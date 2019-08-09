胡，怎麼說》吳敦義戴「紅」眼鏡，講的是「人話」嗎？

國民黨黨魁吳敦義前天在中常會上批評，民進黨在搞「紅色恐怖」，共產黨已逐漸開明...。吳敦義戴著「紅」眼鏡，觀點嚴重向紅色偏移，他更稱頌中共「逐漸開明」，講的是「人」話嗎？

吳敦義要怎麼批判民進黨，是他的事，也都可以，但是，為了稱頌中共，就可以不當「人」嗎？他批評民進黨「可惡至極」，但他竟講那些不是人該講的話來頌揚中共，那就是可惡至極、可恥至極、可憐至極，都還要加三級！

國民黨黨魁吳敦義前天在中常會上批評，民進黨在搞「紅色恐怖」，共產黨已逐漸開明...。吳敦義戴著「紅」眼鏡，觀點嚴重向紅色偏移，他更稱頌中共「逐漸開明」。（本報資料照）

中共長期迫害其境內的宗教，近年來更變本加厲，手段殘忍、粗暴、野蠻，到了令人恐怖的地步。新疆數百萬穆斯林，被中共強迫關進「再教育營」，洗腦、勞改、折磨，除了新疆，中國其他各地的穆斯林也都受到迫害，有伊斯蘭教信仰意義及象徵的聖物，都遭全面性摧毀。

基督教也同遭迫害，秋雨教會就是一個典型例子，去年12月，成都的秋雨教會有數百名會員被拘押，由會員集資購買的禮拜堂、神學院等教產被查封再沒收，創會牧師王怡被拘捕關押至今，還被控「煽動顛覆國家政權罪」。像秋雨教會等家庭教會遭中共政權打壓，近一年來，在中國至少發生上千件，教堂被毀、十字架遭拆、聖像被丟棄，被強加共黨標誌及掛上習大的像，連聖經、十誡都遭刪改，必須遵奉中國共產黨的思想、共產主義為最高真理、信條。

佛教、道教也不能倖免於中共專制政權的野蠻瘋狂打壓，佛、道教的信徒在中國最多，廟宇、道觀也最多，所以，佛祖、觀音、羅漢、始祖、天尊等神像被炸毀、推平、碾碎的例子也最多。講經、講道內容都要依中共指定。 中共打壓宗教，除了共產黨的無神論，更要強迫灌輸共產主義為唯一信仰、中國共產黨為唯一宗教、中共頭頭習近平為唯一的神人。

中共惡劣、粗暴、殘酷鎮壓宗教的行徑，聯合國人權組織、國際人權團體、歐美各國政府都曾強烈譴責，但是，戴著紅眼鏡用紅眼睛看事情的吳敦義，全都看不見、全都不存在，只顧瞎著紅眼睛仰頭稱頌中共開明，只知以抱緊中共大腿為唯一要務。

中共更大玩兩面手法，一方面在其境內無所不用其極的殘忍打壓各宗教及信徒，一方面對台灣的宗教團體及宮廟系統大搞統戰，邀訪交流、施惠灑錢拉攏等等，更藉機作「紅色滲透」，伺機見縫插針操作議題，策動部分不肖宗教分子反民進黨政府。這些事實早已是公開的秘密，吳敦義等國民黨人則爭一隻眼、閉一隻眼，只看的到反民進黨政府對國民黨有利的一面，看不見紅色滲透危害台灣安全、企圖消滅中華民國的一面，還幫同對宗教進行毀滅性「紅色恐怖」鎮壓的中共，反而誣指民進黨「紅色恐怖」，藉此稱頌中共「開明」。顛倒是非，實莫此為甚，睜眼說瞎話，還毫不羞愧，還能算是「人」嗎？！

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