自由限時批》中共自己打敗自己！

辛文

中國共產黨終將打敗自己！不論是內憂外患（最近北戴河會議討論重點在「防範化解內外部重大風險」，包括中美貿易戰、國內經濟、香港、人事及黨建工作等五大議題，鴿派鷹派交鋒劇烈空前，危機重重），乃至摧毀新疆人權成人間煉獄，又文攻武嚇港台均遭到空前嚴峻困境，已趨近「崩潰」邊緣！川普此時與中共對幹，只是順天應人，維護民主自由大纛，適時「替天行道」罷了！

其實，中共自設意識型態的條條框框太多，不論軍事、經貿、文教等一切，均不離教條主義，形同「自縛手腳」，難以應變制變；加以獨裁的權力桎梏，一味倒行逆施，實難存活在今天新世紀浩浩蕩蕩的自由民主潮流之中，而專制執政中國徒增貪污腐敗，民不聊生現象，層出不窮，其輪迴如帝制生剋敗亡，終將回歸「以民為主」的源頭，唯有重視自由人權，力行任期制選舉的民主政治大道，始能轉危為安，否則「暴政必亡」！古今中外歷史例子，不勝枚舉，堪為殷鑑！

類此的政治意識掛帥，自使經濟關在「鳥籠」裏，任自由經濟市場宰割，無乃「自作自受」！中美經貿戰，遭到川普痛宰，只是剛好而已！

川普近來不斷將砲火連發對準中國，就是因為北京的「出爾反爾」、耍詐或的磋商，自不符國際自由經濟市場原則（像在WTO便已享受開發中國家的優惠關稅待遇數十年），故而先對中國價值3千億美元的進口商品加徵10%關稅，以符公平，現又因北京不知好歹反撲，故將中國貼上「匯率操縱國」的標籤。

根據《彭博》報導這只是「前菜」，因為川普的「武器庫存」還很多！像川普在8日的推文，就呼籲聯準會調降利率、削弱美元，來幫助美國出口商受益。據了解，白宮內部的鷹派，也一直在敦促財政部直接干預貨幣市場。上週便宣佈對中國價值3千億美元商品的關稅，從10%調高至25%。而彼得森國際經濟研究所（PIIE）的貿易專家霍夫鮑爾（Gary Hufbauer）認為，美政府可能增加中國對美投資的壁壘，或是瞄準中國的能源供應，撤銷北京向伊朗、委內瑞拉購買石油的豁免。白宮官員更警告，其他相關的出口管制政策目前暫時擱置，但皆有可能再啟動，其中包括將牽扯入新疆宗教迫害事件的中國公司列入黑名單。（另美國國會已提出一項可撤銷香港獨立關稅區制裁法案等等）

川普近來不斷將砲火連發對準中國，就是因為北京的「出爾反爾」、耍詐或的磋商，自不符國際自由經濟市場原則，故而先對中國價值3千億美元的進口商品加徵10%關稅，以符公平，現又因北京不知好歹反撲，故將中國貼上「匯率操縱國」的標籤。（REUTERS）

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro曾有2012 致命中國Death by China）9日並指出，中國打算繼續貶值人民幣來取得優勢。他在《CNBC》節目中表示：「很明顯，中國正在貿易戰中操縱貨幣匯率，若他們再繼續這麼做，我們將採取強硬行動來反擊。稍早，中國將人民幣中間價定在2008年4月以來的新低，已將人民幣貶值10%以上，目的是為了緩衝關稅帶來的影響。」對於中國停購美農產品的報復，納瓦羅表示所有美農將團結起來，不再受中國的侵害。他強調，不像美國的消費者，中國消費者將因美國祭出的關稅飽受苦頭。更表示，中國操縱匯率還將產品降價，最終將承擔所有後果，受到的損害將遠遠超過美國！顯然，中國將得不償失，甚至重傷倒地！

此外，川普的政治顧問白邦瑞（Michael Pillsbury）（揭穿中國詐騙美國經貿科技的前CIA中國通，著有The Hundred-Year Marathon: China's Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower）則表示，川普除了擁有「很多的武器」，也更加務實，而這些措施背後的關鍵，是要向習近平傳達訊息，絕非草率的行動。中國縱有破釜沉舟之意，欲阻擋川普的連任之路，此亦將是「痴心妄想」！畢竟民主政治有其療傷功能，比較扎實，不像極權國家「外強中乾」，經不起經濟金融的風吹草動！只要看中國資金狂逃（紅色權貴家族，貪腐高幹比比皆是），淪為巨幅外流，足見事實勝於雄辯，無怪連川普都要表示「笑納」！（川普6日在推特上表示，「美國正處在絕佳位置」，因為有數量龐大的資金和企業，正從中國及其他地方湧入美國！足堪佐證）

顯然，美國朝野已對中共已進行全方位的「制裁」（包括軍事部署，武器更新），在在是「有備而來」！而中共高層卻仍停留在「義和團、紅衛兵」的封建思維，抱殘守缺，毫無能力創新、開拓新視野和因應世界民主潮流的作為，以為靠民族意識教條的「精神武裝」，和比美國、俄羅斯次一等的科技及武器競賽，便能「稱霸世界」？！類此的自我麻醉，可以矇騙中國人民一時，但對超強的美國，早已被戳穿、不值一文了！

如今香港連續兩個多月，高達二百多萬人次的反送中的爭自由的血淚抗爭，已是遍地開花，震驚全球！民主國家包括美國朝野各方，莫不紛紛譴責和行動支持！川普更在白宮公開表態支持，還說「這是我見過規模最大的示威！」並表示香港示威者在追求民主，因為沒有什麼比民主更好！當被記者問到當天發生在香港的民眾血淚抗議事件。「他們追求的是民主，我認為大多數人都希望民主！」川普更強調：「他們渴望得到民主，不幸的是某些政府就是不想要民主，但這就是這事件的核心所在，這完全是關於自由民主，沒有什麼比民主自由更好的了，而美國就是民主最佳的典範！」誠是一針見血！中共當局難道還要仿64，繼續當「屠夫、劊子手」嗎？！

美國前海軍上將斯塔夫里迪斯（Admiral James Stavridis, Ret.）亦在《彭博》撰寫評論指出，中國因為台灣因素，不致於對香港軍事鎮壓，因為中國擔憂這會在台灣激起強大的獨立聲量。除此之外，另根據媒體報導，香港居民700多萬中，有一半以上擁有外國護照，一旦兵禍連結，式將肇致「八國聯軍」歷史重演，可不慎懼哉！

簡言之，不用說中共派軍或利用黑幫、警察血腥鎮壓施暴香港居民種切，美國及盟邦也早已以「天羅地網」方式圍堵中國（包括印太區域的軍事同盟及台灣），只要北京錯估形勢，一旦動武，勢將遭到全面性的軍事科技、經貿重大反撲、吞噬！中國則將面臨經濟崩潰，生靈塗炭，甚至危及中共政權的延續性！（美國本土影響有限） 即使如此，目前的香港亦已出現資金外逃跡象，根據台灣的官方一項統計，今年上半年港資來台投資金額翻倍成長，增幅較去年同期增加203%，金額達3.4億美元；跨國企業擔憂政治將影響香港金融自主性，擔心企業因為「國安」問題遭到調查，嚴重影響香港多年經營的自由形象。隨著香港「東方之珠」的光環，日漸黯淡，新加坡也已有機會取代香港成為東亞金融重鎮，值得持續觀察。

如今香港的「一國兩制」早已「名存實亡」，經過反抗中一場血淚洗禮，情況更趨複雜劇烈，致使反「中共」聲浪在大陸和國際間大起，蔚為「討厭共產黨」時潮，正方興未艾之中！如今的民主陣營顯已與中共壁壘分明，除非中共有「天崩地裂」的「脫胎換骨」改變，否則勢將日漸式微，新的一波「改朝換代」必將崛起（有如前蘇聯一夕解體），民主的中國或將嶄露一線曙光！

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