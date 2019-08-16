自由開講》柯文哲的交友條件

蘇世軒

如果同樣都是要賣台，至少蔡衍明還賣得正大光明，敢跟台灣人直球對決，我就是拿中共資金，當中共代理人，不爽不要看我中時中天、不要吃我旺旺仙貝。在賣台的江湖，蔡衍明可以說是一位可敬可恨的真小人，而柯文哲只是一個道貌岸然的偽君子。

柯文哲這幾天又語出驚人，接受電視專訪，自爆旺中集團原本是挺他的，但他不聽話，沒按照旺中集團董事長蔡衍明的話發言，說他自己不是帳單全收。我突然替蔡衍明感到惋惜，怎麼會有這種朋友，出事找我救援就算了，想選總統就故意把我牽拖下去，直接說我下指導棋，把「兩岸一家親」硬塞到我口中，不就是在幫台灣人認證我賣台嗎？幸好蔡董是個真小人，這樣對他來說可能是稱讚，要是一般人早就跟你翻臉告死你了。

柯文哲這幾天又語出驚人，自爆旺中集團原本是挺他的，但他不聽話，沒按照旺中集團董事長蔡衍明的話發言，說他自己不是帳單全收。（本報資料照）

這種感覺就很像有一種朋友，週五晚上自己去夜店狂歡，隔天被女友追問為什麼去時，也不事先跟你套好招，就說是因為你揪的不得不去，保證被他女友認定是你帶壞她男友。 柯文哲經常說自己沒朋友，這不是廢話嗎！要當你的朋友隨時都有被你銃康的可能就算了，如果還要被你媽說帶壞她的六歲小文哲怎麼辦？

不過柯文哲這個行為也不是第一次了，總統府國安會也曾經被他這樣銃康過。當初雙城論壇，柯文哲說完「兩岸一家親」後，感覺苗頭不對，為了平息眾怒，一樣牽拖國安會。國安會當然一頭霧水，假如事先有照會一下，幫忙柯文哲市長緩個頰也不是說不行，但柯文哲連問都沒問，直接就把責任推給國安會，為你背書是我們應該是嗎？。

後來發現對方態度太強硬，不給面子才自己承認根本沒有送演講稿到國安會備查，因此有了驚世名言「既然國安會沒有收到，你們管我寄A稿還B稿？」結果現在跟當時一樣，四天了說不出蔡衍明到底要他說什麼，最後可能又要說「你忘記了，我也忘記了，所以也不用管我說的是不是事實，反正我們都記不起來？」 最後，看看那些曾經幫助過柯文哲，卻離開柯文哲身邊的朋友，柯文哲給他們的回報又是什麼？2014年的競選團隊是「烏合之眾」、「雜牌軍」，簡余晏是「棄職潛逃」，蘇麗瓊是「撈不到油水才離開。」

所以啊，柯文哲市長，你原本是所有人都嚮往的明月呀，無奈啊，你卻只偏愛躲在陰暗角落中的壁虎，就不要再說自己沒朋友了，你是憑實力沒朋友。

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