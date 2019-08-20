胡，怎麼說》「正常倫」bye了總統夢，講出「正常話」！

朱立倫在國民黨總統初選落敗後，就「變性」了？非也！非也！朱立倫只是恢復「正常倫」本色，講出一個正常人該講的「人」話。

追逐權力「魔戒」，本就會扭曲人性、折磨人心，藍營的總統候選人，更有紅黑邪力遙控，中共幾乎赤裸裸的提出「考卷」，還訂出「標準答案」，必須依此做答，才能爭取到北京的支持、認可，那更是10倍、100倍的扭曲、折磨。 民主，不過就是正常而已！朱立倫敗選後，擺脫權力魔戒誘惑，恢復「正常倫」的態樣，反而映照出那幾個正拚命搶、雖暫失落仍伺機搶下權力魔戒者的「反常」為妖之態。

魔戒故事裡有個「咕嚕」，就是曾以非人的惡質手段搶得魔戒才變成咕嚕。當今政壇的一些政客，人模人樣，但是談到總統選舉，不由露出追逐至尊魔戒的念頭，從他們扭曲違心言行的背後，彷彿有一個個「政治咕嚕」身影。

「九二共識、一個中國」，就是中共出的基本題目及答案，「反台獨」更是一個必答題，而且只有一個標準答案，「兩岸一家親」也是過關答案之一。

朱立倫恢復「正常倫」本色，講出一個正常人該講的「人」話。（本報資料照）

香港的「反送中」運動是新的大題目，中共原未列入考題，但隨著反送中運動連續波瀾壯闊展開，中共已列入加考題目，照中共的調子指稱是西方勢力煽動反中就高分過關、尤其指美國CIA的陰謀，最對中共胃口，可獲100分。

他們或對台灣民意尚存忌憚，對反送中不表態，希望模糊過關，也許中共會給補考，但是，由於反送中衝擊中共政權愈來愈大，中共要你表態譴責反送中暴力、與中共站在同一陣線的壓力也愈大。

曾經訪問中共駐香港中聯辦、聽取主任王志民的「一國兩制好棒棒」簡報的韓國瑜，他雖對反送中發言模糊，但他的態度其實早就很清楚，就是跟北京治港的立場拉齊。被稱為太上港府的中聯辦，正是香港反送中焦點中的焦點，操控暴警黑道暴力及黨官紅媒體武嚇文攻壓制反送中、引發香港人民更強烈不滿的幕後黑手。

柯文哲、郭台銘、王金平正試圖談3方聯盟，3人仍在做總統大夢，所以，他們3人都未見直接表態「支持香港人民反送中」，國民黨也一樣，不敢聲援反送中，除了擔心惹惱中共，哪還會有什麼原因？

朱立倫則bye了2020年總統夢，心無殘念，近來在中方藉取消中客來台自由行、禁止參加金馬獎、一芳水果茶事件等「懲罰」台灣政府聲援反送中時，朱立倫都發聲挺台灣、指責中國做法不當。

朱立倫訪美時，不但重申挺香港人民反送中，更主張「反送中應成為國民黨共同立場」，因為反送中強調的訴求就是民主自由與人權，台灣人必須聲援，不管北京高興不高興，這是台灣必須堅持的立場。

對九二共識，今年1月朱立倫拚總統初選時，曾在中國央視大談九二共識是兩岸交流的基石，還嗆蔡英文，你不要九二共識，那你要什麼？在初選落敗後，朱立倫對九二共識的真心話出來了，他說，台灣的年青人不會買單九二共識，因為民主是台灣最重要價值，這是兩岸最大不同之處。

一個「正常倫」講出了一個正常的「人」話，映照出多少政客沉淪於中共威逼利誘、權力魔戒誘惑下的扭曲！

那些「政治咕嚕」即使仗著北京支持，搶下權力魔戒，也只是邪黑塔魔君的傀儡而已，最可惡的是這將把台灣送入中共一黨專政的黑暗深淵中。

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