的是，竟然還會被你韓國瑜發現？這不代表咱們的情治單位太廢材了嗎？第二個，台灣的情治單位有那麼服從上級指示喔？這可是轉型正義最難處理的局處呢。前一陣子的私菸案，連馬英九、蔡英文兩個總統都被瞞在鼓裡；更早一點，連戒嚴時期政治檔案不肯開放。有任何一點政治常識的人都知道，民進黨如果真的敢下達「監控韓國瑜」的指令，搞不好隔天就資料外洩成為各大媒體頭條啦。

回過頭來，用最合理的推論去想想，誰最有動機去竊聽韓國瑜？不會是民進黨，因為韓國瑜的民調無量下跌中，郭台銘、柯文哲，每個都想取而代之，韓國瑜連能不能用國民黨的身分選到底都是個問題，民進黨買個雞排珍奶看好戲即可。那麼是誰呢？不妨仔細想想，民間徵信社最大宗的案件跟客戶是那一類，答案或許就八九不離十了。

所以啦，來回答一開始的問題，國家機器跟鬼月哪個比較可怕？答案是滿嘴鬼話的韓國瑜，最可怕。

（民俗研究者）

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