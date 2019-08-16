自由限時批》 韓國瑜、吳敦義「穩賺不賠」？！國民黨大勢已去！

杭東

國民黨迷戀權力已昏了頭！一味只想奪回2020的執政權，還以為現在是2018年的「起義」景況？還以為選民愚弄好騙？還以為只要喊喊「發大財，台灣安全」口號，就萬事OK？！殊不知，國民黨忘卻維護應有的自由民主及主權核心價值理念，已有「黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴」的病象！正被「財色、金權」的土石流不斷沖刷，醜態畢露，淪為「黃台之瓜，何堪再堪」，大勢已去了了！

只要看韓、吳的「密室政治交易」，一個欲保有市長權力兼選總統，一個欲保有黨主席權位兼不分區立委第一名，當未來的立法院長！都是「穩賺不賠」的政治大買賣！韓若敗選，還可當高雄市長，吳則黨主席依舊；若韓退選，吳更是「當仁不讓」遂其大位心志（算命師說他有「皇帝命」，是耶？非耶？往後便知）！就算輸了也沒輸，類此只見私利，沒有公義和民主理想：而只知保權，不惜向中共跪降，算哪門子的民主政黨？！像派人到北京「乞求」中客觀光，又算哪門子的政黨骨氣？！黨魂蕩然！

是以，韓、吳基於「共同利益」，自然「麻吉」！而兩人更先共享「黨權」，高呼「團結」在他們之下，藉以鞏固權位！亦以「順我者昌，逆我者亡」為準，舉凡有違逆言行者，斬！沒有「鐵帽子」！郭台銘、王金平照樣殺無赦！（由「小鬼當家」的中常委，公然宣示）以為如此「殺雞儆猴」，可產生黨內「寒蟬效應」，以掩蓋天下人耳目？！簡直匪夷所思！至此，國民黨已走回比兩蔣還要威權、獨裁的路！猶妄想謀奪國家權力耶！多行不義，必自斃，亦必將遭台灣人民唾棄！

韓、吳基於「共同利益」，自然「麻吉」！而兩人更先共享「黨權」，高呼「團結」在他們之下，藉以鞏固權位。（本報資料照）

試想，黨國大老趙守博近來的善意勸導「戒酒」（要宣誓至就任總統，以昭信國人），卻被視為逆耳之言，不予理會，竟由新聞局長用文創式的「醉不是醉」回應，簡直是莫名其土地堂！連人情義理的基本禮數都不懂，居然能居「廟堂」之上？！簡直令人瞠目結舌！顯見國民黨倫理已失，遑言道德、理想矣！

再如，幹過立委、中評委的陳宏昌，只是一種「諫言」和質疑！只要「坦蕩蕩」，虛懷若谷，何懼之有？！現卻淪為「常戚戚」的「小人」，反以「黨紀」報復！ 況且花天酒地，或喝酒、打牌、上夜店、有女陪侍等等，都是韓自己承認的「荒唐歲月」！（其實三年前的北農任職依然，到去年還有傳聞的美濃、六龜之歡，今年則尚有楊秋興所謂的「進行式」，讓人側目！） 試想，這樣的「浪子」回頭，去做正事或幹民代、市長尚且勉強，但要選總統，一般學生世代本就很難接受！（高雄的中學生會以「為什麼愛說謊」、「溜之大吉」等不堪譏諷，可以想見民間的反彈聲浪，肇致正方興未艾的「罷免」連署等）否則又何必孜孜不倦讀書耶？！此與勵志向上根本是兩碼事！國民黨竟然「大動干戈」，立馬由地方黨部到中央齊聲開鍘！效率之高，反而像「共產黨」作風！但卻難以「服眾」，難道欲「興文字獄」不成？！類此，亦把韓、吳「獨裁」心態曝露無遺（韓的頤指氣使，火大批人，實和他所說「愛與包容」背道而馳），在在難為呼吸自由民主慣了的國人接受！

復次，幹過省議員、立委、縣長的楊秋興，還是合力打勝選戰的「親蜜戰友」，但韓一拿到權位後，卻視若「敝屐」（對幫大忙的王金平，依復過河拆橋）！爾後，楊發現韓的「話術、騙術」高明，（孔子說過「巧言令色鮮矣仁」）且「師心自用」，為「愛錢、權慾」薰心之徒（像公開在「三山」將選舉補助金2千7百多萬捐公益，現「得隴望蜀」又將謀取大位之補助。若敗選，政治獻金亦是麥克！麥克！）淨做些「損人利己」的事，未見有何「公益」？！楊故而將韓國瑜昭彰的「劣跡」，細數得「淋漓盡致」，公諸於世！此不僅戳穿了韓的「假面具」！還將吳敦義的「心機」，披露無遺！類此韓的品德操守，及無能力治理高雄市政（6.7成不信任），如何擔當大任治國耶？！至少目前已有民調顯示，有37.1％不支持韓繼續選，其中泛藍民眾，便佔7成。

如今國民黨的「獨裁」遺風，變本加厲，比兩蔣時期的「一言堂」，猶過之不及！如此這般的離心離德，反加速國民黨的分裂崩解！益發難獲人民信任！加以韓國瑜的品德操守及治國理念，頻頻經不起嚴格檢驗，社會的負評已呈有增未減趨勢，已形成一股強大的土石流，使得2018「1128」的光景不再！選民更是紛紛覺醒（韓到港澳「中聯辦」，始終說不清楚）。而今對香港反送中血淚抗爭，吳、韓竟與北京一致，視為「群眾暴力」事件，復使司馬昭之心，昭然若揭！令國人失望透頂！

從韓、吳致力2020奪權大計，不難看出，「權力」確實是「魘戒」，但要看戴在誰的手上！千萬不能落在「禍國殃民」之手！深盼現在執政當局必須善用「魔戒」，以驅逐惡魔，來福國利民，更質善用以壓制敵國、內亂者！（特別是紅媒和中共同路人）才能讓人民安心，大家安居樂業！ 就像川普抓住「魔戒」一樣，能壯大美國！積極發展國防軍力，讓中共不敢輕舉妄動（否則早就爭霸世界，為所欲為）！並以經貿手段壓制北京，使中共如坐針氈，戰戰兢兢！這就是「魔戒」的正向力量，必須發揚光大！台灣執政者須效尤善用之，避免讓城堡內通敵者，裡應外合，顛覆民主台灣！天佑台灣！

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