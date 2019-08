自由限時批》中共自己打敗自己！

辛文

中國共產黨終將打敗自己!不論是內憂外患(最近北戴河會議討論重點在「防範化解內外部重大風險」,包括中美貿易戰、國內經濟、香港、人事及黨建工作等五大議題,鴿派鷹派交鋒劇烈空前,危機重重),乃至摧毀新疆人權成人間煉獄,又文攻武嚇港台均遭到空前嚴峻困境,已趨近「崩潰」邊緣!川普此時與中共對幹,只是順天應人,維護民主自由大纛,適時「替天行道」罷了!

其實,中共自設意識型態的條條框框太多,不論軍事、經貿、文教等一切,均不離教條主義,形同「自縛手腳」,難以應變制變;加以獨裁的權力桎梏,一味倒行逆施,實難存活在今天新世紀浩浩蕩蕩的自由民主潮流之中,而專制執政中國徒增貪污腐敗,民不聊生現象,層出不窮,其輪迴如帝制生剋敗亡,終將回歸「以民為主」的源頭,唯有重視自由人權,力行任期制選舉的民主政治大道,始能轉危為安,否則「暴政必亡」!古今中外歷史例子,不勝枚舉,堪為殷鑑!

類此的政治意識掛帥,自使經濟關在「鳥籠」裏,任自由經濟市場宰割,無乃「自作自受」!中美經貿戰,遭到川普痛宰,只是剛好而已!

川普近來不斷將砲火連發對準中國,就是因為北京的「出爾反爾」、耍詐或的磋商,自不符國際自由經濟市場原則(像在WTO便已享受開發中國家的優惠關稅待遇數十年),故而先對中國價值3千億美元的進口商品加徵10%關稅,以符公平,現又因北京不知好歹反撲,故將中國貼上「匯率操縱國」的標籤。

根據《彭博》報導這只是「前菜」,因為川普的「武器庫存」還很多!像川普在8日的推文,就呼籲聯準會調降利率、削弱美元,來幫助美國出口商受益。據了解,白宮內部的鷹派,也一直在敦促財政部直接干預貨幣市場。上週便宣佈對中國價值3千億美元商品的關稅,從10%調高至25%。而彼得森國際經濟研究所(PIIE)的貿易專家霍夫鮑爾(Gary Hufbauer)認為,美政府可能增加中國對美投資的壁壘,或是瞄準中國的能源供應,撤銷北京向伊朗、委內瑞拉購買石油的豁免。白宮官員更警告,其他相關的出口管制政策目前暫時擱置,但皆有可能再啟動,其中包括將牽扯入新疆宗教迫害事件的中國公司列入黑名單。(另美國國會已提出一項可撤銷香港獨立關稅區制裁法案等等)

川普近來不斷將砲火連發對準中國,就是因為北京的「出爾反爾」、耍詐或的磋商,自不符國際自由經濟市場原則,故而先對中國價值3千億美元的進口商品加徵10%關稅,以符公平,現又因北京不知好歹反撲,故將中國貼上「匯率操縱國」的標籤。(REUTERS)

白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro曾有2012 致命中國Death by China)9日並指出,中國打算繼續貶值人民幣來取得優勢。他在《CNBC》節目中表示:「很明顯,中國正在貿易戰中操縱貨幣匯率,若他們再繼續這麼做,我們將採取強硬行動來反擊。稍早,中國將人民幣中間價定在2008年4月以來的新低,已將人民幣貶值10%以上,目的是為了緩衝關稅帶來的影響。」對於中國停購美農產品的報復,納瓦羅表示所有美農將團結起來,不再受中國的侵害。他強調,不像美國的消費者,中國消費者將因美國祭出的關稅飽受苦頭。更表示,中國操縱匯率還將產品降價,最終將承擔所有後果,受到的損害將遠遠超過美國!顯然,中國將得不償失,甚至重傷倒地!

此外,川普的政治顧問白邦瑞(Michael Pillsbury)(揭穿中國詐騙美國經貿科技的前CIA中國通,著有The Hundred-Year Marathon: China's Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower)則表示,川普除了擁有「很多的武器」,也更加務實,而這些措施背後的關鍵,是要向習近平傳達訊息,絕非草率的行動。中國縱有破釜沉舟之意,欲阻擋川普的連任之路,此亦將是「痴心妄想」!畢竟民主政治有其療傷功能,比較扎實,不像極權國家「外強中乾」,經不起經濟金融的風吹草動!只要看中國資金狂逃(紅色權貴家族,貪腐高幹比比皆是),淪為巨幅外流,足見事實勝於雄辯,無怪連川普都要表示「笑納」!(川普6日在推特上表示,「美國正處在絕佳位置」,因為有數量龐大的資金和企業,正從中國及其他地方湧入美國!足堪佐證)

顯然,美國朝野已對中共已進行全方位的「制裁」(包括軍事部署,武器更新),在在是「有備而來」!而中共高層卻仍停留在「義和團、紅衛兵」的封建思維,抱殘守缺,毫無能力創新、開拓新視野和因應世界民主潮流的作為,以為靠民族意識教條的「精神武裝」,和比美國、俄羅斯次一等的科技及武器競賽,便能「稱霸世界」?!類此的自我麻醉,可以矇騙中國人民一時,但對超強的美國,早已被戳穿、不值一文了!

如今香港連續兩個多月,高達二百多萬人次的反送中的爭自由的血淚抗爭,已是遍地開花,震驚全球!民主國家包括美國朝野各方,莫不紛紛譴責和行動支持!川普更在白宮公開表態支持,還說「這是我見過規模最大的示威!」並表示香港示威者在追求民主,因為沒有什麼比民主更好!當被記者問到當天發生在香港的民眾血淚抗議事件。「他們追求的是民主,我認為大多數人都希望民主!」川普更強調:「他們渴望得到民主,不幸的是某些政府就是不想要民主,但這就是這事件的核心所在,這完全是關於自由民主,沒有什麼比民主自由更好的了,而美國就是民主最佳的典範!」誠是一針見血!中共當局難道還要仿64,繼續當「屠夫、劊子手」嗎?!

美國前海軍上將斯塔夫里迪斯(Admiral James Stavridis, Ret.)亦在《彭博》撰寫評論指出,中國因為台灣因素,不致於對香港軍事鎮壓,因為中國擔憂這會在台灣激起強大的獨立聲量。除此之外,另根據媒體報導,香港居民700多萬中,有一半以上擁有外國護照,一旦兵禍連結,式將肇致「八國聯軍」歷史重演,可不慎懼哉!

簡言之,不用說中共派軍或利用黑幫、警察血腥鎮壓施暴香港居民種切,美國及盟邦也早已以「天羅地網」方式圍堵中國(包括印太區域的軍事同盟及台灣),只要北京錯估形勢,一旦動武,勢將遭到全面性的軍事科技、經貿重大反撲、吞噬!中國則將面臨經濟崩潰,生靈塗炭,甚至危及中共政權的延續性!(美國本土影響有限) 即使如此,目前的香港亦已出現資金外逃跡象,根據台灣的官方一項統計,今年上半年港資來台投資金額翻倍成長,增幅較去年同期增加203%,金額達3.4億美元;跨國企業擔憂政治將影響香港金融自主性,擔心企業因為「國安」問題遭到調查,嚴重影響香港多年經營的自由形象。隨著香港「東方之珠」的光環,日漸黯淡,新加坡也已有機會取代香港成為東亞金融重鎮,值得持續觀察。

如今香港的「一國兩制」早已「名存實亡」,經過反抗中一場血淚洗禮,情況更趨複雜劇烈,致使反「中共」聲浪在大陸和國際間大起,蔚為「討厭共產黨」時潮,正方興未艾之中!如今的民主陣營顯已與中共壁壘分明,除非中共有「天崩地裂」的「脫胎換骨」改變,否則勢將日漸式微,新的一波「改朝換代」必將崛起(有如前蘇聯一夕解體),民主的中國或將嶄露一線曙光!

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法