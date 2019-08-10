自由限時批》韓「官」喜把粉當「兵」操？！是「醉」還是「瘋」了！

沈舟

很多人說「韓粉」喜歡參加造勢活動，這話只說對了一半！其實是當過「軍官」和「官員」（立委不算，中和市副市長、北農總經理）的韓國瑜，仍不脫軍人本色。類此的「操練」或「閱兵」活動，可以讓他爽的過癮，亦可滿足權力慾，更可享受當年蔣介石萬人擁戴的威風！特別是喝了大蒜加高梁，更是帶勁，益發能顯得神采奕奕（據立委陳學聖在電視的說法，這種酒還可「解酒」）？！簡直「英明神武」極了！

其實，韓國瑜自三山造勢當上高雄市長後，志得意滿，神氣得不得了！接著，又趕辦四場大造勢，結果在國民黨總統初選民調勝出！更是威震八方！能說這種「南征北討」、「東征西伐」沒用嗎？！確實有撼動性，但這也只對了一半，因為社會觀感不佳，民主選舉的造勢，不能重覆不斷，容易師老兵疲，未必能打勝仗。

再者，「韓粉」也大多上了年紀，也都曾經當過公務員的「官」，或軍中的「軍官」（將領），把他們這樣當「兵」來操，未必妥當！不過「甘願做，甘願受」（庶民粉或許如此），但不可否認，有「被虐待」狂者反能「甘之如飴」，或許是一種權力「支配」感的反射！像韓能挾眾在造勢場合，大罵當今批中央（只有不批中共），無異替部分「韓粉」出氣！所以拚著老命也願追隨韓「市長」南北奔波，根本不會在意他的喝酒和身體如何！

然則，要選國家元首的人，就完全不同了，得受社會嚴格的「祖宗八代」檢驗！正像歐美民主國家選總統的選民，一樣會關心競逐大位的誠信、治國願景和方針，而身體好不好，以及財產有無問題，皆無法閃避！

如果不健忘，最近國民黨中評會主席趙守博，呼籲韓國瑜要公開宣布戒酒，還說戒酒有那麼難嗎？！結果卻換來韓市長及僚屬、韓粉的「冷嘲熱諷」，簡直太離譜了！趙是老成謀國的「黨國大老」，對韓的飲酒、任事、人品能力等學經歷，自是知之甚詳！況且趙的酒量在當年並不遜于林洋港（才高八斗的酒量聞名政壇，亦因酒誤事錯失大位機會），能忠言相勸，可說是用心良苦。惜聽者藐藐，夫復何言！

要選國家元首的人，得受社會嚴格的「祖宗八代」檢驗！競逐大位的誠信、治國願景和方針，而身體好不好，以及財產有無問題，皆無法閃避！（圖：自由影音）

事實上，吳敦義近日還力勸黨內同志不要把韓當「外人」（主要是「國瑜黨」自立門戶，還有「旺中黨」當背後靈），要促進黨內「大團結」？！講白了，藍營對韓的憂心忡忡，不止是經常「神隱」、「請假」、「居無定所」、「經常改變行程」等的身體狀況是否出了問題，還包括民調、網路聲量雙雙下降，高雄市民近7成不信任，罷免市長聲浪無日不已等等。所以，對郭台銘的「復出」便寄予厚望！（八八風災10週年，郭台銘在臉書發文，其中就強調「代表我們每個人都有跨越悲痛，重新再起的力量。透過眾人力量重新振作，勇敢前進。」云云。不少郭粉紛紛留言，「參選到底2020唯一支持郭台銘」。）另永齡基金會執行長劉宥彤昨就形容，韓國瑜代表國民黨參選情況是：「福委會的主委卻想當CEO」，而郭董過去對韓的「精誠」所至，卻換來好多「閉門羹」，最後的結果則，是「金石沒開」云云。

此外，在今年3月間吳敦義曾在電視專訪中，就連說三次，對於韓國瑜的身體狀況擔心，還說他已有請朋友轉告韓，要照顧好身體，「因為最近好像瘦了不少」！顯然韓國瑜應拿「健康檢查表」公諸於世，始能回應社會的質疑！（當然，也包括其身家億萬貫的財產、違建豪墅，國有地買賣等等） 猶憶在美國上次的總統大選，川普和希拉芯就有爭相公布「身體檢查報告」的「健康」比賽！像川普長達35年的私人醫生哈羅德.伯恩斯顯然（Harold Bornstein），還特別檢查開具了一封健康證明說：「如果川普當選，他將會是美國歷來最健康的總統。」主要是川普長期不喝咖啡、「煙酒不沾」，喜愛打高爾夫，雖愛吃高熱量食物及全熟牛排，然都能自制及常做運動維持平衡。但對手比他年輕的希拉蕊，則常因嚴重咳嗽而中斷演講。川普團隊猶嘲諷希拉芯「對媒體過敏」，她亦反擊：「每當我想到川普就會過敏。」足見身體健康是當總統的最重要的本錢！並非妄言！

由於國家元首肩負著軍國、政經、文教、民生大事，無一可輕忽！（像小英總統發生的國安人員私菸之事，一樣遭到嚴厲譴責），又擔當戰爭與和平，生與死，貧與富的重大使命，就像一個「24小時不間斷轉動的齒輪」，必須經常保持體能訓練，更須隨時待命！連生病也不被允許倒下！更遑言醫學界亦已證明「飲酒容易誤事」！

美國知著名的學者傑羅爾德·波斯特（Jerrold Post）就說過，儘管總統生病是一件個人的私事，但處理不好的話就會釀造一場公眾的危機！由此不難了然，韓國瑜的身體好不好？除了攸關高雄福祉，現又投入2020大選，恐影響台灣未來的可能性更大，他的身體狀況，台灣的民眾自是關心，豈能等閒視之耶？！

現在，韓國瑜又將在本週日（8月11日）參訪南投宮廟造勢，再度引發關注和討論。因為上次在韓桃園造勢場合上，比倒讚的「中客」（上海人，妻為桃園的外省第二代），昨天又再在臉書上強調，「票投國民黨，台灣變香港」絕對不是一句空言，就是血淋淋的現實！若沒有自由民主和真正的法治作保障，一切皆空！而韓市長到南投造勢那天，是否又會再出現「倒讚」聲，值得拭目以待！

姑不論是否喝酒上癮，到了「酒不醉人人自醉」！但從去年十月以來，韓國瑜近乎瘋狂的不斷造勢，究竟動機和目的，是為了什麼？外界十分好奇！若是為了勝選，現已當上高雄市長，卻讓高雄人有「被騙」的感覺！既不履行對高雄市民的承諾，又繼續不斷由「被動」而「主動」的往總統大選前進，還一直不停的到處打選戰，棄高雄市政和市民不顧，且又巴著市長位子不放（又不願聽命中央），充其量，只是為了不斷追求更大權力罷了！此對國計民生何益？！對苦人和庶民又何益？！自己既是「有錢的新權貴、墅民」，卻拼命自己發財不做公益？！天天又不離酒，每天「酒言胡語」，不知所云，豈非瘋了！ 無怪希臘作家家希羅多德Herodotus（約前484年－前425年）說：「上帝要毀滅一個人，必先使他瘋狂」！（讓他忘卻所以），類此瘋狂的不斷造勢，韓國瑜是「醉了」？！還是瘋了？！相信社會自有公評！

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