紐約地途》看海、品酒、逛小鎮的長島北叉自駕遊

紐約的八月下旬到十月中是夏天暑氣漸消，秋天涼意未盛的時段，也是造訪長島之東的最佳季節，計畫一趟北叉之旅正是時候。

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紐約長島東部過了河頭鎮（Riverhead）後，分岔成兩個狹長的陸地往大西洋延伸，地圖上看起來就像是一把叉子，當地居民把南邊的部分稱為「南叉（South Fork）」，北邊稱作「北叉（North Fork）」。長島整個地形也被許多紐約客形容成像是一隻頭朝西，尾巴向東的鯨魚。

長島地形像是一把叉子，又分成南叉與北叉（淺白部分）。也有許多當地人說像一隻尾巴向東的鯨魚。（圖：Google Map）

美東著名富豪人家的度假勝地「北漢普敦（Hampton）），南棕櫚泉（Palm Spring）」其中的漢普頓就是在長島南叉這裡。最東端州立公園內的蒙托克燈塔（Montauk Lighthouse）不僅是紐約州地理上的最東點，也是紐約州裡歷史最久的燈塔，自1796年以來就是附近海域船隻夜晚的明燈。除了冬天約四個月的時間外，燈塔會開放讓遊客付費參觀，裡面有美國國定古蹟的歷史介紹，塔頂三百六十度的視野讓人心曠神怡。每年一月一日也會有許多紐約客在天氣配合情況下於凌晨來這裡欣賞新年從海上升起的第一道曙光。東漢普頓（East Hampton）的市中心名牌精品店林立，高級餐廳聚集，走在海邊或是小鎮上都可以嗅到一種奢華氣息。

蒙托克燈塔在紐約州地理最東邊位置，和富豪度假勝地漢普頓都屬於長島南叉夏季的熱門觀光景點。（圖：作者提供）

不像南叉的Hampton和Montauk，北叉的海灘和村鎮相對來說，比較有新英格蘭的風情。多個夏天下來，筆者兩個地方都去過多次之後，越來越喜歡北叉比較接地氣的低調純樸，可以作為紐約客週末假日輕鬆的自駕一日遊行程。

長島北叉的景色相對較低調純樸，頗有新英格蘭海邊小鎮風情。（圖：作者提供）

從紐約市開車到屬於長島蘇福克郡（Suffolk County），北叉最東邊的歐里安特（Orient）差不多要兩個小時，早上七八點出發，在十點太陽還不是太大的時候就可以抵達歐里安特海灘州立公園（Orient Beach State Park）。這裡可以說是長島上一個世外桃源。公園是由一塊狹長的濕地和海灘所組成。豐富的魚貝生物和低矮的樹叢成為許多水鳥喜愛的棲息地。大藍鷺，魚鷹和黑冠夜鷺都是這裡常見的鳥類，是賞鳥愛好者來這裡觀察鳥類生態的主要對象。

如果不熱衷賞鳥，車子開到公園停車場後，海邊長達三英里的礫灘可以漫步到公園的西南角長灘點（Long Beach Point），和離岸的「長灘灣燈塔」相望。因為是一個內海，即使身體感受到海風徐徐吹來，這裡海浪依舊平和，輕輕洗刷著由各種不同形狀五彩繽紛石頭，那種海浪微沖細石低沈窸窣的聲音就像南美音樂中的沙鈴一樣非常療癒。不想走那麼遠也沒關係，坐在海灘旁的吊椅，隨風輕搖，看海放空，會讓人心情十分平靜。喜歡看燈塔的人還可以開車到開往康州新倫敦的渡船頭停車場，走路到北叉最東點的歐里安特點燈塔，也有遼闊的海景可以欣賞。

歐里安特海灘州立公園任何時候去都可以感受讓人心情平靜的海水拍打岸上碎石的聲音。（圖：作者提供）

如果是在七月，離開Orient Beach State Park後往回走，開車約五英里可以來到美東最大之一的薰衣草農場Lavender By The Bay。七月底前是這裡法國和英國薰衣草盛開的季節，不像薰衣草加工製品通常都有過濃而不自然的香氣，坐在薰衣草田中，隨風吹來的芬芳才是真的會讓人感到舒心放鬆。閉起眼睛可能可以勉強催眠自己有那麼一點是在南法普羅旺斯的幻想。

Lavender By The Bay薰衣草農場每年七月盛開的季節是北叉最熱門的景點之一。（圖：作者提供）

要是過了薰衣草季節，這個地區的長島，包括南叉，是紐約州著名的葡萄酒產區之一，光是在北叉這一部份從詹姆士港（Jamesport）到綠港（Greenport）之間就有約五十家大大小小的葡萄酒莊。每年九月至十月初秋之際是葡萄收成的時期，也是各大酒莊舉辦品酒活動，遊客來參觀酒莊最熱絡的時候。民眾可以走進葡萄園，穿梭在成排的葡萄樹間，結實累累的葡萄散發出來的香氣是讓人難忘的酒莊體驗。

長島是紐約州生產葡萄酒的兩個主要地區之一，九月到十月的葡萄收成季節也是各酒莊訪客最多的時候。（圖：作者提供）

來北叉，不可以錯過的是一個充滿典型新英格蘭海邊小鎮風格的綠港（Greenport）。這裡的地標是有著現代設計感的外觀，裡面卻是已經有百年歷史的古董旋轉木馬（Antique Carousel）。這個已經有四百多年歷史的小村莊，曾經是長島處理生蠔工廠的主要地點，因為生蠔要運送到紐約市，所以鐵路發展也很早，又因為靠海，小小的村子裡就有一個鐵路博物館和航海博物館可以參觀。

綠港已經有百年歷史的旋轉木馬Antique Carousel是當地的地標之一。（圖：作者提供）

這樣有豐富漁業歷史的村莊，似乎也很自然的可以預測到應該會有不錯的精釀啤酒廠。的確，Greenport Harbor Brewing Company的精釀啤酒品質口味並不輸在南叉，有較高知名度的Montauk Brewing Company。因為很受紐約客歡迎，釀酒廠在西邊的Peconic地區新建了第二個規模更大的釀酒廠，也包含餐廳和戶外喝酒的草坪，頗有和周圍葡萄酒莊較勁的意味。他們家的Pith N’ Peel 有柑橘風味的IPA和有濃縮咖啡與可可苦中帶甜濃濃大人味的Black Duck Porter是兩款筆者最喜歡的啤酒。

Greenport Harbor Brewing Company是長島北叉有和葡萄酒莊一樣規模的精釀啤酒廠，酒廠就是以和長島地形相似的鯨魚為標誌。（圖：作者提供）

看海賞花，酒足飯飽並不表示一天的行程就此結束。回程往紐約市的路上在河頭鎮還有一個公司直營賣場Tanger Outlets，有近一百五十家名牌服飾以及居家用品的品牌遠低於紐約市的價格保證可以讓你「滿載而歸」。

紐約的八月下旬到十月中是夏天暑氣漸消，秋天涼意未盛的時段，也是造訪長島之東的最佳季節，計畫一趟北叉之旅正是時候。

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