自由限時批》韓民調直直落 四面楚歌！柯P蔡董互咬 兩敗俱傷！郭王合 捲土重來？！

沈舟

今天又有最新民調，顯示隨著韓國瑜負面聲量增加、支持度下滑，蔡、韓的差距逐漸擴大，蔡英文以44.7%勝韓國瑜38.7%！這是連續數週蔡、韓對決的民調，韓已呈直直落現象！連鐵粉支持也下滑9％，高雄市民則有高達6、7成不信任。另一新民調顯示，有一半以上的「討厭韓國瑜」之聲不絕如縷！甚至有37.5％的支持「換韓」聲音，加上國民黨人頻有爆料韓遭開除之事，連大諸侯侯友宜都表態無暇接新北競選總部，國民黨分裂情況愈演愈烈！北京亦已由暗挺，轉為「觀察」！韓內外交迫，已呈四面楚歌！

其實，柯P自視很高，並不把「草包、蔡董」放在眼裏，而旺中又「造韓神」過頭，破綻百出，柯P更是不快，遭致互相批鬥白熱化。現值國民黨揚言「選到底」的王金平，與參與黨內總統初選失利的郭董原就熟識，往來頗密，柯P藉機連繫，並以組黨抬高身價與做「政治釣餌」，自引起郭、王與其「合作」興趣，北京自亦接招觀察。

但柯P卻沈不住氣，為組黨、選舉糧草，急推「新三角結盟」（郭、王、柯），偏偏又大嘴巴，說自己不願當副手，重點部署國會，反使昨天「桃園三結義」破局，幸王金平老成練達予以轉圜，說「三合」有望，另找大家合適時間會面，始緩和氣氛。

柯P自視很高，並不把「草包、蔡董」放在眼裏，而旺中又「造韓神」過頭，破綻百出。（資料照）

然而柯見韓「氣弱」，機不可失，或為爭取郭董襄助的意願，炮口立馬就對郭「深惡痛絕」的蔡衍明（郭曾在國民黨總統初選時，直批他是「國台辦的狗腿！」）並大爆蔡與中共眉來眼去內幕，更爆出過去十多次的「不透明會面」談「無色覺醒」？！（柯P曾多次宣示痛恨類此的「不透明政治密商」），指蔡遊走兩岸很不簡單，利用媒體作政治宣傳工具，頗有「愛台送中」的企圖心（如何和平被統一）！蔡則要柯P「交代」與國台辦的關係，「你、我跟國台辦之間的關係？有什麼不敢公諸於世？別再扭扭捏捏，請再說更清楚，再講更明白。」，館長（陳之漢）今聞悉則痛批柯給挺台灣主權及反紅媒民眾一大巴掌，已無法容忍再予支持了！顯然柯P的政治圖謀（選總統、組黨選舉籌錢），恐將是「為山九仞，功虧一簣」矣。

就在此時，韓國瑜過去的「花天酒地」話題，又再鬧得滿城風雨（前高雄縣長楊秋復於日前爆料提到，韓國瑜於2018年競選高雄市長期間，曾經「去六龜五、六趟，都被扛著回來」），吳敦義則「心急如焚」，一面以黨紀「護韓」，一面幫韓組「國政顧問團」（外界諷為馬英九敗筆的「633」舊瓶舊酒復活，「了無新意」），一面部署地方競選總部（候友宜已婉拒，盧秀燕亦表推遲等等）；而韓連市政都荒腔走板，更無治國理念和才能，品德操守更被檢驗是「一塌胡塗」！甚至連專家學者提供的「濃縮綱要」，都背不清楚，只會喊口號「發大財」、「台灣安全」之類，加以與韓「同溫層」的親中不友好居多，使遠在美國訪問的朱立倫勸韓不要只在「同溫層」者取暖，擴大接觸中間選民，可說是「苦口婆心」！惜聽者藐藐，吳韓只圖政治利益，吳又搞「吳郭會」摸頭勸退，郭辦說，本週的行程早已排定，包括香港問題、中美貿易戰後續影響分析、朝鮮半島因北韓試射新武器關係再度緊張等國際產經議題與對台之影響，皆有相關之討論等，無法與吳會面。

諸此，不利國民黨大選的因素，有增未減，一直持續下去，韓就是在假日跑再多的選舉行程也沒用！加上「罷免」聲浪不斷，反而現在考量「換韓」的是北京！只要觀察郭董一直保持「參選」的能量，亦視香港「反送中」的結果如何而定，不難看出，中南海還是比較欣賞郭董，而柯P是何等精明能算的「牆頭政客」，自然降低「參選總統」聲量，而以國會席次為優先考量。

由於韓「草包」的才學能力不足、品德操守風評又不佳，卻是非常聰明的滑溜政客，能言善辯，話更是術一流，以「好野人」裝「庶民」矇混；而騙術只能騙無知庶民，像發大財，自己選舉補助金，政治獻金卻紛紛入袋，亦沒做公益。且又能廉價租台糖國有地辨貴族學校發財，並在農地蓋違建豪宅等等像，能說不精明厲害嗎？！復次，韓一再推說花天酒地是20年前荒唐事？！

但三年前的北農總經理期間、2018年的六龜亦然如故，如何狡辯耶？！昨天在新竹，又打「預防針」，說會有人黑他「吸毒」？！豈非自打耳光？！如今縱有紅色媒體集團撐腰（在美中國學者何清漣教授的著作和演講，都直指台灣「紅色媒體」已在危害民主台灣），亦有更多的主流媒體及網路資訊堅守新聞職責，扮演「中流砥柱」，並非一家媒體集團就可「瞞天過海」，包辦政治文宣，閱聽大眾會在異同的「新聞真實」中比較，無法「騙到底」！

再者，高雄市政，是不分黨派民代及媒體「監督」對象，不可能只靠一家媒體當「保鏢」可以過關，何況「爾俸爾祿，民膏民脂」，須對高雄市民負「完全責任」，沒聽聞領「市長薪俸」者，只上5天班，假日用此薪金花在跑選舉行程，對高雄市只有5天負責，假日發生天災人禍，卻不須「負責任」！例如近日的暴雨造成土石流肆虐，以及淹水、農損、失蹤等等本災難，市府卻以等級分「123級」，市長一級才坐鎮防救災中心，簡直推諉塞責，有辱官箴，更是滑天下之大稽！

所謂「做天下事。既度德量力。又審勢擇人。專欲難成。眾怒難犯。」古有明訓。若要人不知，除非己莫為！一個沒有能力和事功的市長，也不管其品德操守如何，就可以選總統？！恐是台灣創造的另一負面民主政治奇蹟！正如黃台之瓜，台灣民主已不堪再摘！此事比烏克蘭總統還要荒誕千百倍！

如今台灣已進入民主的寒夜，正義、主權已遭投共政客綁架的時刻，善良人徬徨無措，邪痞者梟叫狼嗥，憤怒已成了我們最後尊嚴之所繫。為了不讓某些不肖之徒得逞、為了挽回台灣最後一線民主生機，只有披荊斬棘，勇往直前！

是以，韓國瑜、蔡董、柯P、郭董與北京之間關係的詭譎變化，才是民主台灣嚴峻的危機！令人憂心！今年的上半年，流亡在美的中國富商郭文貴，就多次直播，直指韓國瑜、郭台銘、柯文哲為中共對台的「三個棋子」（或稱「三槍」），其中韓的背後靈便是旺中、國台辦，郭則是中南海。只有柯P是搭蔡橋建立與國台辦的關係，似有後來居上之勢。像不久前的「雙城論壇」，劉結一主任便在「總統級」的上海西郊賓館接待。諸此事實，不容漠視！

執政當局如何勵精圖治，救亡圖存，必須加把勁了！況且民主不離法治，該怎麼做，就應怎麼做，始能轉危為安，瞻前顧後，無補福國利民大局，該加油了！

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