自由限時批》「討厭韓國瑜」蔚然成形！新「三角」形勢大好？！

董森霖

韓國瑜在當選高雄市長前是個「神」！才不過8個月，卻因「得意忘形」選總統，反因品德操守和執政能力經不起檢驗，現已淪為被「討厭的奸巧政客」！

而一旁虎視眈眈的柯文哲、郭台銘、王金平「新三角」，正進行結盟合作事宜，行情看漲！可能帶走大批「是韓不投」的選民！7月以來，每週一次的民調顯示，韓週週下滑，已產生「被換」及國民黨存亡的新危機！至於「新三角」形成的「三腳督」新情勢，是否威脅小英總統的連任？！仍須觀察其合作的契合度，及是否由郭董代表參選，此又連動國民黨的裂解程度，和國內外局勢的詭譎變化等等，方能明朗化。

韓國瑜不到一年半的「造神」，已通通經不起社會檢驗！光是網路出現的「說謊大全」，就已暴露其品德操守的不堪！（資料照）

然則，不論「三腳督」如何變化，韓國瑜日走下坡，甚至邊緣化的態勢，日益明顯，將連帶使國民黨趨向泡沫化！是以，何去何從？「換韓」？！在在引發藍營基層的焦慮！畢竟「魚與熊掌」不能得兼；何況「一鳥在手，勝於百鳥在林」，古有明訓！足見保住高雄乃是國民黨的當務之急！否則全軍覆沒，危在旦夕矣！

其實，韓國瑜不到一年半的「造神」，已通通經不起社會檢驗！光是網路出現的「說謊大全」，就已暴露其品德操守的不堪！（不論當立委的花天酒地，連三年前當北農總經理亦然），而對高雄市民的「誠信」也出了大問題（模範學生送「為什麼愛說謊」的書，或穿「溜之大吉」衣衫等等）；而治理市政能力，更是不堪聞問（按：柯P就質疑其能力，充其量為北農總經理程度，更酸韓把國民黨整到毀了！而能力或可訓練，但品德就很難了），如今非僅上班不正常（媒體追蹤報導鉅細靡遺），還分平日、週休（假日）跑造勢，簡直荒謬至極（首長責任制是全天候的）！無怪最近連淹水處理的民調不滿意度高達56％！

特別是，近來國民黨黨內前仆後繼的公開質疑，韓竟然未能謙卑反省，還利用黨紀開鍘「樹威」，自令基層黨員寒心！像黨國大老趙守博都在黨內中評會勸他公開宣布戒酒，亦有黨內同志勸他做健康檢查等等，通通充耳不聞。結果國民黨中評委陳宏昌11日說「國民黨怎麼提名一個整天打麻將、吃喝玩樂抱女人的總統候選人？這樣如何教育子女？」，居然翌日就被黨中央開除黨籍！讓人瞠目結舌！而韓國瑜連自己都承認年輕「放縱過」（三年前的北農呢？！甚至更早有其他媒體人爆料黨主席吳敦義還握有韓國瑜喝酒照等等說法）。

然而韓卻在臉書聲稱上任以後「沒再打過一場麻將」。豈料，就有網友爆出韓國瑜在峇里島度假時，與立委許淑華等人打麻將的照片，韓竟批是「國家機器在監視我」！昨天「新聞面對面」主持人謝震武更在節目上說，韓國瑜做出這樣的發言時，「你清不清楚你在講的是什麼？」「你沒打過一場麻將，我們在峇里島，那見鬼了！韓陣營面臨到的危機是，這不是單純一場麻將而已，這些事凸顯出來的是，未來主持國政之後，是這樣的主政法嗎？」，誠是一針見血！

現更有一起打高雄選戰的「戰友」楊秋興在海外寫臉書爆料，指韓國瑜自己説不愛錢，還在107年11月17日鳳山造勢時，承諾要捐出選舉補助款、節餘款，至今仍空口白話，他進一步質疑，韓國瑜最擅長打預防針，自承20年前多麼靡孄，現在已改頭換面，且還背誦心經！」而「吃、喝、嫖、賭都是過去式，但小三、酗酒、夜店則是現在進行式啊！又怎麼說呢？怎麼告陳宏昌呢？！」

楊秋興認為，韓擅長操作權術（話術亦然），最典型的庶民與權貴二分法，正是共產黨的鬥爭方式，由其申報的現金存款、30多張儲蓄型保單、高級違規農舍、高級電梯別墅，哪裡是庶民啊，何況家族當了那麼多屆的議員、立委，是權貴吧！（註：其長女韓冰、還就讀加拿大英屬哥倫比亞大學社會學系，二女韓青、同就讀加拿大英屬哥倫比亞大學理學院，長子韓天則在台唸高中）

楊秋興還直言，韓尚有更大的未爆彈，北農時期採購案、選舉undertable（檯面下）的捐款、會計師簽證的選舉經費，內行人都很清楚，監察院申報單據都已握在民進黨手中，「單據申報都確實嗎？這可能還有刑事責任呢」？（根據「政治獻金公開查閱平台」資料顯示，高雄市長韓國瑜去年選舉時的政治獻金收入是1億2914萬9779元，支出則有1億1408萬5719元，最後剩餘1519萬5060元。）

楊秋興說，韓國瑜2001年到2009年被起底在北京大學念政府管理學院博士班長達9年，管理學院是專門培養高級幹部機構，這段期間，韓一直自稱是「潦倒落魄在山上修行」帶過，其實是「在大陸潛修」，如今已露出馬腳，這才是真正問題的嚴重所在！他並強調，「難怪蔡衍明動用所有媒體的力量支持韓國瑜」，「在初選過程？整個黨、中常會被所謂的韓粉把持，自稱韓粉天王的幾位，就是早期民進黨的邊緣人啊，我們知之甚詳！但很遺憾卻影響了黨的決策與走向」。他認為，吳敦義說絕不會「換韓」，但這就暴露出韓國瑜的不適仼與國民黨的危機！

由上簡述，不難了然韓國瑜和國民黨的危機！而韓的「德不配位」，已是昭然若揭！就算用「鋸箭法」、「蓋鍋法」或瞞天過海等等招數，皆難以一再的欺騙選民！而楊秋興因為這件事，已退出國民黨。

從最近的民調就已顯示，台灣有超過一半以上的選民「討厭韓國瑜」，就連所謂的「鐵粉」更是在「崩裂」中！根據今天「綠黨和三立新聞網」合作調查的最新民調，一向被視為藍營鐵票倉的軍公教族群支持率基礎，已然鬆動！根據民調顯示，在軍公教受訪者中，蔡英文支持率為40.9％，韓國瑜為41.2％，還略輸0.3％；而在藍領階級民眾中，蔡英文支持率為40.4％，韓國瑜為39.2％，也顛覆外界對主打庶民總統形象的韓國瑜，在支持率所佔優勢的刻板印象！另在各縣市，蔡英文在高雄市的支持率持續以50.6％，勝過韓國瑜的33.4％，而在雲林縣，韓國瑜的支持率為23.5％，竟遠輸於蔡英文的47.9％。

另《美麗島電子報》昨（14）日公布的8月上旬民調指出，若是藍綠對決，蔡英文以50.3%的支持率大勝韓國瑜。而「三腳督」若為：蔡英文、韓國瑜、郭台銘，蔡有38.2%的支持度、韓為27.3%、郭則是24.4%；若改由蔡英文、韓國瑜、柯文哲3人競逐，蔡英文仍舊是最高，拿到36.4%的支持度、韓國瑜為27.7%、柯文哲則是25.1%。若是最後僅剩下藍綠對決，也沒出現「換韓」，蔡則以50.3%支持度領先韓國瑜的36.5%；若是出現「換韓」的狀況，韓國瑜被郭台銘取代，郭董蔡英文則會呈現拉鋸現象。

綜觀整份民調數據，韓國瑜在藍綠對決、三腳督的局面下，都落後蔡英文多多，情勢相當岌岌可危。

當然，大選情勢變化萬千，短期雖無法斷定勝負，但仍有脈絡可尋！如今韓國瑜已不再風光，敗象顯著，值得持續觀察。而盛傳已久的三方會談（柯、郭、王），原定18日會面，現因王金平時間有變，屆時能否如期，尚有變數。原則上，三人的策略性合作方向不變，恐是在誰領軍部分尚有爭議（郭王的正副，柯持隨意彈性態度），亦在研究適當的時機出手等等，讓我們繼續看下去！

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