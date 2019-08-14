自由限時批》瞎咪？！股市也出現「韓國瑜」概念股？！

何經濟

有一名留美的股市陳姓分析師，昨天在有線電視第93頻道「股市之寶」節目中，驚爆旺中蔡衍明旗下的媒體近來大肆報導拉抬與「華為」相關股票，引發市場高度關注！猶稱為「韓國瑜概念股」，顯然已與「郭台銘概念股」（「鴻海」等）、柯文哲概念股」（玉晶光等），及「小英概念股」（台積電、生化科技等），大有「分庭抗禮」之勢，此顯然亦與2020大選籌措資金有關。謂「大軍未動，糧草先行」，古有明訓。何況皇帝不差餓兵，所以要選總統的人（包括KINGMAKER或大金主），更須積極資金籌措及招募政治獻金運用，無乃正常，只要合法，取用有道，並無問題。

然則，如「華為」也者（據瑞士信貸最新報告彙整，與「華為」有供應關係的台廠及旗下子公司，估計至少37家廠商受到不同程度的衝擊），至今仍在美國政府「嚴令禁止」範圍之內，而美國商務部對「華為」禁令的90天寬限期，亦即是將在台灣時間本月18日就到期了！而台灣的政府及相關企業，也只有設法避險，趨吉避凶，讓損失至最低程度，自不宜在股市炒作逾分，易使投資散戶不明就裏，在漲跌之間蒙受損益，反而值得金管會正視，以維護台灣投資大眾權益！

川普對5G的「選邊站」，十分堅持，難以動搖，絕對是反「華為」到底！（路透）

儘管目前消息的真偽紛亂，中美貿易戰亦繼續惡化，但美國政府不再與「華為」做生意，則是相當明確！據12日CNBC報導，川普已明確表示，他已經決定了，美國再也不會與「華為」做生意，直接杜絕跟「華為」打交道，事情會簡單很多！而日前美國也已呼籲英國不允許部署「華為」5G（印度亦然），要求採取和美國同樣的立場。美國認為「華為」幕後是中國政府！因此，使用華為的設備，會對美英雙方造成網絡以及國防安全威脅，當有助澄清股市散戶的疑慮。

如今美國基於國家安全考量，視「華為」為潛在的國家安全威脅「敵人」，復在7日宣布禁止美國聯邦機構採購中國企業設備和服務，包括：華為、中興通訊，海能達，海康威視和大華等5家中國公司，並針對電信設備、視頻監控設備和其他有疑慮產品，皆禁止採購。此一新規定已於本月13日生效。直至明年（2020）的8月，美國政府將被要求遵守更廣泛和單獨的禁令，禁止政府機關向這些中國公司採購服務和產品。美國且指責這些公司從事間諜活動並竊取知識產權。雖然，這些公司一再否認受中國政府的控制，致一直處於北京和華盛頓之間不斷升級的貿易戰的十字路口。

而美國貿易代表署（USTR）昨天固宣布延後對中國三千億美元商品加徵10％關稅之事，延後至今年12月15日。但也只是針對包括，包括電腦、遊戲機、部分玩具、電腦螢幕，以及部分服飾、鞋類等品項的關稅課徵（另一些產品屬「健康、安全與國家安全等因素」，則將完全豁免）。不過，對「華為」的禁令則「外甥打燈籠照舅（照舊）」，未有鬆動。，便值得國人重視和深入了解。

此外，目前「華為」為了擺脫美方的控制，已加速零組件「去美化」腳步，由於台灣並沒有在「再制裁」清單當中。中長線來看，「華為」或將會轉而希望台灣供應鏈擴大產能來支援。此對台廠而言，仍應視政經局勢的變幻莫測，作審慎的「停、聽、看」！而5G時代的來臨，其產業應用不止在物聯網，包含手機APP產業、雲端伺服器、自動車、智慧城市、居家醫療、城市交通、國防安全等等，值得作通盤研究組合，俾能完整的與5G串聯，以福國利民。才是正辦！

再者，川普對5G的「選邊站」，十分堅持，難以動搖，絕對是反「華為」到底！無庸置疑！而此自亦會直接間接影響台灣政經局面的複雜變化！且亦與台灣2020大選關連，一旦「變盤」，肇致「親中」政權上台，後果就更堪虞矣！

如今股市出現了「韓國瑜概念股」，其動向自也影響政經、媒層面！也就是說，在媒體集團的手伸入股市後，並非只有經營的「圖利而已，而是更能汲取更大的政治利益，更能在台灣政壇呼風喚雨！甚至配合北京的「一國兩制」，改變國家主權的面貌，淪為中國統一的版圖，看看今天的香港！令人不寒而慄！這才是台灣選民另一真正憂心的所在！值得朝野省思。

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