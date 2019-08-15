伊朗與西亞世界》穆斯林團結的百年政治

近40年最反對以色列與美國、最支持巴勒斯坦的國家，竟是不屬於阿拉伯人的伊朗。而且，伊斯蘭信仰有遜尼派與什葉派的區別，佔多數的遜尼派穆斯林，反而不如少數的什葉派穆斯林那麼反以色列、反美。百年前「團結阿拉伯」氣氛濃厚之際，因為諸多因素影響下，只有納賽爾還有點兒成果，而今日哈梅內意的喊話，值得觀察「團結穆斯林」的重責大任，是否會轉移到伊朗身上。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

現在正值穆斯林的麥加朝聖（Hajj）期間，伊朗精神領袖哈梅內意（Ayatollah Khamene’ i）說：「『朝聖』是個團結穆斯林的時機，以對抗美國現在於西亞所施加的壓力。」自1979年以來伊朗就持反美的立場，但上個世紀其實多數穆斯林都在進行對抗西方帝國主義的工作，只是沒有人成功。今日哈梅內意的喊話，是否會有成果呢？

百年前鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）瓦解後，在穆斯林世界居多數的阿拉伯人，便是以「泛阿拉伯主義」（Pan-Arabism）做為團結的工具，以對抗英法的壓迫、猶太人的土地侵佔。然而，在英國與法國尚能夠宰制西亞的情況下，阿拉伯人的抵抗很難有成功的機會。因此，伊拉克、約旦的領導人雖然來自先知穆罕默德的哈希姆家族（Hashmite），但其權力基礎還是來自於英國的扶植。伊拉克境內反英國的浪潮，以及反對猶太復國主義（Zionism）的發展，都沒有很好的機會發揮政治影響力。埃及自1882年被英國佔領，其反英運動雖從未停歇，英國就算受到困擾，卻仍是擁有非常大的軍事影響力，以致於第二次世界大戰期間，當英國正在對抗「邪惡」的納粹德國時，不少阿拉伯人倒是很歡迎德軍進入西亞來對抗「罪大惡極」的英國。

伊朗精神領袖哈梅內意。（EPA）

在那個時代「團結阿拉伯人」的氣氛四處可見，例如敘利亞的復興黨（Ba’ath Party）就是一個例子，到了50年代在伊拉克也有分部，而且兩國的復興黨都先後在60年代之後成為執政黨。但當時掌握團結阿拉伯人氣勢的是埃及總統納賽爾（Gamal Abdel Nasser），他在1954年成為埃及領導人之後，不單是將他反英的情緒納入政策之中，也對以色列採取封鎖策略，原本英國掌握蘇伊士運河（Suez Canal）的經營權，納賽爾也要將之收回，推動運河國有化政策，這也引發了1956年的蘇伊士運河戰爭。納賽爾反英與反以色列的姿態，讓「納賽爾主義」（Nasserism）成為阿拉伯地區中最受矚目的勢力，敘利亞、伊拉克、沙烏地阿拉伯都有不少納賽爾主義者（Nasserist）。而納賽爾背後有蘇俄支持，雖然埃及不致於因此成為共產國家，但「納賽爾主義」與「共產主義」的結合，成為美國必須逐漸插足西亞、進一步支持以色列的重要因素。

然而，納賽爾並沒有辦法消滅以色列。1967年埃及與敘利亞一同對抗以色列的戰爭，結果卻是埃及的西奈半島（Sinai Peninsula）、敘利亞的戈蘭高地（Golan Heights）都被以色列佔領。不少人質疑「納賽爾主義」是否能團結阿拉伯人，這使得納賽爾身心都受到衝擊，於1970年心臟病去世。其實，「納賽爾主義」盛行之際，不斷有傳言指出沙烏地的「納賽爾主義者」可能會取代沙烏地國王紹德（Saud）的權位。因此，1964年接任沙烏地王位的費薩爾（Faysal），在納賽爾於1967年戰敗給以色列之後，就開始加強對以色列的批判力道，企圖取代埃及坐上團結阿拉伯人的領袖地位。1973年，沙烏地提高石油價格，用「石油武器」（oil weapon）逼使國際社會停止對以色列的支持。而且，沙烏地要的是「所有穆斯林團結」，也就是不僅是阿拉伯穆斯林，更要全世界的穆斯林團結起來，企圖心比納賽爾更大。不過，沙烏地在30年代建國之後，雖然反對英國在阿拉伯地區的霸權，卻是選擇與美國的合作。於是，沙烏地即使對以色列進行打擊，但沙以兩方背後的老闆都是美國，這使得沙烏地的行動缺少「反西方帝國主義」的元素，而產生「團結阿拉伯人（或穆斯林）」資格不符的問題。

納賽爾背後有蘇俄支持，雖然埃及不致於因此成為共產國家，但「納賽爾主義」與「共產主義」的結合，成為美國必須逐漸插足西亞、進一步支持以色列的重要因素。左為卡斯楚。（utexas.edu）

1977年埃及總統沙達特（Anwar Sadat）與以色列和談，其目的是為了拿回西奈半島，還獲美國總統卡特（Jimmy Carter）邀請參加大衛營（Camp David），因而受到反對勢力的批判，更在1981年遭到槍殺。反而那時期伊朗因為1979年革命之後，何梅尼（Ayatollah Khomeini）政府持反美立場，連帶批判以色列，從與美國友好轉變成為敵對國家，巴勒斯坦解放組織（PLO）領導人阿拉法特（Yasser Arafat）立即前往伊朗祝賀何梅尼。1981年埃及新總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）不願國家再受到阿拉伯人的批判，試圖對外展現集結阿拉伯人的意圖，先是接待了阿拉法特，之後又促成阿拉法特與約旦國王會面。但問題是，穆巴拉克並非要團結阿拉伯人來對抗以色列與美國，只是為了維持阿拉伯人的友好狀態，這時穆巴拉克的「團結阿拉伯人」與以往的氣氛完全不一致。

穆巴拉克（左）與阿拉法特（右）。（AP）

如此一來，近40年最反對以色列與美國、最支持巴勒斯坦的國家，竟是不屬於阿拉伯人的伊朗。而且，伊斯蘭信仰有遜尼派（Sunni）與什葉派（Shiite）的區別，佔多數的遜尼派穆斯林，反而不如少數的什葉派穆斯林那麼反以色列、反美了。從現今加薩走廊（Gaza Strip）一再遭到以色列轟炸，也未見阿拉伯國家像過去一樣再度對以色列用兵。美國總統川普（Donald Trump）主張以色列享有對戈蘭高地的主權，敘利亞此時身處內戰、伊斯蘭國破壞等問題，也很難有所反擊。

美國電影《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers Endgame）裡，美國隊長（Captain America）在面對敵手薩諾斯（Thanos）時喊出：「復仇者，集結！」（Avengers, Assemble）。此時伊朗的哈梅內意在朝聖之際團結穆斯林的喊話，似乎也有一樣的氣勢與意涵。把伊朗精神領導人比喻成美國隊長，其實是相當不倫不類，上文的比喻僅是玩笑話。

總之，百年前「團結阿拉伯」氣氛濃厚之際，因為諸多因素影響下，只有納賽爾還有點兒成果，今日哈梅內意的喊話，尚不能斷言不可能有成果，但值得觀察「團結穆斯林」的重責大任，是否會轉移到伊朗身上。

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