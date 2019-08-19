胡，怎麼說》170萬人反送中「和理非」，對抗「暴黑專」！

香港人民反送中昨天再現驚奇！逾170萬人上街流水式集會「和理非」，訴求「止警暴、制黑亂」。

昨天是反送中運動連續第11個週日大集會，創造了集會歷史紀錄的逾170萬香港人民上街頭，展現和平、理性、非暴力抗爭。

170萬香港人民昨天展現的是，香港人民100%有能力「自治」，有能力可以管理香港，不給香港人民自治的是中共，不敢給香港「兩制」的就是「一國」！

170萬香港人民昨天以行動粉碎中共形塑「止暴制亂」氛圍的企圖，再次堅定掌握反送中運動的正當性，穩穩站在道德的制高點上。

170萬香港人民昨天訴求「止警暴、制黑亂」，只在中共企圖形塑的「止暴制亂」上，加了警、黑字，就扭轉了大形勢，在「無大台」的反送中運動，實在令人驚嘆、佩服其才智。

昨天是反送中運動連續第11個週日大集會，創造了集會歷史紀錄的逾170萬香港人民上街頭，展現和平、理性、非暴力抗爭。（EPA）

中共連日來用盡手段企圖抹黑反送中運動、給反送中群眾羅織「暴力亂港」罪名，並藉著炮製日前在香港機場發生的兩個事件，搶佔道德制高點：1，反送中「暴徒」狂毆綑綁記者。2，反送中「暴徒」狂毆綑綁陸客。在中共發動黨官媒及香港依附中共的紅媒，全面亂砲黑槍狂轟濫炸之下，已攻到接近「止暴制亂」山頂，企圖做為動用更粗暴野蠻手段的藉口，卻因事實出現、事跡敗露，世界各國都爭大眼睛在看，才不得不暫時撤兵。

那個環時記者是什麼貨色，香港人都很清楚，各國媒體也都知之甚詳，他被抓包，故意混充英雄被打，不過如此而已，中共黨官紅媒把他捧成英雄，反而自爆其短，原來共黨的「英雄」，竟是這樣的貨色，連他的同行也要搖頭！

那個被打陸客，原來身份是中國公安警察化身旅客，任務無非是破壞反送中、做抓爬仔、细作、收集情報的，被逮只因伎倆太劣，這下子「迅猛龍」一下成了「遜斃蛇」，所以身分曝光就被下架了。

而且，中共如藉口以上兩人被毆，就出重手（如調動集結深圳的武警部隊）進香港鎮壓反送中，那麼，它跟1937年在蘆溝橋藉口1名土兵失蹤就出兵的日本軍閥，又有什麼兩樣？都是找藉口、找理由，卻做千萬倍不義之事！

反送中連續第11週大抗爭，昨天170萬人集會過後，香港何去何從？仍然看不到盡頭。和平、理性、非暴力（和理非），對抗的就是暴力、黑道、專政（暴黑專），「暴黑專」的總靠山、總頭目就是「專」－中共一黨專政，尤其這幾年來，它愈專制嚴控卻愈沒自信、愈極權強大卻愈脆弱易碎，要它放手讓香港自治、遵守兩制，目前還看不到可能，香港人民要流血流淚共同努力的路還很長！

「今日香港、明日台灣」，台灣人民怎能置身事外！

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