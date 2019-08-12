韋恩的食農生活》藥膳不得宣稱療效！只許州官放火？？？

中藥的效果大家耳熟能詳，尤其以餐飲業者可能比較沒注意到食品廣告法規，常常有聽到誤觸法規的餐廳傳出。但是如果政府單位自己也做了錯誤示範，更會讓民眾受到誤導，如果因此誤蹈法網，難怪人民無奈又喊冤。

韋恩的食農生活

中藥的藥膳是台灣獨有的飲食文化，雖然源自中醫藥的文化傳統，但是因為藥膳不是藥品，所以必須受到食品法規的管理，依規定不得宣稱療效。

日前新聞報導， 新北市一家鴨肉餐廳，最近餐廳的牆面，改貼上大大的紅色布條，寫上抱歉，這裡不能有廣告牆，原來他們近來遭檢舉，衛生局上門稽查，因為他們是餐廳，但當初為了裝潢能豐富些，特地引用本草綱目紀載的療效當看板，因為食品不能宣稱療效，所以受罰，這也是依法行事，無可奈何。

只是中藥的效果大家耳熟能詳，尤其以餐飲業者可能比較沒注意到食品廣告法規，常常有聽到誤觸法規的餐廳傳出。但是如果政府單位自己也做了錯誤示範，更會讓民眾受到誤導，如果因此誤蹈法網，難怪人民無奈又喊冤。

就以同樣是新北市所屬下的政府經濟發展局，之前就辦過 「法古帖‧養精氣─我的中藥美麗日記」的活動，在新月橋下廣場登場，現場除有各式中藥互動體驗遊戲及產品展售外，還有中藥舞、中藥叫賣哥等輕鬆熱鬧的舞台表演，更提供2千杯四大金釵養生茶飲與2千份藥燉排骨，讓民眾免費試吃品嚐，吸引長長的排隊人龍。

值得注意的就是新聞稿就指出，「活動中提供中藥藥膳「帝王何首烏排骨」…嚴選中藥材何首烏調配，讓大家喝後唇齒留香，也祝福品嚐到的民眾今年都能有好氣色、好髮色! 」另外新聞報導也寫「 4大金釵養生茶飲，分別為消除疲勞、增強代謝能力的「西施沉魚」，以及調節血壓、改善睡眠、可保持曼妙身材的「昭君落雁」，還有提升智力、疏肝解鬱、抗衰防老增強免疫力的「貂蟬多智」，再加上補氣養陰、養血滋肝、美顏安神的「貴妃傾國」。

韋恩不禁要說，依照同樣法規來看，這些宣傳一樣觸犯了食品宣傳療效的法規。舉例來說：

1、好髮色的髮以及曼妙身材屬於人體部位，不得宣稱，要罰。肝、血都屬於器官，要罰。

2、消除疲勞 、 調節血壓、 防老、增強免疫力更是觸犯更嚴重的健康食品管理法，罰則更重。

3、而且何首烏目前仍不屬於食品食用的中藥材，更是觸犯了藥事法。

所以如果新北市衛生局依照公平的與對老百姓採取同一標準來開罰，我認為恐怕新北市經濟發展局該被罰個幾十萬跑不掉。

其實從這件事件，就可以看出台灣施政的幾大弱點：

1、中藥藥膳的定位不明，明明是大好的數千年的歷史文化與健康保健的資產，但是沒有好好規劃，落得綁手綁腳，在世界上遠輸於韓國人參與美國西洋參的地位。

2、政府的本位主義作祟，衛生局與經濟發展局標準不一，這樣如何服眾？

3、如果政府單位自己無法以身作則，那又如何教育民眾？

這樣的情況在台灣已經很久，亟待法規環境更加健全。目前至少希望政府做好橫向溝通，民眾也要多理解法規，不然會被罰得很無奈。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 藥膳不得宣稱療效！只許州官放火？？？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法