胡，怎麼說》謊，謊，謊！膨風，膨風，膨風！

韓國瑜、柯文哲，一對寶。一個謊言一個個被刺破，消風！一個則不斷吹汔球脹大自己，膨風！

「上任高雄市長後，沒再打過一次麻將」，謊言！一張照片馬上打臉韓國瑜，他明明今年過年期間在峇里島打了麻將。

昨日有民眾爆料韓國瑜（背對鏡頭）與許淑華等人，過年期間在峇里島飯店打麻將。（翻攝林智鴻臉書）

沒醉過一場酒、沒去過夜店、不知夜店長怎樣...，都被強烈質疑以及被事實打臉。又是謊言！

韓式謊言還真多！「一瓶礦泉水、一碗魯肉飯」，從蔡正元爆料的4000萬元、吳敦義之後相關談話，以及韓國瑜最近公布的政治獻金收入高達1億2914萬元。證實前述那1+1神話根本就是謊言！

「高雄市長做好做滿」，謊言！他上任高雄市長還不到半年，就投入總統選戰，只把高雄市長當做更上層樓的墊腳石，用後即踼！

「高雄發大財」，高雄市民高票選他當市長，沒有發大財，只有做大水，而且做大水時，經常是市長不知何處去，原來他去其他地方造勢拼總統也。發大財又是謊言加一。

「願為中華民國粉身碎骨」，卻去中共駐港中聯辦，配合中聯辦主任王志民演出「一國兩制在香港好棒棒」樣板戲。而「太上港府」中聯辦，在香港幕後操控「送中條例」，引發百萬計香港人民大規模反送中連續上街頭示威抗議事件，足證韓國瑜說的「願為中華民國粉身碎骨」全是假語謊言，他做的事更會「造成中華民國粉身碎骨」！

謊謊謊！假假假！韓國瑜的聲勢就是由謊、假兩個構成的。經不起事實檢驗，被事實一個個刺破，就快速消風乾扁。

謊謊謊！假假假！韓國瑜的聲勢就是由謊、假兩個構成的。（資料照）

昨天，國民黨中常會藉開除批評韓國瑜賭、酒、色的陳宏昌，更決議凡黨員有「詆譭污衊」韓國瑜者，一律馬上開除。原來，韓國瑜是不能檢驗的、碰不得的，即使黨員講的是事實也不行。這豈不就坐實了韓國瑜他是謊、假兩字堆砌而成的？為了防止被刺破消風，所以為韓國瑜特別打造一座專屬的黨紀「金鐘罩」！

那麼，國民黨何不在這座金鐘罩上，貼上一張標語:「易碎品韓國瑜」，並加警語:凡黨員觸摸、嗆聲、批評等等，造成韓國瑜形象損傷者，一律黨紀開鍘砍頭？

韓國瑜只是國民黨提名的總統候選人，就這樣對待黨員，如果韓國瑜當上總統呢？全國國民豈不都要被這樣對待？這是什麼專制恐怖統治！

再看另一個也是吃碗內看碗外、眼睛朝天看、整天想著登大位的現任市長柯文哲，他最近的發言都在膨脹自己，就像自己為自己灌風吹汔球。像他自稱，當年去唸化學系，台灣得得諾貝爾獎的就不只李遠哲一人。還自稱自己是中、美、日都可接受的人選。昨天稱，台灣將面臨「危急存亡之秋」，誇稱他與郭台銘都是「危機型領導人」。

再看另一個也是吃碗內看碗外、眼睛朝天看、整天想著登大位的現任市長柯文哲，他最近的發言都在膨脹自己，就像自己為自己灌風吹汔球。（資料照）

拉郭台銘與他並列，好像「天下英雄唯使君與操爾」的曹操與劉備，這當然是因柯最近急於拉攏郭台銘，以便大搓柯郭王三方圓仔湯。

其實，美、日等國對他親中色彩很濃的疑慮很深，但他要怎麼膨風自己，就由他吧，反正「膨風水蛙刣沒肉」，自己灌汔膨風，很快就會被刺破消風！

他自稱「危機型領導人」，其實，他自己講的話就刺破自己的汔球，他一方面說「台灣面臨危急存亡之秋」，卻多次以「芒果乾」惡意嘲諷深切感受台灣面臨存亡危機「亡國感」的人。

他根本就是一個製造台灣危機、為了自己不惜輸掉台灣的政客！

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